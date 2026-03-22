Хиляди Porsche-та стоят на кенийски остров заради блокадата на Ормузкия проток

Сюрреалистична гледка се разкри на бреговете на Индийския океан, където екзотичният остров Ламу неочаквано се превърна в най-скъпия паркинг под открито небе. Хиляди чисто нови автомобили Porsche-та, предназначени за бляскавите шоуруми в Дубай, се оказаха в капана на кенийската суша заради ескалиращото напрежение в Ормузкия проток.
Геополитическият шахмат между Иран, САЩ и Израел буквално преначерта морските пътища, принуждавайки огромни транспортни кораби да търсят убежище далеч от конфликтната зона. Вместо да акостират в Персийския залив, конвоите с немско инженерно съвършенство бяха пренасочени към скромното пристанище на Ламу. Парадоксът е пълен: на този остров, разположен на едва 57 квадратни километра, използването на леки автомобили е строго забранено, а единственият легален транспорт са лодките и магаретата.
Местните жители, които наброяват едва 26 000 души, станаха свидетели на истинско логистично чудо. Вече са разтоварени близо 4000 возила, а следващата седмица се очаква още един плаващ гигант с пет хиляди бройки на борда. Докато дипломатическите искри в Близкия изток продължават да хвърчат, тези луксозни машини стоят под тропическото слънце, чакайки "зелена светлина" за едно пътуване, което се превърна в истинска одисея.
Би било иронично, ако не беше толкова сериозно – едни от най-бързите коли на планетата са блокирани там, където времето сякаш е спряло, а скоростта се измерва с хода на товарните животни. Кога и как тези девет хиляди автомобила ще напуснат своя принудителен екзотичен затвор, остава загадка, чийто отговор зависи изцяло от развоя на събитията около петролните маршрути в Ормузкия проток.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Наркоман
10:30 22.03.2026
2 си дзън
10:31 22.03.2026
3 в дубай
10:37 22.03.2026
4 Евроатлантизм
10:39 22.03.2026
5 Причината е че
10:45 22.03.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Перник
10:56 22.03.2026
9 писаре
Коментиран от #11
10:57 22.03.2026
10 1488
11:01 22.03.2026
11 Малък
До коментар #9 от "писаре":То поне 19 години не гледаме истински снимки в по статиите - ползваш разни база данни и на око избират подходяща снимка. Когато си част от една лъжа, няма смисъл да се опитваш да слагаш истински снимки и истински факти - няма как да изтриеш лъжата, че 27 члена живеели за да си помагат взаимно и видиш ли никой не печелил на гърба на по-малкия и беззащитен.
11:01 22.03.2026