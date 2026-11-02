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Най-безопасните семейни автомобили на пазара

Най-безопасните семейни автомобили на пазара

2 Ноември, 2026 11:54 988 3

  • семейни автомобили-
  • безопасност

Най-високите нива на безопасност за семеен автомобил се покриват от тези модели

Най-безопасните семейни автомобили на пазара - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Сигурността остава ключов приоритет при избора на нов автомобил за семейни нужди. Водещите съвременни модели залагат на усъвършенствани асистенти за подпомагане на водача, изключителна структурна здравина на каросерията и интелигентно планиране на пространството в купето. Ето кои са автомобилите, продаващи се у нас, от различни класове, които покриват най-високите глобални критерии за безопасност.

За премиум седани и универсални семейни кросоувъри като Mercedes-Benz E-Class и Mercedes-Benz GLC-Class високата оценка е стандарт, постигнат благодарение на високото ниво на защита при удар и прецизните системи за предотвратяване на инциденти.

В категорията на електрическите модели на българския пазар се отличават спортният фастбек Zeekr 001, модерният SUV BMW iX3, както и новото Audi Q7, които съчетават стабилно пътно поведение и най-новите технологии за активна безопасност. В сегмента на по-големите всъдеходи марката Hongqi предлага луксозни решения като HS7 и електрическия му аналог EHS7, осигуряващи висока позиция на пътя и масивна конструктивна защита.

За многодетни семейства изключително практичен избор на нашия пазар е 7-местният луксозен миниван Voyah Dream, който разполага с пълноценни места за монтиране на детски столчета както на втория, така и на третия ред.

Ключов ориентиращ фактор за купувачите са резултатите от независимите краш тестове на европейската организация Euro NCAP и американския институт IIHS. Изпитвателните методи отчитат ефективността на превантивните асистенти, предотвратяването на сблъсък, физическата защита на пътниците при инцидент и безопасността след настъпване на авария.

При избор на автомобил за семейни пътувания е критично да се следи натоварването върху главата и шията при манекените по време на тестове, както и структурната устойчивост на каросерията срещу деформация. От жизненоважно значение са наличните електронни системи като автоматично спиране при опасност, наблюдение на слепите зони, асистент за поддържане на лентата и мониторинг на умората у водача. Допълнително се проверяват устойчивостта срещу преобръщане, качеството и обхватът на светлините, както и лекотата на достъп и сигурното закрепване чрез Isofix точки за детските седалки. Ето и десетте най-безопасни семейни автомобила в различните класове.

Mercedes-Benz E-Class
Mercedes-Benz GLC-Class
Zeekr 001
BMW iX3
Audi Q7
Hongqi HS7
Voyah Dream
Tesla Model Y
Volvo XC60
Skoda Kodiaq


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Яяя

    7 0 Отговор
    Формулирайте "семеен автомобил", защото всеки автомобил може да бъде в нечие семейство!?

    Коментиран от #3

    12:05 02.11.2026

  • 2 ИВАН

    5 0 Отговор
    Горките ние, с опасните автомобили ... кой каквото му е писано, и да внимаваме, това е спасението.

    12:10 02.11.2026

  • 3 🦉🦉🦉🦉

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Яяя":

    Всеки може да е в семейството, но не всеки е "семеен"😉❗
    Например двувратка или кабрио с фалшиви задни седалки няма как да е СЕМЕЕН за семейство с две деца❗
    Под семеен се разбира да е удобен за четиричленно семейство с багажа за път. Т.е. да има четири врати, голям багажник и система за закрепване на детско столче❗
    Може да е комби, ван или "ЖИП"😉

    12:24 02.11.2026