Запали се още един McLaren Senna

Неприятен инцидент помрачи състезателния уикенд на пистата Red Bull Ring в Австрия. По време на демонстрационна обиколка се запали McLaren Senna, зад волана на който седеше бившият пилот от Формула 1 Герхард Бергер.

Зрители са заснели как обгърнатия в дим суперавтомобил се опитва да стигне до боксовете, а изпод задницата му излизат огнени езици. Представители на McLaren са потвърдили, че знаят за инцидента, но отказват да коментират преди да са получили по-подробна информация.

Another Senna that just caught fire in Austria 😶 pic.twitter.com/1scHjrXXZV

— Earl Karanja (@Earlsimxx) 30 юни 2019 г.

Това е второто подобно самозапалване на Senna. През януари влогърът Salomondrin засне как гори "макларънът" му, купен само преди 11 дни.