Шокиращо проучване свързва цената на автомобила със замърсяването на въздуха в градовете

Нов, откровено тревожен анализ от учени към Университета в Бирмингам разкрива досега пренебрегвано социално-икономическо неравенство, което директно влияе върху качеството на въздуха в градските центрове. Оказва се, че по-евтините автомобили отделят непропорционално по-високи нива на вредни емисии, като по този начин финансовото състояние на гражданите пряко определя техния екологичен отпечатък и изостря здравните рискове в необлагодетелстваните райони.

Цената е нов индикатор за емисии

Изследователите са анализирали над 50 000 превозни средства, използвайки усъвършенствана технология за дистанционно наблюдение на емисиите в реално време по улиците. Чрез комбиниране на оценка на цените, базирана на машинно обучение, с данни за емисиите, те установиха директна и убедителна връзка между стойността на автомобила и нивото на замърсители като азотни оксиди (NOx), въглероден оксид (CO) и твърди частици (PM).

Откритията, публикувани в Journal of Cleaner Production, обръщат с главата надолу обичайния модел, при който по-богатите домакинства обикновено генерират повече парникови газове чрез по-високо потребление. Тук ситуацията е обратна: хората с ограничени финансови възможности, принудени да шофират по-евтини превозни средства, стават неволни главни виновници за местното замърсяване.

Анализът предоставя конкретни илюстрации на тази несправедливост:

Дизелов скок: Харченето на допълнителни 10 000 паунда за дизелов автомобил е свързано с над 40% намаление на емисиите на азотен оксид (NOx) на литър гориво.

Скъпо срещу евтино: Средните емисии на NOx за автомобил с цена £5000 достигат приблизително 8.8 грама/литър дизел, докато при автомобил за £15 000 те падат до 5.6 грама/литър.

Стари класове: При по-старите дизелови модели (Euro 5) намалението на емисиите с нарастването на цената е 1.5 пъти по-голямо, отколкото при по-новите Euro 6.

Както обобщава съавторът, проф. Франсис Поуп, "Нашето проучване предоставя първите ясни доказателства в подкрепа на това, че цената на превозните средства е надежден индикатор за емисиите – илюстрирайки убедително как икономическият капацитет на гражданите може пряко да повлияе на екологичните резултати."

Спешни мерки за социално равенство

Д-р Омид Гафарпасанд подчертава, че общностите с по-ниски доходи понасят основната тежест от местното замърсяване, което изостря здравните им рискове. За да се справи с тази екологична несправедливост, проучването призовава политиците да предприемат целенасочени интервенции:

Прогресивни данъци: Въвеждане на данъчни структури, базирани едновременно на емисиите и на цената на превозното средство, за стимулиране на покупката на по-чисти модели.

Схеми за бракуване: Директни финансови стимули и схеми за отстъпки, насочени към домакинствата с по-ниски доходи, за да се ускори замяната на старите, силно замърсяващи автомобили.

Подобрени инспекции: В краткосрочен план – засилване на програмите за инспекция и поддръжка на по-старите превозни средства, за да се намалят емисиите по рентабилен начин.

Изследователите са категорични: бъдещата транспортна и екологична политика трябва да интегрира социално-икономическите данни в своите рамки, за да гарантира, че преходът към по-чист въздух е справедлив и не наказва финансово най-уязвимите слоеве от обществото.