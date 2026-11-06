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Range Rover призна проблемите с надеждността и готви промени

Range Rover призна проблемите с надеждността и готви промени

6 Ноември, 2026 07:59 871 3

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Мартин Лимперт заяви, че разликата спрямо конкурентите се свива

Range Rover призна проблемите с надеждността и готви промени - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Range Rover признава, че надеждността остава слабост, която марката трябва да подобри, докато разширява гамата си с електромобили. „Все още смятам, че това е разлика, която трябва да наваксаме, но тя се свива“, заявява управляващият директор на Range Rover Мартин Лимперт.

Показателите за качеството дават смесена картина. В проучването Driver Power 2026 Land Rover заема 10-о място от 30 марки в общото класиране, но остава 23-и в отделната категория за качество и надеждност. В Initial Quality Study на J.D. Power марката се изкачва от 21-во място през 2025 година до 10-о през 2026 година като заема четвърта позиция в луксозния сегмент пред Mercedes-Benz и BMW. При проблемите през първите три години обаче Land Rover е на 27-о място от 29 марки във Vehicle Dependability Study.

Range Rover разчита на електронна система, наречена Battery Digital Twin. Тя създава цифрово копие на батерията във всеки електрически автомобил на марката и използва 900 показателя, които се изпращат редовно чрез безжични актуализации. По този начин инженерите могат да следят състоянието на батерията и да оптимизират работата ѝ, без автомобилът да посещава сервиз. Системата е свързана и с гаранция от осем години или 160 000 километра за задвижващата система на електрическите модели Range Rover.

Електрическите Range Rover и Range Rover Sport използват мощност от 542 к.с. и въртящ момент от 850 Нм. Лимперт смята, че автомобил с около 550 к.с. предлага достатъчен баланс между динамика, проходимост, комфорт и ниско ниво на шум. По думите му Range Rover няма нужда от версии с 800 или 900 к.с.

Следващата голяма стъпка ще бъде фейслифт на бензиновите и дизеловите версии. В тях ще бъдат прехвърлени промени по шасито и технологични решения, разработени първоначално за електрическите Range Rover и Range Rover Sport.

Мат Бекер, директор по автомобилното инженерство в JLR, посочва, че настоящата архитектура е разработена преди 11 години и постепенно наближава края на жизнения си цикъл, но ще остане в употреба поне още пет години.


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  • 3 дару кар

    0 0 Отговор
    Ланд Ровърите и производните Дискавъри и Рейндж са един невероятно скъп .оклук.

    09:22 06.11.2026