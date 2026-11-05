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Каскада от ключови рокади в дизайна на Citroën и Opel

Каскада от ключови рокади в дизайна на Citroën и Opel

5 Ноември, 2026 15:00 1 658 2

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Конгломератът Stellantis разтърси европейската автомобилна сцена с мащабна и изненадваща смяна на дизайнерските ръководители в две от основните си марки

Каскада от ключови рокади в дизайна на Citroën и Opel - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Мащабната корпоративна игра продължава с пълна сила в средите на европейската автомобилна индустрия, където ръководството на концерна Stellantis официално обяви сериозни рокади на върха на дизайнерските екипи. Тези стратегически промени засягат пряко три от ключовите марки под шапката на групата – Citroën, DS и Opel, докато компанията се подготвя за масовото въвеждане на новата модулна архитектура STLA One.

Новината идва едва седмици след като Stellantis демонстрира сериозни амбиции на автомобилното изложение в Париж, представяйки девет авангардни концептуални автомобила. Настоящите промени естествено надграждат процеса по обновяване на висшия мениджмънт, стартирал още през есента на 2025 година с назначаването на Жил Видал начело на целия европейски дизайн на концерна.

Една от най-значимите промени е оттеглянето на британския ветеран Марк Адамс, който ръководеше стилистичното развитие на Opel и британската му сестра Vauxhall в продължение на впечатляващите 24 години. По време на своята кариера Адамс напълно преобрази германската марка, създавайки знакови проекти като концепциите Monza, GT X Experimental и най-новия STX, а сега той се оттегля в заслужена пенсия.

На неговото място в Opel застава белгийският специалист Пиер Льоклер, който до момента успешно управляваше дизайна на Citroën. Под ръководството на Льоклерк марката с двойния шеврон премина през сериозно възраждане, включващо модерни модели като Ami, C3 и C3 Aircross, както и атрактивните концепции Oli и Elo. Сега пред него стои доста по-тежката задача да извади от сянка единствения чисто масов немски бранд в групата, разпънат между достъпността на Citroën и налудничевите луксозни амбиции на Peugeot.

Позитивната новина от всички тези рокади

Тя е, че вакантното място начело на дизайна в Citroën, както и в премиум марката DS, се поема от Сандийп Бхамбра. Роденият в Индия дизайнер има сериозна история в индустрията, преминавайки през екипите на Tata и дългогодишна работа в Peugeot, а през последните пет години той трупа ценен опит в Renault като директор на модерния дизайн и концептуалните проекти, където остави следа с разработки като Emblème, Filante и 4ever Trophy.

Бхамбра поема и отговорността за марката DS, след като досегашният отговорник за визията ѝ Тиери Метроз приключи своя впечатляващ цикъл. Метроз ръководеше дизайна на луксозния бранд от неговото създаване през 2012 година насам, като остави зад гърба си знакови модели и проекти като DS 3, нестандартния DS N°8 и футуристичната концепция SM Tribute. Той обаче не напуска концерна, а преминава към централния европейски дизайнерски отдел под прякото ръководство на Жил Видал.


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  • 1 Роджър Мур 007 ⛷️

    4 1 Отговор
    Индиеца ще съсипе дизайна на следващите Ситроени! 🤬

    Коментиран от #2

    15:03 05.11.2026

  • 2 Оня

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Роджър Мур 007 ⛷️":

    Дизайна ще е Ситротата.

    15:15 05.11.2026