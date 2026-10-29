BMW тества най-наточената "седмица", но с друга емблема

Първият нов модел на възродената марка BMW Alpina се подготвя на базата на обновената 7-Series. Прототипът на луксозния седан бе заснет край тестовия център на BMW до Нюрбургринг и вече показва няколко решения, които ще го отличават от стандартния модел.

Най-видимата промяна отпред са кехлибарените LED дневни светлини. Засега не е потвърдено дали те ще останат в серийния автомобил, но решението се вписва в посоката, показана от концепта Vision BMW Alpina, представен по-рано. Прототипът има големи бъбрековидни решетки с три хоризонтални ламела. За сравнение, стандартната BMW 7-Series използва седем. Различни изглеждат и долната част на предната броня, както и долният въздухозаборник.

Тестовият автомобил се движи с черни джанти със сребристи елементи, но не е сигурно, че този дизайн ще бъде запазен при серийното производство, тъй като традиционните за Alpina многоспицови джанти остават по-вероятен избор. Промените отзад са по-ограничени. На снимания автомобил се виждат характерните овални накрайници на изпускателната система, а серийната версия може да получи и нова задна броня.

BMW Group придоби правата върху марката Alpina, а BMW Alpina беше възобновена като самостоятелен и ексклузивен бранд в рамките на концерна на 1 януари тази година, а новата 7-Series ще бъде първият модел, разработен в тази нова структура. Точният силов агрегат и техническите характеристики на седана все още не са обявени. Предишната Alpina B7 се произвеждаше между 2016 и 2022 година и използваше 4,4-литров V8 с две турбини и мощност 600 к.с., но това не потвърждава какво ще задвижва новия модел.

BMW Group посочва, че първият нов автомобил BMW Alpina ще бъде представен през следващата година и макар заснетият прототип дава първия конкретен поглед към дизайна му, то окончателният външен вид, оборудването и задвижването предстои да бъдат разкрити.