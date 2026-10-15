В Германия Opel Astra вече е с ново базово ниво и по-ниски цени

Германският автомобилен производител от Рюселсхайм реши да направи своето популярно предложение в компактния клас значително по-привлекателно за масовия потребител, въвеждайки ново, по-изгодно базово ниво на оборудване.

Стратегическият ход на марката засяга пряко ценовата политика на германския пазар, където хибридният хечбек вече стартира от 31 890 евро, докато практичното комби Sports Tourer се предлага на цена от 33 390 евро. И при двете модификации началното финансово изражение е редуцирано с точно 1500 евро. Още по-съществено е намалението при изцяло електрическата версия Astra Electric Start, чиято цена е с 1900 евро по-ниска и започва от 36 490 евро, като посочените суми включват начисления данък върху добавената стойност.

Въпреки сериозното подрязване на сумите, новият пакет Start предлага впечатляващ набор от всекидневни удобства и технологични решения. Серийното оборудване включва ефективен автоматичен климатик, прецизни предни и задни сензори за паркиране, както и удобна система за стартиране на двигателя с бутон. Дигиталната среда пред водача е поверена на 10-инчов цветен екран, съчетан с централен сензорен дисплей със същата диагонална мярка за максимално улеснено управление на мултимедийните функции.

Инженерите са обърнали специално внимание на ергономията, оборудвайки купето с предни седалки Intelli-Seat с шест посоки на регулиране. Тяхната отличителна черта е специално проектираната централна вдлъбнатина, която разпределя оптимално тежестта на тялото и повишава комфорта при дълги пътувания. В базовия комплект влизат още задължителните съвременни асистенти за сигурност, както и новият атрактивен цвят металик Denim Blue, който се предлага без допълнително оскъпяване.

Под капака на най-достъпната хибридна модификация работи икономичен силов тракт със 145 конски сили и 230 нютонметра въртящ момент. Той е съчетан с модерна шестстепенна роботизирана трансмисия с двоен съединител, в която е интегриран компактен електрически мотор. За почитателите на конвенционалните горива е предвиден и доказал се дизелов агрегат със 130 конски сили, комбиниран с осемстепенен автоматик, докато изцяло електрическата версия разполага със 156 конски сили и 270 нютонметра.

Електромобилната модификация Astra Electric Start изпъква с полезната функционалност V2L, която позволява на тяговата батерия да захранва външни електронни устройства и битови уреди чрез отделен адаптер. Клиентите могат да надградят оборудването с опционалния пакет Start Comfort, добавящ топлоизолиращи стъкла Solar Protect и вътрешно огледало с автоматично затъмняване, като за комбито пакетът включва допълнително централен подлакътник и практични релси на покрива.

Моделът Astra е поредното попълнение в портфолиото на марката, което възприема новата прагматична концепция за базово оборудване след Frontera и Combo, а в близко бъдеще компанията планира да преструктурира и по-високите нива на лукс, за да яде ясностите в разликите между отделните модификации.