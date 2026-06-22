Срещу Украйна руската армия използва стратегия, която в модерната история не е донесла победа във война. Това заяви пред Sky News британският анализатор по отбраната и сигурността проф. Майкъл Кларк.

Той коментира военните стратегии на двете страни във войната - Украйна и Русия, която през февруари 2022 г. извърши пълномащабна инвазия.

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„До известна степен украинската стратегия в момента е да покаже, че може да издържи и да изчака по-големи стратегически промени в Русия. Руската икономика изпитва затруднения, има недоволство и никой не знае накъде ще се развият нещата. Но украинците знаят, че могат да създадат сериозни проблеми на Русия, като просто издържат и нанасят удари по руските петролни рафинерии. В цяла Русия вече има недостиг на горива“, заяви военният експерт.

По отношение на Русия Кларк заяви: „Руснаците преминаха към денонощни въздушни бомбардировки на украински градове с цел да принудят Украйна да се подчини. Но в съвременната история няма примери подобна стратегия да е проработила, особено сама по себе си. Тя може да допринесе за срив на морала, но сама по себе си не води до успех. Отчасти Русия действа по този начин, защото е способна да претоварва украинската противовъздушна отбрана”.

Кларк също така отбеляза, че макар Украйна да успява да сваля по-голямата част от руските дронове, тя има значително по-малък успех срещу руските ракети.

Република България последователно подкрепя суверенитета и териториалната цялост на Украйна в нейните международно признати граници, както и европейската и евроатлантическа перспектива на Украйна. България е част от усилията на ЕС, НАТО и международната демократична общност в подкрепа на Украйна.

Приоритет на българската външна политика е осигуряването на правата на лицата, принадлежащи към българското национално малцинство, което е важен мост на приятелството и сътрудничеството между двете страни.