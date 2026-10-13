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ЕС налага квота за китайските хибридни автомобили

ЕС налага квота за китайските хибридни автомобили

13 Октомври, 2026 11:23 1 245 3

  • европа-
  • ес-
  • китайски автомобили-
  • внос-
  • квота

Европейският съюз и Пекин постигнаха временно споразумение за ограничаване на вноса на хибридни модели до 350 000 бройки годишно, с което Брюксел цели да защити вътрешния пазар от масирания азиатски натиск

ЕС налага квота за китайските хибридни автомобили - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Търговските отношения между Европа и азиатския икономически гигант навлизат в нова фаза на ожесточено противопоставяне и прагматични компромиси. След поредния кръг от интензивни преговори в Пекин, европейските институции успяха да договорят четиригодишно споразумение за налагане на строги квоти върху вноса на хибридни превозни средства, произведени в азиатската страна. Новите регулации предстои да влязат в официална сила още в началото на декември, поставяйки сериозни ограничения пред плановете на множество чуждестранни брандове.

Въведеният годишен таван от 350 000 автомобила представлява драстичен удар по амбициите на производителите, чийто износ към Стария континент бележи експлозивен ръст и се очакваше да доближи стряскащите 800 000 бройки в рамките на настоящата година. Първоначално договореният лимит покрива едва под половината от този потенциален обем, като предвиденият механизъм за годишен ръст от 6 процента едва ли ще успокои засегнатите компании. Важно е да се отбележи, че рестрикциите касаят физическото място на производство, а не произхода на самата марка, което засяга и западни концерни, сглобяващи продукцията си на източните пазари.

Според експерти от Европейската комисия мярката за търговска защита трябва да свали пазарния дял на произведените в Китай автомобили в Европа от сегашните около 12 процента до едва 6 процента. Въпреки че подробностите около разпределението на квотите между различните доставчици все още не са изяснени публично, новината вече предизвиква трусове в бранша. Сделката е част от мащабна стратегия на Брюксел за преодоляване на сериозния търговски дефицит и намаляване на опасната зависимост от критични доставки, концентрирани в една единствена държава.

Европейските лидери обаче си дават сметка, че само едно споразумение няма да реши дълбоките структурни дисбаланси. Още през декември Европейската комисия подготвя пакет от допълнителни мерки, включващи ограничения срещу зависимостта от единствени източници на критични суровини и механизми за подкрепа на засегнатите от външни търговски ограничения европейски региони. Очаква се темата да доминира и на предстоящата среща на върха на ЕС, където геополитическите и икономическите отношения с Пекин ще бъдат подложени на дълбок анализ.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Китай

    4 3 Отговор
    Останалия свят ни стига.И без това в ЕС нямат пари .Нека се радват на скъпите им неконкурентни антики докато още ги имат..

    11:48 13.10.2026

  • 2 пенчо

    5 3 Отговор
    Тоест ЕС иска да купуваме прескъпите европейски коли, а не по евтините алтернативи. Европата ги достраша се китайците внасят коли същото качество ама доста по евтини.

    11:51 13.10.2026

  • 3 Мъпет шоу

    0 0 Отговор
    То чайнаваген и чайнадес няма да изкарат още четири години. Прескъпа пластмаса никой не купува

    12:33 13.10.2026