Volkswagen, Stellantis и Renault ще работят заедно

Volkswagen, Stellantis и Renault обединиха позициите си пред Европейския съюз заради бързото навлизане на китайските автомобилни производители и натиска върху европейската индустрия. Трите компании не подготвят общ автомобил, а настояват Брюксел да промени начина, по който подкрепя местното производство и определя бъдещите изисквания за емисиите.

Общият им сигнал беше отправен отново по време на Парижкия автомобилен салон. Volkswagen, Stellantis и Renault произвеждат над 60% от автомобилите в Европа и зависят основно от продажбите на модели с голям обем, а не от луксозни автомобили с високи маржове. „Представляваме повече от 60% от автомобилното производство в Европа. Трябва да осигурим индустриалната основа на Европа и трябва да го направим веднага. Продаваме голям брой автомобили с относително ниски маржове. Този бизнес модел е под огромен натиск в Европа“, заяви главният изпълнителен директор на Volkswagen Оливер Блуме. През юни трите групи публикуваха съвместна декларация в подкрепа на принципа „Произведено в Европа“. Те настояват Европейският съюз да насърчава производството на континента чрез реалистични изисквания и правила, които отчитат разликите в разходите между европейските и чуждестранните производители.

Volkswagen, Stellantis и Renault искат при определянето на европейския произход на даден автомобил да се включват не само физическите компоненти, но и инженерната работа, научноизследователската дейност и развойната дейност. Според позицията им така ще се отчита трудът, извършен от служители и компании в Европа, дори когато част от сглобяването или доставките са извън континента. Това искане идва на фона на усилията на китайски производители да започнат или разширят производството и сглобяването на автомобили в Европа. Европейските компании се опасяват, че ако правилата отчитат единствено физическите части и окончателното производство, китайските марки ще могат да се възползват от европейски стимули, без да създават същия обем местна добавена стойност. Европейските правила предвиждат през 2030 година средните емисии на новите автомобили да бъдат намалени с 55% спрямо 2021 година. За 2035-та е заложено пълно намаление на средните емисии, макар че Европейската комисия вече обсъжда вариант целта да бъде 90%.

Производителите настояват за по-голяма гъвкавост при изпълнението на целите, тъй като търсенето на автомобили с двигатели с вътрешно горене все още остава значително. Ако компаниите не успеят да намалят средните емисии на своите автопаркове, те може да бъдат принудени да ограничат продажбите на такива модели. Това би се отразило на производствените обеми и на натоварването на заводите.

Главният изпълнителен директор на Renault Франсоа Прово предупреди, че без по-гъвкави правила за 2030 година компанията може да намали производството си в Европа с до 300 000 автомобила. Подобен ход би могъл да постави под натиск работни места и производствени мощности. На политическо ниво Германия и Франция също настояват за промени в европейския подход към автомобилната индустрия. Натискът се очаква да се засили с подготовката на Закона за ускоряване на индустрията и с предстоящите решения за прилагането на целите за емисиите през 2030 и 2035 година.