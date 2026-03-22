Хиляди Porsche-та стоят на кенийски остров заради блокадата на Ормузкия проток

Хиляди Porsche-та стоят на кенийски остров заради блокадата на Ормузкия проток

22 Март, 2026 10:25

Местните жители, които наброяват едва 26 000 души, станаха свидетели на истинско логистично чудо

Хиляди Porsche-та стоят на кенийски остров заради блокадата на Ормузкия проток - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Сюрреалистична гледка се разкри на бреговете на Индийския океан, където екзотичният остров Ламу неочаквано се превърна в най-скъпия паркинг под открито небе. Хиляди чисто нови автомобили Porsche-та, предназначени за бляскавите шоуруми в Дубай, се оказаха в капана на кенийската суша заради ескалиращото напрежение в Ормузкия проток.

Геополитическият шахмат между Иран, САЩ и Израел буквално преначерта морските пътища, принуждавайки огромни транспортни кораби да търсят убежище далеч от конфликтната зона. Вместо да акостират в Персийския залив, конвоите с немско инженерно съвършенство бяха пренасочени към скромното пристанище на Ламу. Парадоксът е пълен: на този остров, разположен на едва 57 квадратни километра, използването на леки автомобили е строго забранено, а единственият легален транспорт са лодките и магаретата.

Местните жители, които наброяват едва 26 000 души, станаха свидетели на истинско логистично чудо. Вече са разтоварени близо 4000 возила, а следващата седмица се очаква още един плаващ гигант с пет хиляди бройки на борда. Докато дипломатическите искри в Близкия изток продължават да хвърчат, тези луксозни машини стоят под тропическото слънце, чакайки "зелена светлина" за едно пътуване, което се превърна в истинска одисея.

Би било иронично, ако не беше толкова сериозно – едни от най-бързите коли на планетата са блокирани там, където времето сякаш е спряло, а скоростта се измерва с хода на товарните животни. Кога и как тези девет хиляди автомобила ще напуснат своя принудителен екзотичен затвор, остава загадка, чийто отговор зависи изцяло от развоя на събитията около петролните маршрути в Ормузкия проток.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Наркоман

    8 0 Отговор
    Ето затова не мога да си купя "Порше". Няма друга причина.

    10:30 22.03.2026

  • 2 си дзън

    4 1 Отговор
    Порше да се върне към машини за армията, както прави неговият основател.

    10:31 22.03.2026

  • 3 в дубай

    7 1 Отговор
    преминават към по скромни коли, притокът на крадени пари от цял свят секна...... шиши ще потвърди

    10:37 22.03.2026

  • 4 Евроатлантизм

    3 1 Отговор
    Евроатлантизма иска жертеви и ти винаги ги отнасяш само и единствено на свой гръб, но важното е да имало евроатлантизъм

    10:39 22.03.2026

  • 5 Причината е че

    4 0 Отговор
    никой не иска да купува немски паркетници WV с емблема Порше! Китай ги чеше по простатата а немците пият простамол и гледат как Китай продава.😬😬😬😬😬😬

    10:45 22.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Перник

    2 0 Отговор
    Мани ги тия чернюги дайте ги насам може си прежалим гоуфо за ново порше, ако е аванта разбира се

    10:56 22.03.2026

  • 9 писаре

    2 0 Отговор
    на снимката Porsche-та ли са

    Коментиран от #11

    10:57 22.03.2026

  • 10 1488

    2 0 Отговор
    на снимката не са поршета, а лади

    11:01 22.03.2026

  • 11 Малък

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "писаре":

    То поне 19 години не гледаме истински снимки в по статиите - ползваш разни база данни и на око избират подходяща снимка. Когато си част от една лъжа, няма смисъл да се опитваш да слагаш истински снимки и истински факти - няма как да изтриеш лъжата, че 27 члена живеели за да си помагат взаимно и видиш ли никой не печелил на гърба на по-малкия и беззащитен.

    11:01 22.03.2026