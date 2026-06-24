Новоизлюпена компания за хиперколи иска да пренапише позицията на седене в автомобила

Общността на бутиковите хиперколи е известна с преследването на зашеметяващи показатели за конски сили, нестандартна електрификация с многороторни системи и радикални аеродинамични форми, но един амбициозен нов стартъп от Нидерландия се стреми да пренапише изцяло правилата за високите характеристики отвътре навън. Точно два месеца след като излезе от сянката на автомобилния свят с колекция от агресивни скици на силуети, Sanrivatti разкри техническия си манифест за своя първи, все още неназован проект. Вместо да третира кокпита като нещо второстепенно, подредено около огромен двигател с вътрешно горене, холандският екип проектира цялата си механична архитектура около радикална, ориентирана към човека ергономична конфигурация, наречена „Apex Position“. Замислена от основателя и главен изпълнителен директор Сантяго Санчес Риверо, тази световна премиера в дизайна премахва традиционната наклонена позиция на седалката, за да пренесе ефективно интуитивната, рискована физика на супербайка директно върху четири колела.

Това разположение се различава коренно от традиционните икони с централно разположение като McLaren F1 или съвременния GMA T.50. Основната философия на „Apex Position“ гласи, че шофьорът не трябва да се третира като обикновен товар, пасивно привързан към ракета с висока мощност, а трябва да действа като структурно продължение на самото шаси. За да имитира непосредствената интуиция на пилот от MotoGP, който се врязва в шикана с наведени напред гърди, архитектурата на Санривати накланя торса на водача напред и измества цялата седалка значително напред в рамките на междуосието, като поставя главата на водача директно над основната ос на автомобила. Това агресивно преместване променя естествените зрителни линии на водача, като драстично разширява периферното зрително поле напред, за да позволи прецизно позициониране при докосване на бордюрите на технична писта, като същевременно гарантира, че физическите g-сили при рязко спиране, остри завои и бързо ускорение се предават инстинктивно към тежестта на тялото на водача.

Макар скептицизмът естествено да вирее, когато нова бутикова марка обещава да разтърси света на хиперколите, Sanrivatti агресивно заглушава съмняващите се, като привлича инженерните таланти от най-уважаваните гаражи за високи постижения в индустрията. Стартъпът успешно привлече Пол Аркесден за поста изпълнителен директор по технологични партньорства – той носи елитен професионален опит, богат на знания в областта на висококачествените карбонови материали и изработката по поръчка, придобит директно в McLaren Special Operations (MSO) и Singer Vehicle Design. Търговската страна на екипа е подсилена от новоназначения търговски стратегически съветник Джеф Даудинг – тежка фигура в бранша, чийто управленски опит включва висши оперативни постове в Bentley, Lotus и Harley-Davidson, което осигурява на компанията директен достъп до елитните колекционери по целия свят.

Що се отнася до самата каросерия на автомобила, оскъдната телеметрия за дизайна, публикувана досега, сочи към ултрашироко, нископрофилно „оръжие“, което се отличава с класическа клиновидна силуетна форма с ниско аеродинамично съпротивление и мускулести пропорции с изнесена напред кабина. Шасито със среден двигател е увенчано с впечатляващ стъклен купол в стила на изтребител, проектиран да отговори на необичайните изисквания за разположение на интериора с главата напред, докато задната част е допълнена от масивно активно задно крило, проектирано да притиска задния мост към асфалта при високи скорости на пистата.