Шокиращо проучване свързва цената на автомобила със замърсяването на въздуха в градовете

Шокиращо проучване свързва цената на автомобила със замърсяването на въздуха в градовете

19 Ноември, 2025

Изследователите са анализирали над 50 000 превозни средства

Шокиращо проучване свързва цената на автомобила със замърсяването на въздуха в градовете - 1
Радослав Славчев

Нов, откровено тревожен анализ от учени към Университета в Бирмингам разкрива досега пренебрегвано социално-икономическо неравенство, което директно влияе върху качеството на въздуха в градските центрове. Оказва се, че по-евтините автомобили отделят непропорционално по-високи нива на вредни емисии, като по този начин финансовото състояние на гражданите пряко определя техния екологичен отпечатък и изостря здравните рискове в необлагодетелстваните райони.

Цената е нов индикатор за емисии

Изследователите са анализирали над 50 000 превозни средства, използвайки усъвършенствана технология за дистанционно наблюдение на емисиите в реално време по улиците. Чрез комбиниране на оценка на цените, базирана на машинно обучение, с данни за емисиите, те установиха директна и убедителна връзка между стойността на автомобила и нивото на замърсители като азотни оксиди (NOx), въглероден оксид (CO) и твърди частици (PM).

Откритията, публикувани в Journal of Cleaner Production, обръщат с главата надолу обичайния модел, при който по-богатите домакинства обикновено генерират повече парникови газове чрез по-високо потребление. Тук ситуацията е обратна: хората с ограничени финансови възможности, принудени да шофират по-евтини превозни средства, стават неволни главни виновници за местното замърсяване.

Анализът предоставя конкретни илюстрации на тази несправедливост:

Дизелов скок: Харченето на допълнителни 10 000 паунда за дизелов автомобил е свързано с над 40% намаление на емисиите на азотен оксид (NOx) на литър гориво.

Скъпо срещу евтино: Средните емисии на NOx за автомобил с цена £5000 достигат приблизително 8.8 грама/литър дизел, докато при автомобил за £15 000 те падат до 5.6 грама/литър.

Стари класове: При по-старите дизелови модели (Euro 5) намалението на емисиите с нарастването на цената е 1.5 пъти по-голямо, отколкото при по-новите Euro 6.

Както обобщава съавторът, проф. Франсис Поуп, "Нашето проучване предоставя първите ясни доказателства в подкрепа на това, че цената на превозните средства е надежден индикатор за емисиите – илюстрирайки убедително как икономическият капацитет на гражданите може пряко да повлияе на екологичните резултати."

Спешни мерки за социално равенство

Д-р Омид Гафарпасанд подчертава, че общностите с по-ниски доходи понасят основната тежест от местното замърсяване, което изостря здравните им рискове. За да се справи с тази екологична несправедливост, проучването призовава политиците да предприемат целенасочени интервенции:

Прогресивни данъци: Въвеждане на данъчни структури, базирани едновременно на емисиите и на цената на превозното средство, за стимулиране на покупката на по-чисти модели.

Схеми за бракуване: Директни финансови стимули и схеми за отстъпки, насочени към домакинствата с по-ниски доходи, за да се ускори замяната на старите, силно замърсяващи автомобили.

Подобрени инспекции: В краткосрочен план – засилване на програмите за инспекция и поддръжка на по-старите превозни средства, за да се намалят емисиите по рентабилен начин.

Изследователите са категорични: бъдещата транспортна и екологична политика трябва да интегрира социално-икономическите данни в своите рамки, за да гарантира, че преходът към по-чист въздух е справедлив и не наказва финансово най-уязвимите слоеве от обществото.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 16 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пешо

    26 0 Отговор
    Разбрахте ли , защо богатите се гаврят с бедните.... щото им цапате само...

    16:17 19.11.2025

  • 2 Маца

    31 2 Отговор
    Само дето е пропуснато написаното с дребни букви - изследването е по поръчка на асоциацията на търговците на автомобили.

    16:27 19.11.2025

  • 4 Този

    15 2 Отговор
    Ами не е за бедните автомобила, така е. Европейската комунистическа партия да забрани изобщо на бедния да има достъп до транспорт. Ама в същия момент да продължи да го държи дебел и болен, че от къде пари за нови автомобили на аристокрацията...

    16:31 19.11.2025

  • 5 ДрайвингПлежър

    16 1 Отговор
    Некви комунисти обслужили с докладчето си политическата коректност, прибрали едни кинти и изпраскали още зелени глупости!

    16:34 19.11.2025

  • 6 Градовете са като туморите

    5 2 Отговор
    Едни са доброкачествени други са злокачествени
    Така и с автопарка на градовете в проспериращите градове чистотата на въздуха е добра а в градовете с затихващи функции чистотата на въздуха е лоша

    16:38 19.11.2025

  • 7 Здрасти

    21 1 Отговор
    Аз ще карам ретро автомобил висок клас от 60 години за 50 000 евро и да видим цената какво опеделя? Британските "учени" в деиствие! Абсурден Свят с омраза към човека!

    16:39 19.11.2025

  • 8 Умнокрасив

    14 0 Отговор
    Вдигаме цените тройно и отпечатка въглерод ще нула:)

    16:40 19.11.2025

  • 9 Джони Би Гууд

    6 4 Отговор

    Странно, ако бяха комунисти нямаше да обслужват извратената върхушка, а нас хората, явно са нещо друго, помисли си какво!

    16:43 19.11.2025

  • 10 ?!?!?!?!?!?

    12 0 Отговор
    странно а нещо за кравите които се наеобходими да изхранват въпросния град няма ли да се каже??? богатите ядът повеч месо от бедните значи изразходват повече крави за оцеляването си а те са много голям вредител на въздуха дайте да спрем отглеждането на крави или не според вас да направим говеждото още по-скъпо за да може да се намалят вредните емисии произлизащи от ауспуха на кравите…

    16:57 19.11.2025

  • 11 Факт

    9 1 Отговор
    Количеството на изгорелите газове е право пропорционално на разхода на гориво. Няма нови, няма стари. Има икономични и не-икономични. При това не смятат в какво се изразява добавена стойност 10000 лири, която пък има съответния въглероден отпечатък!

    17:03 19.11.2025

  • 13 Отряд1

    1 0 Отговор
    Момент!

    Той е по- безден защото има яхта и самолет!

    17:07 19.11.2025

  • 14 Тия дето произвеждат МПС искат да

    6 1 Отговор
    Правят далавера и на тези които добиват петрол

    17:12 19.11.2025

  • 15 999

    8 1 Отговор
    А че богатите карат повече ?

    18:49 19.11.2025

  • 16 Така си е

    3 1 Отговор
    Това което разбирам е, че държавата трябва да се намеси със дотации при връщане на стар автомобил и купуване на нов. Не е толкова трудно. Пример: 5х Евро дотация при връщане на стар автомобил с Е4 или по-ниско и мин 200х км на километража при купуване на нов автомобил до 150кс. Цената на нов автомобил да е без ДДС и безлихвен лизинг за 5г. Така нов автомобил който първоначално струва 50х лева (с ДДС) ще падне на 30х лв (приблизително), а при изплащане за 5г, месечната вноска ще е 500лв, За 5г. Каското на автомобила да е без ДДС, също. 1М лева ще стигнат за 50000 нови автомобила. То и без друго ББ и Домус баба смятат 1М лева за джобни…както е и абсолютно непрозрачно къде отиват парите от акциза на горивата, винетките, пътните глоби и т.н и т.н. В заключение: начини има, но желание за реални промени = 0.

    19:19 19.11.2025

  • 17 "ВРАГ НА НАРОДА"

    4 0 Отговор
    КОЛКО КОНСКИ СИЛИ Е КОЛИЦАТА НА БЕДНЯКА(КОЛКО ЛИТРА ВЪЗДУХ И ГОРИВО ИЗГАРЯ),
    И КОЛКО КМ ИЗМИНАВА НА ГОДИНА, В СРАВНЕНИЕ С БОгаТАШа,КАТО мунчо -р€зид€нта НАПРИМЕР?!?

    ОПИТВАТ СЕ ДА ПОДМ€НЯТ И$ТИНАТА В У$ЛУГА НА ПРОИЗВОДИТ€ЛИТ€ НА ПР€МИУМ МАРКИТ€ ,
    $ ОГРОМНИ ДВИГАТ€ЛИ ,КАТО ЗА КАМИОНИ!

    КОЙ КАКВОТО ЩЕ ДА ВИ ГОВОРИ, НАКРАЯ $ТАВА ВЪПРО$ ЗА $€Х ИЛИ ЗА ПАРИ!
    P.S.
    ПРАВИ БЯХА КОМУНЯГИТЕ-€ДИН Д€Н НЯМА ДА ИМАме ПАРИ!

    19:26 19.11.2025

  • 18 Откачалки

    5 1 Отговор
    Евро 5,Евро 6 и после гръмват вулканите в Италия и Исландия и нема 5/6 🤣

    19:40 19.11.2025

  • 20 АВТОЛЮБИТЕЛ

    4 0 Отговор

    А бай м а н г а л(€Л€К ТО РА ТЪТ НА БКП-КД$ (Б$П, Г€РБ, НН-ДП$...)), КАТО ЗАПАЛИ ПЕЧКАТА С КАКВОТО ИМА,
    И ОЗОНОВАТА ДУПКА УМИРА ОТ СТРАХ- СТОИ СИ В ЮЖНОТО ПОЛУКЪЛБО, НЕ СМЕЕ ДА НИ НАБЛИЖИ!

    19:46 19.11.2025

  • 21 Господи, каква

    2 1 Отговор
    Идиотия - изследвания, проучвания, професори - за да “открият”, че слънцето изгрява от изток!
    Кой не знае, че по-старите и съответно по-евтини коли пушат и цапат повече?!?

    23:02 19.11.2025

  • 22 Един

    0 0 Отговор
    Да бяха попитали , щях да им го кажа !

    10:44 20.11.2025

  • 23 От Великобритания

    0 0 Отговор
    изследване е като дяволът да ти чете Евангелието. Нека си им набиват канчето да си продадат дизеловите коли в Англия, с кеф ще купя на половин цена нещо негниещо след 2019 оттам.

    17:39 20.11.2025

  • 24 Уау

    0 1 Отговор
    Тия мерки за социално равенство сме ги играли още преди стотина години и тоя трилър е продължил твърде дълго на твърде много места.

    18:16 20.11.2025