Subaru още веднъж загатна за новия WRX с механична трансмисия (ВИДЕО)

По план новото Subaru WRX трябваше да дебютира на 19 август по време на автомобилното изложение в Ню Йорк, което за съжаление бе отменено за втора поредна година. Заедно с него от Subaru отложиха и премиерата на модела, като все още не е ясно кога точно той ще бъде показан официално.

За да държат феновете в течение, от японската марка публикуваха кратък видеоклип, който показва част от интериора и екстериора на новия модел. Кадрите съвсем не показват пълния блясък на WRX, но пък ни дават някои елементи, които само могат да ни радват.

