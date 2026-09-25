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Левски готви нов договор за Бурас, бордът започва работа

Левски готви нов договор за Бурас, бордът започва работа

25 Септември, 2026 12:03 409 1

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  • хулио веласкес-
  • съвет на директорите-
  • лига европа

Акрам Бурас остава приоритет за клуба след възстановяването си. Новият Съвет на директорите трябва да избере председател и изпълнителен директор

Левски готви нов договор за Бурас, бордът започва работа - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Левски е оптимист, че ще успее да продължи договора на Акрам Бурас. Преговорите с полузащитника и неговия агент са започнали предварително, но са били забавени от контузията на алжиреца. Решителните разговори ще се проведат, след като той се възстанови и върне спортната си форма.

Очакванията бяха Бурас да поднови тренировки с отбора през тази седмица, но това не се е случило по план. В клуба все пак се надяват той да бъде готов за поне част от серията от шест поредни гостувания след паузата за националните отбори. Преди травмата си полузащитникът беше свързван и с възможен трансфер във Франция.

Левски иска да задържи до края на сезона и други двама основни футболисти – бразилците Майкон и Евертон Бала. Разговорите с Майкон са започнали още в края на миналия сезон, а с Евертон Бала – през лятото. На този етап обаче двамата все още не са поели дългосрочен ангажимент към клуба.

Отборът получава нова почивка

Футболистите на Левски подновиха заниманията си в сряда, след като бяха освободени веднага след мача със Залцбург в Лига Европа на 17 септември. След тренировката в петък отборът излиза в нова почивка, която продължава до вторник, 29 септември, включително.

С първия състав продължават да тренират защитникът Антон Манов и халфът Сашо Грънчаров. Двамата са родени през 2008 година. Манов попадна в групата за гостуването на Локомотив София, спечелено от Левски с 2:1, но не влезе в игра.

Хулио Веласкес получи наградата за треньор №1 в българския футбол за миналия сезон. „За мен най-важното е отборът и колективът“, заяви испанският специалист, който свърза отличието си с работата на целия състав.

Новият борд започва работа

Новият Съвет на директорите на Левски провежда първото си заседание. В него влизат Даниел Боримиров, Еду Гаспар, Клаудио Праковник, Фелипе Берлинер и Матю Чери. Гаспар ще има водеща роля в спортно-техническите въпроси, а Праковник ще отговаря за финансовата част.

Предстои съветът да избере свой председател и човек или двама души, които ще представляват клуба пред институциите като изпълнителен директор. Ръководството трябва да обсъди и искането на привържениците за по-ниски цени на билетите за домакинските мачове в основната фаза на Лига Европа. Най-евтиният пропуск за двубоя със Залцбург струваше 28 евро, а следващите домакинства са срещу Ягелония на 5 ноември, Лилестрьом на 10 декември и Милан на 21 януари.

Източници: Топспорт, Тема Спорт


България
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