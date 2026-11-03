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Продадоха Ferrari F50 за рекордна сума

Продадоха Ferrari F50 за рекордна сума

3 Ноември, 2026 15:23 484 1

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Моделът от 1997 година с пробег 106 мили беше най-скъпият автомобил на търга на Broad Arrow в Лас Вегас

Продадоха Ferrari F50 за рекордна сума - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Ferrari F50 от 1997 година беше продадено за 18 705 000 долара на търга на Broad Arrow Auctions в Лас Вегас, поставяйки нов световен рекорд за модела. Автомобилът е изминал само 106 мили или около 170 километра. Търгът се проведе на 31 октомври в Wynn Las Vegas и завърши с общи продажби от 92,8 млн. долара. Според Broad Arrow Auctions това е най-високият резултат за търг на колекционерски автомобили, провеждан в града. От предложените 84 лота са намерили купувачи 64, което представлява 76% от всички предложения. Продаденият автомобил е бил оценяван предварително на около 20 млн. долара. Финалната цена остана под тази граница, но въпреки това надмина предишния публичен рекорд за Ferrari F50 с приблизително 4,1 млн. долара.

Продадоха Ferrari F50 за рекордна сума

Вторият най-висок резултат беше постигнат от Ferrari Daytona SP3 от 2025 година. Автомобилът с пробег 81 мили беше продаден за 18 540 000 долара. Това е рекорд за продажба на Daytona SP3, който не е предложен в рамките на благотворителна кауза. Ferrari LaFerrari от 2014 година достигна 8 805 000 долара и също постави нов рекорд за модела. Така трите най-скъпи Ferrari автомобила на търга донесоха приблизително 46 млн. долара от общия резултат от 92,8 млн. долара.

Продадоха Ferrari F50 за рекордна сума

Четвъртият най-скъп автомобил беше Ferrari Enzo от 2003 година, продадено за 6 550 000 долара. То не постави нов рекорд за модела. В челната десетка попаднаха още Bugatti Chiron Super Sport за 4 570 000 долара, Ferrari 599 SA Aperta за 4 350 000 долара, McLaren P1 GTR by Lanzante за 3 415 000 долара и Koenigsegg Regera за 2 645 000 долара.

Общо десет автомобила поставиха световни рекорди за продажба на съответните модели. Сред тях са още Ferrari 488 Pista от 2019 година, Lamborghini Diablo VT 6.0 Coupe от 2001 година, Mercedes-Maybach G 650 Landaulet от 2018 година, Mercedes-Benz SLR McLaren Roadster от 2009 година, Dodge Viper GTS-R Commemorative Edition ACR от 2017 година и Ferrari 488 GTB от 2018 година.


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