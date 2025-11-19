Шокиращо проучване свързва цената на автомобила със замърсяването на въздуха в градовете

Нов, откровено тревожен анализ от учени към Университета в Бирмингам разкрива досега пренебрегвано социално-икономическо неравенство, което директно влияе върху качеството на въздуха в градските центрове. Оказва се, че по-евтините автомобили отделят непропорционално по-високи нива на вредни емисии, като по този начин финансовото състояние на гражданите пряко определя техния екологичен отпечатък и изостря здравните рискове в необлагодетелстваните райони.
Цената е нов индикатор за емисии
Изследователите са анализирали над 50 000 превозни средства, използвайки усъвършенствана технология за дистанционно наблюдение на емисиите в реално време по улиците. Чрез комбиниране на оценка на цените, базирана на машинно обучение, с данни за емисиите, те установиха директна и убедителна връзка между стойността на автомобила и нивото на замърсители като азотни оксиди (NOx), въглероден оксид (CO) и твърди частици (PM).
Откритията, публикувани в Journal of Cleaner Production, обръщат с главата надолу обичайния модел, при който по-богатите домакинства обикновено генерират повече парникови газове чрез по-високо потребление. Тук ситуацията е обратна: хората с ограничени финансови възможности, принудени да шофират по-евтини превозни средства, стават неволни главни виновници за местното замърсяване.
Анализът предоставя конкретни илюстрации на тази несправедливост:
Дизелов скок: Харченето на допълнителни 10 000 паунда за дизелов автомобил е свързано с над 40% намаление на емисиите на азотен оксид (NOx) на литър гориво.
Скъпо срещу евтино: Средните емисии на NOx за автомобил с цена £5000 достигат приблизително 8.8 грама/литър дизел, докато при автомобил за £15 000 те падат до 5.6 грама/литър.
Стари класове: При по-старите дизелови модели (Euro 5) намалението на емисиите с нарастването на цената е 1.5 пъти по-голямо, отколкото при по-новите Euro 6.
Както обобщава съавторът, проф. Франсис Поуп, "Нашето проучване предоставя първите ясни доказателства в подкрепа на това, че цената на превозните средства е надежден индикатор за емисиите – илюстрирайки убедително как икономическият капацитет на гражданите може пряко да повлияе на екологичните резултати."
Спешни мерки за социално равенство
Д-р Омид Гафарпасанд подчертава, че общностите с по-ниски доходи понасят основната тежест от местното замърсяване, което изостря здравните им рискове. За да се справи с тази екологична несправедливост, проучването призовава политиците да предприемат целенасочени интервенции:
Прогресивни данъци: Въвеждане на данъчни структури, базирани едновременно на емисиите и на цената на превозното средство, за стимулиране на покупката на по-чисти модели.
Схеми за бракуване: Директни финансови стимули и схеми за отстъпки, насочени към домакинствата с по-ниски доходи, за да се ускори замяната на старите, силно замърсяващи автомобили.
Подобрени инспекции: В краткосрочен план – засилване на програмите за инспекция и поддръжка на по-старите превозни средства, за да се намалят емисиите по рентабилен начин.
Изследователите са категорични: бъдещата транспортна и екологична политика трябва да интегрира социално-икономическите данни в своите рамки, за да гарантира, че преходът към по-чист въздух е справедлив и не наказва финансово най-уязвимите слоеве от обществото.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пешо
Коментиран от #3
16:17 19.11.2025
2 Маца
16:27 19.11.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този
16:31 19.11.2025
5 ДрайвингПлежър
Коментиран от #9
16:34 19.11.2025
6 Градовете са като туморите
Така и с автопарка на градовете в проспериращите градове чистотата на въздуха е добра а в градовете с затихващи функции чистотата на въздуха е лоша
16:38 19.11.2025
7 Здрасти
16:39 19.11.2025
8 Умнокрасив
16:40 19.11.2025
9 Джони Би Гууд
До коментар #5 от "ДрайвингПлежър":Странно, ако бяха комунисти нямаше да обслужват извратената върхушка, а нас хората, явно са нещо друго, помисли си какво!
16:43 19.11.2025
10 ?!?!?!?!?!?
16:57 19.11.2025
11 Факт
17:03 19.11.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Отряд1
Той е по- безден защото има яхта и самолет!
17:07 19.11.2025
14 Тия дето произвеждат МПС искат да
17:12 19.11.2025
15 999
18:49 19.11.2025
16 Така си е
19:19 19.11.2025
17 "ВРАГ НА НАРОДА"
И КОЛКО КМ ИЗМИНАВА НА ГОДИНА, В СРАВНЕНИЕ С БОгаТАШа,КАТО мунчо -р€зид€нта НАПРИМЕР?!?
ОПИТВАТ СЕ ДА ПОДМ€НЯТ И$ТИНАТА В У$ЛУГА НА ПРОИЗВОДИТ€ЛИТ€ НА ПР€МИУМ МАРКИТ€ ,
$ ОГРОМНИ ДВИГАТ€ЛИ ,КАТО ЗА КАМИОНИ!
КОЙ КАКВОТО ЩЕ ДА ВИ ГОВОРИ, НАКРАЯ $ТАВА ВЪПРО$ ЗА $€Х ИЛИ ЗА ПАРИ!
P.S.
ПРАВИ БЯХА КОМУНЯГИТЕ-€ДИН Д€Н НЯМА ДА ИМАме ПАРИ!
19:26 19.11.2025
18 Откачалки
Коментиран от #19, #20
19:40 19.11.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 АВТОЛЮБИТЕЛ
До коментар #18 от "Откачалки":А бай м а н г а л(€Л€К ТО РА ТЪТ НА БКП-КД$ (Б$П, Г€РБ, НН-ДП$...)), КАТО ЗАПАЛИ ПЕЧКАТА С КАКВОТО ИМА,
И ОЗОНОВАТА ДУПКА УМИРА ОТ СТРАХ- СТОИ СИ В ЮЖНОТО ПОЛУКЪЛБО, НЕ СМЕЕ ДА НИ НАБЛИЖИ!
19:46 19.11.2025
21 Господи, каква
Кой не знае, че по-старите и съответно по-евтини коли пушат и цапат повече?!?
23:02 19.11.2025
22 Един
10:44 20.11.2025
23 От Великобритания
17:39 20.11.2025
24 Уау
18:16 20.11.2025