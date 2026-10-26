След подаване на ток: Колко време трябва да карате колата?

След като автомобилът запали с помощта на кабели, не е добра идея те да бъдат свалени веднага и двигателят да бъде изгасен. Двата автомобила трябва да останат свързани още няколко минути, докато работят, след което кабелите се отстраняват в обратен ред на свързването им. Същинското възстановяване на заряда обаче не става ефективно при работа на празен ход. Алтернаторът се задвижва от двигателя и подава ток към електрическата система, но при ниски обороти произвежда ограничено количество електроенергия. Това обикновено стига за запалването, впръскването на гориво, таблото и електрическото сервоуправление, но не и за бързо зареждане на напълно разреден акумулатор.

След подаването на ток е препоръчително автомобилът да бъде управляван около 30 минути, най-добре при по-висока скорост и без ненужно натоварване на електрическата система. Така алтернаторът получава по-добри условия да върне част от заряда, необходим за следващото стартиране. Времето не е абсолютно еднакво за всички автомобили, то зависи от размера на акумулатора, от това колко силно е бил разреден и от консумацията на електроенергия след запалването. Ако са включени фарове, чистачки, климатик и мощна аудиосистема, на акумулатора може да му е необходимо повече време, за да възстанови достатъчен заряд.

Припомняме, че при подаване на ток положителният кабел се свързва към положителните клеми на двата акумулатора, единият край на отрицателния кабел се поставя на отрицателната клема на автомобила донор, а другият обикновено се закрепва към метална заземителна точка в двигателния отсек на автомобила с разреден акумулатор или на минусовата клема.

Този подход се използва, защото неправилното свързване може да предизвика токов удар и да повреди електронния блок за управление на двигателя. След свързването се изчаква няколко минути, стартира се автомобилът донор и двигателят му се оставя да работи още минута-две. След това се прави опит за запалване на автомобила с разредения акумулатор. Ако той не стартира, трябва да се изчака още няколко минути преди нов опит. Около 30 минути шофиране може да помогнат за временно възстановяване на заряда, но не гарантират, че старият или повреден акумулатор ще работи нормално. Ако автомобилът отново не запали след кратък престой, проблемът може да не е само в разреждането, а и в самия акумулатор.