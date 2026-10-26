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След подаване на ток: Колко време трябва да карате колата?

След подаване на ток: Колко време трябва да карате колата?

26 Октомври, 2026 08:49 1 230 6

  • автомобилен акумулатор-
  • подаване на ток-
  • джъмпер кабели-
  • алтернатор-
  • поддръжка на автомобил

Оставянето на двигателя да работи на място не е достатъчно за пълноценно зареждане на разреден акумулатор

След подаване на ток: Колко време трябва да карате колата? - 1
Снимка: Shutterstock
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

След като автомобилът запали с помощта на кабели, не е добра идея те да бъдат свалени веднага и двигателят да бъде изгасен. Двата автомобила трябва да останат свързани още няколко минути, докато работят, след което кабелите се отстраняват в обратен ред на свързването им. Същинското възстановяване на заряда обаче не става ефективно при работа на празен ход. Алтернаторът се задвижва от двигателя и подава ток към електрическата система, но при ниски обороти произвежда ограничено количество електроенергия. Това обикновено стига за запалването, впръскването на гориво, таблото и електрическото сервоуправление, но не и за бързо зареждане на напълно разреден акумулатор.

След подаването на ток е препоръчително автомобилът да бъде управляван около 30 минути, най-добре при по-висока скорост и без ненужно натоварване на електрическата система. Така алтернаторът получава по-добри условия да върне част от заряда, необходим за следващото стартиране. Времето не е абсолютно еднакво за всички автомобили, то зависи от размера на акумулатора, от това колко силно е бил разреден и от консумацията на електроенергия след запалването. Ако са включени фарове, чистачки, климатик и мощна аудиосистема, на акумулатора може да му е необходимо повече време, за да възстанови достатъчен заряд.

Припомняме, че при подаване на ток положителният кабел се свързва към положителните клеми на двата акумулатора, единият край на отрицателния кабел се поставя на отрицателната клема на автомобила донор, а другият обикновено се закрепва към метална заземителна точка в двигателния отсек на автомобила с разреден акумулатор или на минусовата клема.

Този подход се използва, защото неправилното свързване може да предизвика токов удар и да повреди електронния блок за управление на двигателя. След свързването се изчаква няколко минути, стартира се автомобилът донор и двигателят му се оставя да работи още минута-две. След това се прави опит за запалване на автомобила с разредения акумулатор. Ако той не стартира, трябва да се изчака още няколко минути преди нов опит. Около 30 минути шофиране може да помогнат за временно възстановяване на заряда, но не гарантират, че старият или повреден акумулатор ще работи нормално. Ако автомобилът отново не запали след кратък престой, проблемът може да не е само в разреждането, а и в самия акумулатор.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шофьор

    2 0 Отговор
    А електрокарите?

    Коментиран от #2, #4

    09:00 26.10.2026

  • 2 Емили тротинетката

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Шофьор":

    При електрокари те се ползва генератор на нафта. Хем екологично, хем миризливо и шумно.

    09:13 26.10.2026

  • 3 Как лесно да си направим пожар

    5 0 Отговор
    Контактното съпротивление на щипките към акумулаторните клеми е високо. При преминаване на голям ток се загряват. При по-дълго преминаване на голям ток се загряват прекомерно и това е предпоставката за разтопяване на корпуса на акумулатора и пожар. Затова след като запалиш автомобила разкачай кабелите и го остави да работи намясто 1-2 минути без да го форсираш. След това без да го гасиш и пробваш повторно стартиране, по възможност с изгасени фарове и без прекомерно форсиране отиваш на място, където можеш да си включиш акумулатора на заряд. Ако алтернаторът и ремъкът му са много здрави можеш да започнеш и дълго пътуване, но за малолитражките с малки алтернатори около 90 ампера е по-добре да се зареди акумулатора.

    Ако акумулаторът е на 5 и повече години, ако карате колата на къси разстояния 2-3 километра вероятността акумулаторът да е с влошени параметри е много голяма. Проверете с волтметър зарядното напрежение на клемите на акумулатора. При включени фарове и средни обороти то трябва да е 14.2-14.4 VDC лято/зима. Малките мултиметърчета от 5 евро не винаги са точни, така че имайте едно наум. Следващата проверка е за утечка. Ако не сте поне добър електротехник не можете да я направите самостоятелно. Потърсете специализиран сервиз. Ако алтернаторът зарежда нормално, колата се кара на средни разстояния, няма утечка и пак прави проблеми с паленето акумулаторът е за смяна. Не е страшно, той е консуматив.

    09:21 26.10.2026

  • 4 друг шофьор

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Шофьор":

    Там е по-сложно. Можеш да подадеш заряден ток на малкия 12 волтов акумулатор. Ако колата оживее (светне) без да я изключваш събираш кабелите и се прибираш. После през диагностика четеш грешките и ги нулираш. Ако остане някоя фатална си за сервиз. Репатракът също е опция.

    09:28 26.10.2026

  • 5 Жоржета стресираща

    1 1 Отговор
    В гр.транспорта срещу....1.60лв.
    Ток и кабели не ти трябват...

    Коментиран от #6

    09:34 26.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.