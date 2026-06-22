Срещу Украйна руската армия използва стратегия, която в модерната история не е донесла победа във война. Това заяви пред Sky News британският анализатор по отбраната и сигурността проф. Майкъл Кларк.
Той коментира военните стратегии на двете страни във войната - Украйна и Русия, която през февруари 2022 г. извърши пълномащабна инвазия.
„До известна степен украинската стратегия в момента е да покаже, че може да издържи и да изчака по-големи стратегически промени в Русия. Руската икономика изпитва затруднения, има недоволство и никой не знае накъде ще се развият нещата. Но украинците знаят, че могат да създадат сериозни проблеми на Русия, като просто издържат и нанасят удари по руските петролни рафинерии. В цяла Русия вече има недостиг на горива“, заяви военният експерт.
По отношение на Русия Кларк заяви: „Руснаците преминаха към денонощни въздушни бомбардировки на украински градове с цел да принудят Украйна да се подчини. Но в съвременната история няма примери подобна стратегия да е проработила, особено сама по себе си. Тя може да допринесе за срив на морала, но сама по себе си не води до успех. Отчасти Русия действа по този начин, защото е способна да претоварва украинската противовъздушна отбрана”.
Кларк също така отбеляза, че макар Украйна да успява да сваля по-голямата част от руските дронове, тя има значително по-малък успех срещу руските ракети.
Република България последователно подкрепя суверенитета и териториалната цялост на Украйна в нейните международно признати граници, както и европейската и евроатлантическа перспектива на Украйна. България е част от усилията на ЕС, НАТО и международната демократична общност в подкрепа на Украйна.
Приоритет на българската външна политика е осигуряването на правата на лицата, принадлежащи към българското национално малцинство, което е важен мост на приятелството и сътрудничеството между двете страни.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 До последния украинец
Коментиран от #7, #51
15:04 22.06.2026
2 Бай Пунди Говнокомандващия
В момента там се произвежда жироскопният модул за хиперзвуковите ракети GU 503. Той си беше технология от времето на Хрушчов правена с две леви ръце, ама сега и него няма да го има!
Коментиран от #13
15:04 22.06.2026
3 Копейкин Костя
Стратегията им е енигма дори за самите тях...
Коментиран от #30
15:04 22.06.2026
4 оня с коня
Американче пита баща си:
- Тате, след войната с Русия колко ще струва един сандвич в Макдоналдс?
- Една рубла, сине!
Коментиран от #62
15:05 22.06.2026
5 Гинкобилоба
Коментиран от #8, #10, #15
15:05 22.06.2026
6 Вашето мнение
15:06 22.06.2026
7 Румен Решетников
До коментар #1 от "До последния украинец":Точно така!
Пета година украинците отстъпват на Запад, а руснаците пета година не мърдат от Донбас...
15:06 22.06.2026
8 Изобщо не чета Мара
До коментар #5 от "Гинкобилоба":Нейните ороЗЗЗтотии ми действат на г..., диХария получавам. И тя взе да разбира от война. Мухаха
15:08 22.06.2026
9 СЛАВА НА РУСИЯ,СЛАВА НА ОСВОБОДИТЕЛИТЕ
Коментиран от #19
15:08 22.06.2026
10 Изобщо не чета Мара
До коментар #5 от "Гинкобилоба":Нейните ороЗЗЗтотии ми действат на г..., диХария получавам. И тя взе да разбира от война. Мухаха
15:08 22.06.2026
11 Пълни глупости
Такава война досега не се е водила
И никой незнае кое и как работи най ефективно
И последно сега някой са много ербапи но зимата идва след 3 месеца и в украйна ще се вие на умрело
Миналата зима беше страшна тази ще е фатална
15:09 22.06.2026
12 пета година греда
От самото начало стратегията им е такава. ЩЕ направим десант тук или там и руснаците ще се изплашат и избягат. ЩЕ стреляме по това или онова и ЩЕ свърши нафтата, ЩЕ свършат картофите, хората ще си навдигнат на бунт, олигарсите ЩЕ свалят Путин. Резултата е пета година ЩЕ ЩЕ ЩЕ, фронта се двиги само на запад, а бандерите привършиха.
Коментиран от #32
15:09 22.06.2026
13 хахахахха
До коментар #2 от "Бай Пунди Говнокомандващия":кога го сънува тва, много ви е пошла дезинформацията
15:09 22.06.2026
14 az СВО Победа 81
Пак ни сервират от вкисналите манджи отпреди 5 години!
Коментиран от #17
15:10 22.06.2026
15 Мара военният стратег
До коментар #5 от "Гинкобилоба":Хихихи. Шекели да има всичко ще напише и ще се прекръсти даже на Айше.
Коментиран от #20
15:10 22.06.2026
16 име
Минарата седмица някъв съд в ЕССР отсвири бандерите за Крим, руски си е, другата седмица ще ги отсвири и за Донбас по повод двата референдума. Република Бъргария подкрепя Украйна да остане без достъп до черно море, малка и бедна територия на границата с Полша и Унгория, където оцелелите бандери же имат възможността да изплащат заемите следващите три века.
15:12 22.06.2026
17 Копейкин Костя
До коментар #14 от "az СВО Победа 81":Като си си поръчал вкисната манджа за вторая в мире, ще я ядеш, ватенка... 😀
15:12 22.06.2026
18 Мишел
15:13 22.06.2026
19 Град Козлодуй
До коментар #9 от "СЛАВА НА РУСИЯ,СЛАВА НА ОСВОБОДИТЕЛИТЕ":Приятел, не е хубаво така да славим една пропаднала и вражеска държава. Русофилството е култ към глупостта и робското мислене.
Коментиран от #29
15:13 22.06.2026
20 Копейкин Костя
До коментар #15 от "Мара военният стратег":Шекели е по-добре от рубли, не мислиш ли?
15:14 22.06.2026
21 майкълчу
15:15 22.06.2026
22 az СВО Победа 81
15:15 22.06.2026
23 Щтрак-Цимерман
Приоритет на българската външна политика е осигуряването на правата на лицата, принадлежащи към българското национално малцинство, което е важен мост на приятелството и сътрудничеството между двете страни."
Това в Скай нюз ли го пише?
15:16 22.06.2026
24 Последния Софиянец
15:17 22.06.2026
25 Многоходовото
15:17 22.06.2026
26 Атина Палада
15:18 22.06.2026
27 пешо
15:19 22.06.2026
28 Историк
15:20 22.06.2026
29 Козлодуй
До коментар #19 от "Град Козлодуй":Господине , хвалете си украинския нацистки режим , но не с моето име , моля !
15:20 22.06.2026
30 Смотльо,
До коментар #3 от "Копейкин Костя":Искаш такива като теб ?
15:20 22.06.2026
31 Смотльо,
15:22 22.06.2026
32 хаха🤣
До коментар #12 от "пета година греда":това е старо лафче за Русия: Ще, ще, ще......и накрая винаги всичко приключва трагично и с купони за хляб и бензин за руските крепостни🤣 и сега се случи същото🤣
15:22 22.06.2026
33 Исторически парк
15:23 22.06.2026
34 пешо
15:24 22.06.2026
35 Тодор Тагарев, военен министър
Това е основното в статията !!!
България не толкоз подкрепя Украйна, колкото ограбения и онеправдан руски народ в борбата му срещу ограбилия го, престъпен Кремльовски олигархат. Свобода, бензин и интернет за руснаците. Венсеремос таваришчи с вдигнати юмруци на Червения площад, стига робия и беднотия ☝️
15:24 22.06.2026
36 Исторически парк
15:25 22.06.2026
37 РФ е един огромен КЕН eф !
Коментиран от #39
15:28 22.06.2026
38 големи смешки днес
Видяхме и модерната вона в Иран. И как две супер сили , едната световна , другата регионална , как пак ядоха боя от едни от едни по сандали и сега ще плащат репарации.
Коментиран от #40
15:28 22.06.2026
39 бе то като се замисля
До коментар #37 от "РФ е един огромен КЕН eф !":То орката е дедо ти .
Коментиран от #46
15:29 22.06.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 проф. Майкъл Кларк.
15:30 22.06.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Гинеколог
Коментиран от #50, #80
15:31 22.06.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Руснак без крак...
До коментар #39 от "бе то като се замисля":Не мисли...
Заминавай за фронта таваришчь !!!
Точно в момента Русия има екстремална нужда от всяка копейка ☝️😆
Коментиран от #58
15:32 22.06.2026
47 ОБЕКТИВЕН
15:32 22.06.2026
48 Ех, че хубавооо
През нощта на 21 срещу 22 юни ВСУ са нанесли удар по Центъра за космически връзки в Дубна, Московска област
Лидерът на кримските татари: Руснаци, бягайте бързо, докато моста още го има 🤣🤣
Коментиран от #52
15:32 22.06.2026
49 до оцелелите
15:32 22.06.2026
50 интересно
До коментар #44 от "Гинеколог":Това една гинеколожка от ес ли ти го каза .
Че експеримента в Ес е с 450 милиона човека и 5 милиона емигранта .
15:33 22.06.2026
51 Хахахаха
До коментар #1 от "До последния украинец":Така е, украинците настъпват на запад, ама към западна русия, дето е от другата страна на източна Украйна.
Коментиран от #54
15:33 22.06.2026
52 Само питам
До коментар #48 от "Ех, че хубавооо":Ти свидетел на иехова ли си и лично го вида това ?
Ай стига празни приказки .
15:34 22.06.2026
53 СтратегПродажба
Коментиран от #61
15:34 22.06.2026
54 я да питам
До коментар #51 от "Хахахаха":Укрите колко населени места превзеха днес ? А вчера ?
А миналата седмица ? А миналия месец ?
А миналата година ..
Коментиран от #57
15:35 22.06.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 що бе козляк
До коментар #46 от "Руснак без крак...":Ти от фронта ли пишеш ? Куршуми свистят край главата ти и пръст се сипе по клавиатурата докато пишеш , а ?
15:37 22.06.2026
59 Коиловци брадърс
15:37 22.06.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Факти
До коментар #4 от "оня с коня":Русия няма победа в морска битка от 173 години. Последно е побеждавала изостаналата Османска империя в средата на 19-ти век. Тогава се намесват Франция и Англия и я разгромяват по море. После Япония я разгромява по море. После Германия я разгромява по море в ПСВ. Тогава Русия просто се отказва от мечтата да бъде морска сила. От 100 години Русия не беше правила офанзива по море. Опита срещу Украйна и отново беше разгромена. Половината й черноморски флот беше потопен и Путин прибра останалите бойни кораби вътре в пристанищата на сигурно.
15:38 22.06.2026
63 Руската
Коментиран от #67, #69
15:38 22.06.2026
64 Когато държава е оглавена
Коментиран от #66
15:39 22.06.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 ъхъ
До коментар #64 от "Когато държава е оглавена":Виждаме кой ходи да проси по света .
И че външния дълг на Ес стигна 15 трилиона .
А на България 70 милиарда !
Коментиран от #72
15:40 22.06.2026
67 Тъй като
До коментар #63 от "Руската":Бабьi еще нарожают (маршал Жуков)
Коментиран от #77
15:40 22.06.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Ерих Мария Ремарк, романист
От фронта пишат само загубеняците !!!
Аз ти пиша от дивана с бял руснак в ръка ☝️😄
Коментиран от #73
15:41 22.06.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Рублевка
До коментар #66 от "ъхъ":Като щракне капана на външния дълг, ще се учим наново да копаем с мотика и да шием цървули.
15:42 22.06.2026
73 интересно
До коментар #70 от "Ерих Мария Ремарк, романист":Белия руснак с цяла шепа ли си го хванал ?
15:42 22.06.2026
74 Ха-ха
До коментар #41 от "всички много ги е яд":Русйката винаги накрая хваща средния. Това е аксиома.!
Коментиран от #85
15:43 22.06.2026
75 стратегията
15:43 22.06.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Kypнелия Рускова, русская баба
До коментар #67 от "Тъй като":"...Бабьi еще нарожают..."
Аха.....надай се !!!
Щот ние рускините сме проЗди да раждаме от бедни манголци ☝️😄
15:45 22.06.2026
78 Рублевка
Коментиран от #81, #84
15:45 22.06.2026
79 боже прибери си вересиите
До коментар #71 от "Последния Софиянец":Веднага си представям как умните и красивите като теб освобождават България !
Как цялата дружинка от прайда със шарените знамена и фанфарите пристига на Шипка !!
Турците ще умрат от смях ...
15:45 22.06.2026
80 .....
До коментар #44 от "Гинеколог":Тези убити 2 мил. руснаци ще бъдат заместени от 2 мил. афганистанци и индийци.
15:46 22.06.2026
81 доктора
До коментар #78 от "Рублевка":Като вземеш две евро репарации , ела ми се обади.
От друга страна репарации ще плащаме всички ние щото чичо Дони иска 350 милиарда !!
Ще плаща репарации на Иран.
Това ще рече че репарациите ще ги плащаме всички ние .
15:47 22.06.2026
82 Механик
Коментиран от #91, #93
15:47 22.06.2026
83 Последния Софиянец
До коментар #76 от "да бе козляк":Вижда се кой е утайката на планетата, без течаща вода и улици, но пък за сметка на това отиват да гният в украинските поля за 30 000 рупли!
Коментиран от #87, #90
15:48 22.06.2026
84 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #78 от "Рублевка":Репарации на върба у сряда. На куков ден. Репарации ще плаща Европа на САЩ и Украйна на РФ. Като нямат кинти с територия.
Коментиран от #96, #107
15:48 22.06.2026
85 бе верно е
До коментар #74 от "Ха-ха":И два пъти забива знамето в Берлин и веднъж в Париж !!
Коментиран от #105
15:48 22.06.2026
86 1945
15:49 22.06.2026
87 ха ха ха ...
До коментар #83 от "Последния Софиянец":Кой ти разправя тия глупости ?!!
Ти от Село излизал ли си ??
Коментиран от #102
15:49 22.06.2026
88 кой разбрал, разбрал...
Коментиран от #95, #100, #103
15:49 22.06.2026
89 Върви ли евакуацията на Крим?
До коментар #68 от "Сетила се Мара...":Върви ли?А?
15:50 22.06.2026
90 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #83 от "Последния Софиянец":Що измисляш глупости? Такава кал като в София и разбити улици в Москва не съм виждал.
15:50 22.06.2026
91 Дако
До коментар #82 от "Механик":0пъни козляка веднъж . Посре още един път .
Коментиран от #98
15:50 22.06.2026
92 володя
15:51 22.06.2026
93 Руснак без крак...
До коментар #82 от "Механик":Руснак, копейка и комар се трепат с вестник !!!
От повече няма нужда ☝️
Коментиран от #99
15:51 22.06.2026
94 русия е васал на Китай
Китай има полза от това да има такъв не толкова умен васал, верижно куче, което е готово да пожертва собственото си прогресивно развитие за идеята да доминира над свят, който не може да въплъти. Ама нека опита, полезно е - докато Западът се бори с Русия, Китай реже марката и смазва линията си, превръщайки се в световен лидер и втори стълб на силата.
А Русия все по-зависима от китайските стоки във всички сфери, предвид евтини ресурси. Европейските технологии могат само да се крадат, а това е трудно.
Путин не използва шанса, който Тръмп му даде многократно миналата година. Сега Путин е загубеняк и банален убиец, който потвърди пред камера желанието си да отмъсти и убива цивилни, т.е. банален геноцид, и многократно огромен брой рускоговорящи говорят за целите да превземат Европа с отровни средства. Главен враг на Руската федерация сега станаха не САЩ, а Европа, защото ценностите ѝ противоречат и пречат на режима на Путин да живее.
Коментиран от #97
15:51 22.06.2026
95 то в България
До коментар #88 от "кой разбрал, разбрал...":Народа участва в управлението 37 години ... ама на върбов ден ...
15:51 22.06.2026
96 Чиниш ми се
До коментар #84 от "Хахаха!🎺🥳😀":Дърт минедчия.
15:52 22.06.2026
97 ха ха х...
До коментар #94 от "русия е васал на Китай":Русия ако реши ще насели Сибир с китайци .
Ама за западняците един по среден ...ха ха ха ...малоумна работа ...
15:52 22.06.2026
98 Така ще да е
До коментар #91 от "Дако":Ахмак Сила почна от козички и мина на руснаци и копейки. Харесва им и на двете страни.
Коментиран от #101
15:53 22.06.2026
99 верно е
До коментар #93 от "Руснак без крак...":Пък козляците ги е ве м.. без смазка ..
15:53 22.06.2026
100 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #88 от "кой разбрал, разбрал...":Ще ти обясня за Втората световна война и жертвите. Това са ОБЩО починали от болести, старост, в концлагерите и на фронта съветски хора. На фронта жертвите са еднакви за двете страни.
Коментиран от #108
15:53 22.06.2026
101 Дако
До коментар #98 от "Така ще да е":А тебе сигурно някой ахмак те опложда а ?
15:54 22.06.2026
102 Последния Софиянец
До коментар #87 от "ха ха ха ...":Скотляк примитивен, в блатата няма нищо освен кал и пияни вдовици.
Коментиран от #106, #109
15:56 22.06.2026
103 какво не си разбрал
До коментар #88 от "кой разбрал, разбрал...":Жертвите сред военните са едни и същи . Това че Германците изтребват цивилното население е друг въпрос.
Трябваше ли руснаците в края на ВСВ да изтребят 20 милиона цивилни германци ?!!
15:56 22.06.2026
104 националисти
До коментар #65 от "ха ха ха ...":по-големи от руснаците няма, това е извод на изстрадали наивници, преди това вземали Русия за ничия земя ....
15:56 22.06.2026
105 Това е голямо
До коментар #85 от "бе верно е":прецакване за Русия. Не стига, че е дала 33 000 000 руски жертви, ами сега се намира на дъното на цивилизационното развитие и интелект и продължава да дава огромни жертви и да става всепо бедна и унизена.. Германия е светлинни години напред. Русия винаги и във всчко е прецакана.
Коментиран от #110, #112, #113
15:57 22.06.2026
106 ха ха х...
До коментар #102 от "Последния Софиянец":Бе верно е , ти си наследник на Аспарох и великите Български ханове , а ?
Не че дедо ти е бил куманин , ама друго си е да си със самочувствие а ?
Коментиран от #118
15:57 22.06.2026
107 Рублевка
До коментар #84 от "Хахаха!🎺🥳😀":Алкохолиците ще плащат репарации следващите 100 години, а през това време ще кушат кюмюр и обелки от картошки.
15:57 22.06.2026
108 Чиба, nocepko !
До коментар #100 от "Хахаха!🎺🥳😀":Tъna и npocта магистрална ypва Хахаха!🎺🥳😀 , може да обяснява как гълта на турските тираджии, останалото е да пише това което и се подава !
15:58 22.06.2026
109 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #102 от "Последния Софиянец":Че кой живее в блатата? В блатата живеят жабите. Хората живеят в градовете и селата.
Коментиран от #114
15:58 22.06.2026
110 како гледам
До коментар #105 от "Това е голямо":Дънато си го ударил ти .С това ай кю на мушкато , какво друго да се очаква .
15:58 22.06.2026
111 козляците квичат
15:59 22.06.2026
112 Последния Софиянец
До коментар #105 от "Това е голямо":Най прецакани винаги са били задунайските им крепостници, вечно чакат в калта да се случи нещо и да почнат да живеят като хора, но пак се отлага за следващите 100тина години!
16:00 22.06.2026
113 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #105 от "Това е голямо":За разлика от тебе, аз съм бил и в Русия и в Германия. Но ти не си германец, нали? Защо сравняваш Русия с Германия? Сравнявай я с твойто село.
16:01 22.06.2026
114 Последния Софиянец
До коментар #109 от "Хахаха!🎺🥳😀":Глуповата копейка няма как да разбере какво му се говори, лежи си в калта и чакай асвабадителите с китка и вазелин в ръка!
Коментиран от #115
16:02 22.06.2026
115 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #114 от "Последния Софиянец":Ти си софиянец, колкото аз съм марсианец. Защо ще лежа в калта, ако може да попитам?
Коментиран от #117
16:04 22.06.2026
116 Хахаха!🎺🥳😀
16:04 22.06.2026
117 Атина Палада
До коментар #115 от "Хахаха!🎺🥳😀":Там сте цял живот, там ще си и изгниете, такава ви е съдбата на вас и пияните ви робовладелци.
16:06 22.06.2026
118 Последния Софиянец
До коментар #106 от "ха ха х...":Важното е, че Зеленски унищожи калната джамахирия за няма и 5 години с подръчни средста, а вие копейките си ревете от бунищата, не пречите на никой!
16:09 22.06.2026
119 Ракета или самолет
16:09 22.06.2026
120 Някой
16:10 22.06.2026