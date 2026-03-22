Хиляди Porsche-та стоят на кенийски остров заради блокадата на Ормузкия проток

Сюрреалистична гледка се разкри на бреговете на Индийския океан, където екзотичният остров Ламу неочаквано се превърна в най-скъпия паркинг под открито небе. Хиляди чисто нови автомобили Porsche-та, предназначени за бляскавите шоуруми в Дубай, се оказаха в капана на кенийската суша заради ескалиращото напрежение в Ормузкия проток.

Геополитическият шахмат между Иран, САЩ и Израел буквално преначерта морските пътища, принуждавайки огромни транспортни кораби да търсят убежище далеч от конфликтната зона. Вместо да акостират в Персийския залив, конвоите с немско инженерно съвършенство бяха пренасочени към скромното пристанище на Ламу. Парадоксът е пълен: на този остров, разположен на едва 57 квадратни километра, използването на леки автомобили е строго забранено, а единственият легален транспорт са лодките и магаретата.

Местните жители, които наброяват едва 26 000 души, станаха свидетели на истинско логистично чудо. Вече са разтоварени близо 4000 возила, а следващата седмица се очаква още един плаващ гигант с пет хиляди бройки на борда. Докато дипломатическите искри в Близкия изток продължават да хвърчат, тези луксозни машини стоят под тропическото слънце, чакайки "зелена светлина" за едно пътуване, което се превърна в истинска одисея.

Би било иронично, ако не беше толкова сериозно – едни от най-бързите коли на планетата са блокирани там, където времето сякаш е спряло, а скоростта се измерва с хода на товарните животни. Кога и как тези девет хиляди автомобила ще напуснат своя принудителен екзотичен затвор, остава загадка, чийто отговор зависи изцяло от развоя на събитията около петролните маршрути в Ормузкия проток.