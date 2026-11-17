Aston Martin Racing ще дебютира с три автомобила Dreadnought в „Дакар“ 2027. Зад волана ще бъдат двукратният световен шампион във Формула 1 Фернандо Алонсо, деветкратният световен рали шампион Себастиен Льоб и световният шампион по рали-рейд за 2025 година Лукас Мораеш. Проектът е разработен съвместно с Prodrive, която ще проектира и изгради автомобилите, а след това ще ръководи участието им в състезанието.

Името Dreadnought идва от измислен военен всъдеход, създаден първоначално за Call of Duty: Modern Warfare 4. В дигиталния си вариант машината е представена с V12 двигател, задвижване на четирите колела, карбоново купе и луксозен интериор.

Състезателната версия запазва част от визуалната връзка с виртуалния модел, но е изградена като специализиран автомобил. В купето са премахнати удобствата на пътния автомобил, а на тяхно място има състезателна седалка, предпазна клетка, карбонови елементи, множество превключватели и дигитални дисплеи. Aston Martin все още не е обявил техническите характеристики на машината.

За Алонсо това ще бъде второ участие в „Дакар“. Испанецът кара Toyota Hilux през 2020 година и завърши 13-и в генералното класиране. В новия си опит той отново ще работи с Марк Кома, който има пет победи в мотоциклетната категория на ралито. Програмата на Алонсо ще бъде особено натоварена, тъй като той ще продължи да се състезава и във Формула 1 с Aston Martin. Сезонът през 2027 година включва 24 старта и 10 спринтови състезания.

Льоб ще стартира с навигатор Фабиан Луркин. Французинът има 28 етапни победи и пет подиума в „Дакар“, но все още не е печелил надпреварата в генералното класиране. Мораеш ще бъде навигиран от испанеца Пабло Морено. Бразилецът завърши трети още при дебюта си в „Дакар“ през 2023 година.

Рали „Дакар“ 2027 започва на 9 януари в Португалия с 129-километров пролог в Луле. Същинските етапи стартират на 10 януари, а от 12 януари състезателите ще продължат в Мароко. Финалът е планиран за 23 януари в Маракеш.

В представянето си Aston Martin дава обща дължина - 7824 км, при 15 състезателни дни, пролог и 12 етапа. За Aston Martin участието е първи опит в най-високото ниво на рали-рейда. За Prodrive това е поредният проект в „Дакар“ след четири десетилетия работа в моторните спортове и три подиума в последните пет издания на състезанието.