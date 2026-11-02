Най-безопасните семейни автомобили на пазара

Сигурността остава ключов приоритет при избора на нов автомобил за семейни нужди. Водещите съвременни модели залагат на усъвършенствани асистенти за подпомагане на водача, изключителна структурна здравина на каросерията и интелигентно планиране на пространството в купето. Ето кои са автомобилите, продаващи се у нас, от различни класове, които покриват най-високите глобални критерии за безопасност.
За премиум седани и универсални семейни кросоувъри като Mercedes-Benz E-Class и Mercedes-Benz GLC-Class високата оценка е стандарт, постигнат благодарение на високото ниво на защита при удар и прецизните системи за предотвратяване на инциденти.
В категорията на електрическите модели на българския пазар се отличават спортният фастбек Zeekr 001, модерният SUV BMW iX3, както и новото Audi Q7, които съчетават стабилно пътно поведение и най-новите технологии за активна безопасност. В сегмента на по-големите всъдеходи марката Hongqi предлага луксозни решения като HS7 и електрическия му аналог EHS7, осигуряващи висока позиция на пътя и масивна конструктивна защита.
За многодетни семейства изключително практичен избор на нашия пазар е 7-местният луксозен миниван Voyah Dream, който разполага с пълноценни места за монтиране на детски столчета както на втория, така и на третия ред.
Ключов ориентиращ фактор за купувачите са резултатите от независимите краш тестове на европейската организация Euro NCAP и американския институт IIHS. Изпитвателните методи отчитат ефективността на превантивните асистенти, предотвратяването на сблъсък, физическата защита на пътниците при инцидент и безопасността след настъпване на авария.
При избор на автомобил за семейни пътувания е критично да се следи натоварването върху главата и шията при манекените по време на тестове, както и структурната устойчивост на каросерията срещу деформация. От жизненоважно значение са наличните електронни системи като автоматично спиране при опасност, наблюдение на слепите зони, асистент за поддържане на лентата и мониторинг на умората у водача. Допълнително се проверяват устойчивостта срещу преобръщане, качеството и обхватът на светлините, както и лекотата на достъп и сигурното закрепване чрез Isofix точки за детските седалки. Ето и десетте най-безопасни семейни автомобила в различните класове.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Яяя
Коментиран от #3
12:05 02.11.2026
2 ИВАН
12:10 02.11.2026
3 🦉🦉🦉🦉
До коментар #1 от "Яяя":Всеки може да е в семейството, но не всеки е "семеен"😉❗
Например двувратка или кабрио с фалшиви задни седалки няма как да е СЕМЕЕН за семейство с две деца❗
Под семеен се разбира да е удобен за четиричленно семейство с багажа за път. Т.е. да има четири врати, голям багажник и система за закрепване на детско столче❗
Може да е комби, ван или "ЖИП"😉
12:24 02.11.2026