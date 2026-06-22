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Руската армия използва стратегия, която в модерната история не е донесла победа във война
  Тема: Украйна

Руската армия използва стратегия, която в модерната история не е донесла победа във война

22 Юни, 2026 15:01 2 413 120

  • украйна-
  • майкъл кларк-
  • русия-
  • война-
  • владимир путин

Макар Украйна да успява да сваля по-голямата част от руските дронове, тя има значително по-малък успех срещу руските ракети

Руската армия използва стратегия, която в модерната история не е донесла победа във война - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Срещу Украйна руската армия използва стратегия, която в модерната история не е донесла победа във война. Това заяви пред Sky News британският анализатор по отбраната и сигурността проф. Майкъл Кларк.

Той коментира военните стратегии на двете страни във войната - Украйна и Русия, която през февруари 2022 г. извърши пълномащабна инвазия.

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„До известна степен украинската стратегия в момента е да покаже, че може да издържи и да изчака по-големи стратегически промени в Русия. Руската икономика изпитва затруднения, има недоволство и никой не знае накъде ще се развият нещата. Но украинците знаят, че могат да създадат сериозни проблеми на Русия, като просто издържат и нанасят удари по руските петролни рафинерии. В цяла Русия вече има недостиг на горива“, заяви военният експерт.

По отношение на Русия Кларк заяви: „Руснаците преминаха към денонощни въздушни бомбардировки на украински градове с цел да принудят Украйна да се подчини. Но в съвременната история няма примери подобна стратегия да е проработила, особено сама по себе си. Тя може да допринесе за срив на морала, но сама по себе си не води до успех. Отчасти Русия действа по този начин, защото е способна да претоварва украинската противовъздушна отбрана”.

Кларк също така отбеляза, че макар Украйна да успява да сваля по-голямата част от руските дронове, тя има значително по-малък успех срещу руските ракети.

Република България последователно подкрепя суверенитета и териториалната цялост на Украйна в нейните международно признати граници, както и европейската и евроатлантическа перспектива на Украйна. България е част от усилията на ЕС, НАТО и международната демократична общност в подкрепа на Украйна.

Приоритет на българската външна политика е осигуряването на правата на лицата, принадлежащи към българското национално малцинство, което е важен мост на приятелството и сътрудничеството между двете страни.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 До последния украинец

    64 16 Отговор
    Украинската офанзива успешно напредва на Запад.

    Коментиран от #7, #51

    15:04 22.06.2026

  • 2 Бай Пунди Говнокомандващия

    18 49 Отговор
    Заводът във Воронеж - бившият "Електроника", който произвеждаше всичко необходимо за военната и космическата индустрия на русия днес беше посетен от Storm Shadow.
    В момента там се произвежда жироскопният модул за хиперзвуковите ракети GU 503. Той си беше технология от времето на Хрушчов правена с две леви ръце, ама сега и него няма да го има!

    Коментиран от #13

    15:04 22.06.2026

  • 3 Копейкин Костя

    17 40 Отговор
    Крепостните са многоходови!
    Стратегията им е енигма дори за самите тях...

    Коментиран от #30

    15:04 22.06.2026

  • 4 оня с коня

    42 10 Отговор
    Учете руски
    Американче пита баща си:
    - Тате, след войната с Русия колко ще струва един сандвич в Макдоналдс?
    - Една рубла, сине!

    Коментиран от #62

    15:05 22.06.2026

  • 5 Гинкобилоба

    56 4 Отговор
    Щом мара е автор моля прочете я цялата статия,и моля не се смейте много и на висок глас

    Коментиран от #8, #10, #15

    15:05 22.06.2026

  • 6 Вашето мнение

    45 7 Отговор
    Експертина, какво ще каже за британското, германското, френското, и цялата ес дали обществата им са доволни от факта да затъват, докато подпомагат зеления нацюга?

    15:06 22.06.2026

  • 7 Румен Решетников

    18 32 Отговор

    До коментар #1 от "До последния украинец":

    Точно така!
    Пета година украинците отстъпват на Запад, а руснаците пета година не мърдат от Донбас...

    15:06 22.06.2026

  • 8 Изобщо не чета Мара

    25 4 Отговор

    До коментар #5 от "Гинкобилоба":

    Нейните ороЗЗЗтотии ми действат на г..., диХария получавам. И тя взе да разбира от война. Мухаха

    15:08 22.06.2026

  • 9 СЛАВА НА РУСИЯ,СЛАВА НА ОСВОБОДИТЕЛИТЕ

    33 10 Отговор
    Продължавайте да мачкате бандерите,до последната хахла

    Коментиран от #19

    15:08 22.06.2026

  • 10 Изобщо не чета Мара

    22 4 Отговор

    До коментар #5 от "Гинкобилоба":

    Нейните ороЗЗЗтотии ми действат на г..., диХария получавам. И тя взе да разбира от война. Мухаха

    15:08 22.06.2026

  • 11 Пълни глупости

    34 11 Отговор
    Фронтът се движи и не по посока на москва а в посока киев

    Такава война досега не се е водила
    И никой незнае кое и как работи най ефективно

    И последно сега някой са много ербапи но зимата идва след 3 месеца и в украйна ще се вие на умрело

    Миналата зима беше страшна тази ще е фатална

    15:09 22.06.2026

  • 12 пета година греда

    34 9 Отговор
    "До известна степен украинската стратегия в момента е да покаже, че може да издържи и да изчака по-големи стратегически промени в Русия."

    От самото начало стратегията им е такава. ЩЕ направим десант тук или там и руснаците ще се изплашат и избягат. ЩЕ стреляме по това или онова и ЩЕ свърши нафтата, ЩЕ свършат картофите, хората ще си навдигнат на бунт, олигарсите ЩЕ свалят Путин. Резултата е пета година ЩЕ ЩЕ ЩЕ, фронта се двиги само на запад, а бандерите привършиха.

    Коментиран от #32

    15:09 22.06.2026

  • 13 хахахахха

    24 4 Отговор

    До коментар #2 от "Бай Пунди Говнокомандващия":

    кога го сънува тва, много ви е пошла дезинформацията

    15:09 22.06.2026

  • 14 az СВО Победа 81

    31 10 Отговор
    Оффф, пак се намери "експерт", който да ни разказва, че Киев "печелел" войната, а Русия "губела"....

    Пак ни сервират от вкисналите манджи отпреди 5 години!

    Коментиран от #17

    15:10 22.06.2026

  • 15 Мара военният стратег

    21 4 Отговор

    До коментар #5 от "Гинкобилоба":

    Хихихи. Шекели да има всичко ще напише и ще се прекръсти даже на Айше.

    Коментиран от #20

    15:10 22.06.2026

  • 16 име

    24 5 Отговор
    Република България последователно подкрепя суверенитета и териториалната цялост на Украйна в нейните международно признати граници

    Минарата седмица някъв съд в ЕССР отсвири бандерите за Крим, руски си е, другата седмица ще ги отсвири и за Донбас по повод двата референдума. Република Бъргария подкрепя Украйна да остане без достъп до черно море, малка и бедна територия на границата с Полша и Унгория, където оцелелите бандери же имат възможността да изплащат заемите следващите три века.

    15:12 22.06.2026

  • 17 Копейкин Костя

    7 18 Отговор

    До коментар #14 от "az СВО Победа 81":

    Като си си поръчал вкисната манджа за вторая в мире, ще я ядеш, ватенка... 😀

    15:12 22.06.2026

  • 18 Мишел

    7 20 Отговор
    Украйна успя да порази и космически комуникационен център в Подмосковието, потвърди удар с ракети по завода във Воронеж, който произвежда електронни компоненти за руски ракетни и противовъздушни системи. Атаката е извършена през деня на 22 юни. Ударите са били нанесени с високопрецизни крилати ракети, изстреляни от въздуха. В руските медии и в каналите на руски Z-блогъри се заговори за атака с ракети Storm Shadow.

    15:13 22.06.2026

  • 19 Град Козлодуй

    10 21 Отговор

    До коментар #9 от "СЛАВА НА РУСИЯ,СЛАВА НА ОСВОБОДИТЕЛИТЕ":

    Приятел, не е хубаво така да славим една пропаднала и вражеска държава. Русофилството е култ към глупостта и робското мислене.

    Коментиран от #29

    15:13 22.06.2026

  • 20 Копейкин Костя

    4 16 Отговор

    До коментар #15 от "Мара военният стратег":

    Шекели е по-добре от рубли, не мислиш ли?

    15:14 22.06.2026

  • 21 майкълчу

    17 6 Отговор
    Още не е разбрал, че от руската армия могат само да се учат. Сериозен недостатък е вечно да анализираш това което не разбираш, а и да даваш оценки на по-добрите от теб. Учи се от тях. Те никому не натрапват своето мнение и оценки...

    15:15 22.06.2026

  • 22 az СВО Победа 81

    7 13 Отговор
    От втарая остана само леш и скрап по украйнските канавки, това е истината.

    15:15 22.06.2026

  • 23 Щтрак-Цимерман

    17 2 Отговор
    "Република България последователно подкрепя суверенитета и териториалната цялост на Украйна в нейните международно признати граници, както и европейската и евроатлантическа перспектива на Украйна. България е част от усилията на ЕС, НАТО и международната демократична общност в подкрепа на Украйна.

    Приоритет на българската външна политика е осигуряването на правата на лицата, принадлежащи към българското национално малцинство, което е важен мост на приятелството и сътрудничеството между двете страни."

    Това в Скай нюз ли го пише?

    15:16 22.06.2026

  • 24 Последния Софиянец

    5 15 Отговор
    Ще виси бункерния престъпник от башнята тази есен, а блатната кочина е в разпад и фалит.

    15:17 22.06.2026

  • 25 Многоходовото

    6 12 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    15:17 22.06.2026

  • 26 Атина Палада

    4 11 Отговор
    Блатарите технологично и умствено са в 19 век, копейките им тоже.

    15:18 22.06.2026

  • 27 пешо

    10 1 Отговор
    на тая дата фашистка Германия вероломно напада съветския съюз

    15:19 22.06.2026

  • 28 Историк

    8 13 Отговор
    Руснаците си живеят, изостанали от съвременния начина на водене на война. Воюват си като по времето но ВСВ. Какво е казал Сталин - Защо да пращаме срещу немците танкове, като имаме толкова много хора ! И пращал руски войници. Резултата е ясен - 33 милиона убити руснаци и 6 милиона германци. Същата тактика и сега в Украйна, Путин праща руски войници срещу украинската артилерия.

    15:20 22.06.2026

  • 29 Козлодуй

    12 5 Отговор

    До коментар #19 от "Град Козлодуй":

    Господине , хвалете си украинския нацистки режим , но не с моето име , моля !

    15:20 22.06.2026

  • 30 Смотльо,

    4 3 Отговор

    До коментар #3 от "Копейкин Костя":

    Искаш такива като теб ?

    15:20 22.06.2026

  • 31 Смотльо,

    4 11 Отговор
    Целия свят видя колко са пропаднали и изостанали блатните терористи!

    15:22 22.06.2026

  • 32 хаха🤣

    7 11 Отговор

    До коментар #12 от "пета година греда":

    това е старо лафче за Русия: Ще, ще, ще......и накрая винаги всичко приключва трагично и с купони за хляб и бензин за руските крепостни🤣 и сега се случи същото🤣

    15:22 22.06.2026

  • 33 Исторически парк

    8 5 Отговор
    Значи, ако украйна бомби руски заводи щяла да победи, но ако Русия бомбела украински заводи било губеща стратегия 🤡

    15:23 22.06.2026

  • 34 пешо

    5 9 Отговор
    Само от млатене разбират самагонените алкохолици и продажните им копейки.

    15:24 22.06.2026

  • 35 Тодор Тагарев, военен министър

    5 11 Отговор
    ".. България последователно подкрепя..."

    Това е основното в статията !!!
    България не толкоз подкрепя Украйна, колкото ограбения и онеправдан руски народ в борбата му срещу ограбилия го, престъпен Кремльовски олигархат. Свобода, бензин и интернет за руснаците. Венсеремос таваришчи с вдигнати юмруци на Червения площад, стига робия и беднотия ☝️

    15:24 22.06.2026

  • 36 Исторически парк

    6 11 Отговор
    Модяр от месеци бомби рафинериите в блатния хаганат, туба бензин не остана в кочината, а копейките още си вислят , че побеждават!

    15:25 22.06.2026

  • 37 РФ е един огромен КЕН eф !

    4 11 Отговор
    От московските монголоидни opки очаквате стратегия ли ?!

    Коментиран от #39

    15:28 22.06.2026

  • 38 големи смешки днес

    11 2 Отговор
    Видяхме модерната война на един алианс в Афганистан и как 37 държави ядоха боя от едни козари .
    Видяхме и модерната вона в Иран. И как две супер сили , едната световна , другата регионална , как пак ядоха боя от едни от едни по сандали и сега ще плащат репарации.

    Коментиран от #40

    15:28 22.06.2026

  • 39 бе то като се замисля

    6 2 Отговор

    До коментар #37 от "РФ е един огромен КЕН eф !":

    То орката е дедо ти .

    Коментиран от #46

    15:29 22.06.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 проф. Майкъл Кларк.

    3 1 Отговор
    Простете ми стар съм и съм изкуфял!

    15:30 22.06.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Гинеколог

    5 9 Отговор
    Общо взето е всеизвестно, че мъж не може да забременее от мъж, но Путин е събрал 2 милиона доброволци и е започнал мащабен биоексперимент по забременяване на мъж от мъж, който продължава вече пета година.

    Коментиран от #50, #80

    15:31 22.06.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Руснак без крак...

    3 8 Отговор

    До коментар #39 от "бе то като се замисля":

    Не мисли...
    Заминавай за фронта таваришчь !!!
    Точно в момента Русия има екстремална нужда от всяка копейка ☝️😆

    Коментиран от #58

    15:32 22.06.2026

  • 47 ОБЕКТИВЕН

    5 0 Отговор
    Е, то и България преди световното през 1994 г. в САЩ нямаше победа, но Стоичков и с-ие станаха полуфиналисти. Винаги има първи път, така че ... по-кротко със заключенията.

    15:32 22.06.2026

  • 48 Ех, че хубавооо

    3 8 Отговор
    ВСУ удари завод във Воронеж, произвеждащ модули за ракети Искандер и Калибър. След петрола за Крим украинците наложиха санкции и на Искандерите. 🤣🤣🤣
    През нощта на 21 срещу 22 юни ВСУ са нанесли удар по Центъра за космически връзки в Дубна, Московска област
    Лидерът на кримските татари: Руснаци, бягайте бързо, докато моста още го има 🤣🤣

    Коментиран от #52

    15:32 22.06.2026

  • 49 до оцелелите

    6 2 Отговор
    Стратегията на ЕС носи ли ви победа?

    15:32 22.06.2026

  • 50 интересно

    6 2 Отговор

    До коментар #44 от "Гинеколог":

    Това една гинеколожка от ес ли ти го каза .
    Че експеримента в Ес е с 450 милиона човека и 5 милиона емигранта .

    15:33 22.06.2026

  • 51 Хахахаха

    0 9 Отговор

    До коментар #1 от "До последния украинец":

    Така е, украинците настъпват на запад, ама към западна русия, дето е от другата страна на източна Украйна.

    Коментиран от #54

    15:33 22.06.2026

  • 52 Само питам

    6 2 Отговор

    До коментар #48 от "Ех, че хубавооо":

    Ти свидетел на иехова ли си и лично го вида това ?
    Ай стига празни приказки .

    15:34 22.06.2026

  • 53 СтратегПродажба

    4 1 Отговор
    Има една държава, която плaщa нaдцeнĸи нa нeмcĸoгoвopящи вepиги зa xpaнa, фpeнcĸи зa тeчaщa вoдa и чeшĸи зa тoĸ – зa дa мoгaт тaĸивa фиpми дa пpoизвeждaт opъжия зa дa зaгивaт xopa…. нo вcичĸo e тoчнo – пъpвитe фиpми ни нaчиcлявaт нaдцeнĸa „тaĸca вoйнa“ и ниe чиннo плaщaм yбийcтвaтa зaдpyжнo. И "peдaĸтopи нa мeдии", ĸoитo цeнзypиpaт вcяĸa oт тeзи иcтини...

    Коментиран от #61

    15:34 22.06.2026

  • 54 я да питам

    11 3 Отговор

    До коментар #51 от "Хахахаха":

    Укрите колко населени места превзеха днес ? А вчера ?
    А миналата седмица ? А миналия месец ?
    А миналата година ..

    Коментиран от #57

    15:35 22.06.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 що бе козляк

    7 2 Отговор

    До коментар #46 от "Руснак без крак...":

    Ти от фронта ли пишеш ? Куршуми свистят край главата ти и пръст се сипе по клавиатурата докато пишеш , а ?

    15:37 22.06.2026

  • 59 Коиловци брадърс

    5 1 Отговор
    Тази захлупената се беше позагубила напоследък!

    15:37 22.06.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Факти

    4 8 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    Русия няма победа в морска битка от 173 години. Последно е побеждавала изостаналата Османска империя в средата на 19-ти век. Тогава се намесват Франция и Англия и я разгромяват по море. После Япония я разгромява по море. После Германия я разгромява по море в ПСВ. Тогава Русия просто се отказва от мечтата да бъде морска сила. От 100 години Русия не беше правила офанзива по море. Опита срещу Украйна и отново беше разгромена. Половината й черноморски флот беше потопен и Путин прибра останалите бойни кораби вътре в пристанищата на сигурно.

    15:38 22.06.2026

  • 63 Руската

    4 6 Отговор
    Стратегия допринесе повече жертви и по малко територии.Ушанките не зачитат жертвите от своя страна важна е победата но и тя им се изплъзва

    Коментиран от #67, #69

    15:38 22.06.2026

  • 64 Когато държава е оглавена

    6 5 Отговор
    От крадливи мафиоти, резултатът е такъв. Война ли? Стратегия? Силата им е да хвърлят някого през прозореца, да отровят други с полоний и новичок, да пратят майка в концлагер за рисунка на момиченцето ѝ. И най вече силата им е ограбват народа.

    Коментиран от #66

    15:39 22.06.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 ъхъ

    8 2 Отговор

    До коментар #64 от "Когато държава е оглавена":

    Виждаме кой ходи да проси по света .
    И че външния дълг на Ес стигна 15 трилиона .
    А на България 70 милиарда !

    Коментиран от #72

    15:40 22.06.2026

  • 67 Тъй като

    3 6 Отговор

    До коментар #63 от "Руската":

    Бабьi еще нарожают (маршал Жуков)

    Коментиран от #77

    15:40 22.06.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Ерих Мария Ремарк, романист

    3 3 Отговор
    "...ти от фронта ли пишеш..."

    От фронта пишат само загубеняците !!!
    Аз ти пиша от дивана с бял руснак в ръка ☝️😄

    Коментиран от #73

    15:41 22.06.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Рублевка

    7 1 Отговор

    До коментар #66 от "ъхъ":

    Като щракне капана на външния дълг, ще се учим наново да копаем с мотика и да шием цървули.

    15:42 22.06.2026

  • 73 интересно

    6 3 Отговор

    До коментар #70 от "Ерих Мария Ремарк, романист":

    Белия руснак с цяла шепа ли си го хванал ?

    15:42 22.06.2026

  • 74 Ха-ха

    2 6 Отговор

    До коментар #41 от "всички много ги е яд":

    Русйката винаги накрая хваща средния. Това е аксиома.!

    Коментиран от #85

    15:43 22.06.2026

  • 75 стратегията

    0 0 Отговор
    е като след Октомврийската революция-постепенно мобилизиране на здравите сили и накрая централна власт за вечните ценности с разума. Интересно дали ще сработи пак...?!

    15:43 22.06.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Kypнелия Рускова, русская баба

    4 6 Отговор

    До коментар #67 от "Тъй като":

    "...Бабьi еще нарожают..."

    Аха.....надай се !!!
    Щот ние рускините сме проЗди да раждаме от бедни манголци ☝️😄

    15:45 22.06.2026

  • 78 Рублевка

    2 8 Отговор
    Но след капитулацията на блатния нужник репарациите ще оправят всичко, да му мислят самагончиците и копейките им задунайски, не ви се мисли какво ги чака!

    Коментиран от #81, #84

    15:45 22.06.2026

  • 79 боже прибери си вересиите

    6 2 Отговор

    До коментар #71 от "Последния Софиянец":

    Веднага си представям как умните и красивите като теб освобождават България !
    Как цялата дружинка от прайда със шарените знамена и фанфарите пристига на Шипка !!

    Турците ще умрат от смях ...

    15:45 22.06.2026

  • 80 .....

    2 2 Отговор

    До коментар #44 от "Гинеколог":

    Тези убити 2 мил. руснаци ще бъдат заместени от 2 мил. афганистанци и индийци.

    15:46 22.06.2026

  • 81 доктора

    1 4 Отговор

    До коментар #78 от "Рублевка":

    Като вземеш две евро репарации , ела ми се обади.

    От друга страна репарации ще плащаме всички ние щото чичо Дони иска 350 милиарда !!

    Ще плаща репарации на Иран.
    Това ще рече че репарациите ще ги плащаме всички ние .

    15:47 22.06.2026

  • 82 Механик

    2 2 Отговор
    Удри копейката с фаража!! После повтори!

    Коментиран от #91, #93

    15:47 22.06.2026

  • 83 Последния Софиянец

    3 3 Отговор

    До коментар #76 от "да бе козляк":

    Вижда се кой е утайката на планетата, без течаща вода и улици, но пък за сметка на това отиват да гният в украинските поля за 30 000 рупли!

    Коментиран от #87, #90

    15:48 22.06.2026

  • 84 Хахаха!🎺🥳😀

    3 4 Отговор

    До коментар #78 от "Рублевка":

    Репарации на върба у сряда. На куков ден. Репарации ще плаща Европа на САЩ и Украйна на РФ. Като нямат кинти с територия.

    Коментиран от #96, #107

    15:48 22.06.2026

  • 85 бе верно е

    4 2 Отговор

    До коментар #74 от "Ха-ха":

    И два пъти забива знамето в Берлин и веднъж в Париж !!

    Коментиран от #105

    15:48 22.06.2026

  • 86 1945

    2 3 Отговор
    нещо е станало. В Москва няма радио и телевизия.

    15:49 22.06.2026

  • 87 ха ха ха ...

    2 2 Отговор

    До коментар #83 от "Последния Софиянец":

    Кой ти разправя тия глупости ?!!
    Ти от Село излизал ли си ??

    Коментиран от #102

    15:49 22.06.2026

  • 88 кой разбрал, разбрал...

    3 5 Отговор
    Обикновените руснаци са може би народа с най ниско участие в политиката на държавата и затова са на този хал, но за съжаление голяма част от българите упорито се мъчат да копират същото поведение от тях без изобщо да си дават сметка за рзултата от това. Едно от наказанията за отказ от участие в политическия живот е, че ще бъдете управляван от много по големи смотаняци от теб самия и то толкова дълго докато го осъзнаете. Конкретно за Русия резултата в момента е видим на украинския фронт от където няма да се върнат огромен брой руснаци, а след войната руските управляващи ще се гордеят не с победа която няма как да постигнат, а с по големия брой жертви. както непрекъснато изтъкват като голяма гордост най големия брой дадени жертви през Втората световна война. Над три пъти повече от агресора Германия.

    Коментиран от #95, #100, #103

    15:49 22.06.2026

  • 89 Върви ли евакуацията на Крим?

    2 2 Отговор

    До коментар #68 от "Сетила се Мара...":

    Върви ли?А?

    15:50 22.06.2026

  • 90 Хахаха!🎺🥳😀

    2 3 Отговор

    До коментар #83 от "Последния Софиянец":

    Що измисляш глупости? Такава кал като в София и разбити улици в Москва не съм виждал.

    15:50 22.06.2026

  • 91 Дако

    1 2 Отговор

    До коментар #82 от "Механик":

    0пъни козляка веднъж . Посре още един път .

    Коментиран от #98

    15:50 22.06.2026

  • 92 володя

    2 3 Отговор
    Сорос постави Путин за президент на Русия, за да я унищожи. Той това и прави, като постига дори повече от очакваното!

    15:51 22.06.2026

  • 93 Руснак без крак...

    3 3 Отговор

    До коментар #82 от "Механик":

    Руснак, копейка и комар се трепат с вестник !!!
    От повече няма нужда ☝️

    Коментиран от #99

    15:51 22.06.2026

  • 94 русия е васал на Китай

    3 4 Отговор
    Разбира се, войната ще свърши, когато Китай престане да се интересува от нея.
    Китай има полза от това да има такъв не толкова умен васал, верижно куче, което е готово да пожертва собственото си прогресивно развитие за идеята да доминира над свят, който не може да въплъти. Ама нека опита, полезно е - докато Западът се бори с Русия, Китай реже марката и смазва линията си, превръщайки се в световен лидер и втори стълб на силата.
    А Русия все по-зависима от китайските стоки във всички сфери, предвид евтини ресурси. Европейските технологии могат само да се крадат, а това е трудно.
    Путин не използва шанса, който Тръмп му даде многократно миналата година. Сега Путин е загубеняк и банален убиец, който потвърди пред камера желанието си да отмъсти и убива цивилни, т.е. банален геноцид, и многократно огромен брой рускоговорящи говорят за целите да превземат Европа с отровни средства. Главен враг на Руската федерация сега станаха не САЩ, а Европа, защото ценностите ѝ противоречат и пречат на режима на Путин да живее.

    Коментиран от #97

    15:51 22.06.2026

  • 95 то в България

    3 2 Отговор

    До коментар #88 от "кой разбрал, разбрал...":

    Народа участва в управлението 37 години ... ама на върбов ден ...

    15:51 22.06.2026

  • 96 Чиниш ми се

    2 0 Отговор

    До коментар #84 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Дърт минедчия.

    15:52 22.06.2026

  • 97 ха ха х...

    1 2 Отговор

    До коментар #94 от "русия е васал на Китай":

    Русия ако реши ще насели Сибир с китайци .
    Ама за западняците един по среден ...ха ха ха ...малоумна работа ...

    15:52 22.06.2026

  • 98 Така ще да е

    2 3 Отговор

    До коментар #91 от "Дако":

    Ахмак Сила почна от козички и мина на руснаци и копейки. Харесва им и на двете страни.

    Коментиран от #101

    15:53 22.06.2026

  • 99 верно е

    2 1 Отговор

    До коментар #93 от "Руснак без крак...":

    Пък козляците ги е ве м.. без смазка ..

    15:53 22.06.2026

  • 100 Хахаха!🎺🥳😀

    3 2 Отговор

    До коментар #88 от "кой разбрал, разбрал...":

    Ще ти обясня за Втората световна война и жертвите. Това са ОБЩО починали от болести, старост, в концлагерите и на фронта съветски хора. На фронта жертвите са еднакви за двете страни.

    Коментиран от #108

    15:53 22.06.2026

  • 101 Дако

    1 0 Отговор

    До коментар #98 от "Така ще да е":

    А тебе сигурно някой ахмак те опложда а ?

    15:54 22.06.2026

  • 102 Последния Софиянец

    2 3 Отговор

    До коментар #87 от "ха ха ха ...":

    Скотляк примитивен, в блатата няма нищо освен кал и пияни вдовици.

    Коментиран от #106, #109

    15:56 22.06.2026

  • 103 какво не си разбрал

    1 3 Отговор

    До коментар #88 от "кой разбрал, разбрал...":

    Жертвите сред военните са едни и същи . Това че Германците изтребват цивилното население е друг въпрос.

    Трябваше ли руснаците в края на ВСВ да изтребят 20 милиона цивилни германци ?!!

    15:56 22.06.2026

  • 104 националисти

    0 2 Отговор

    До коментар #65 от "ха ха ха ...":

    по-големи от руснаците няма, това е извод на изстрадали наивници, преди това вземали Русия за ничия земя ....

    15:56 22.06.2026

  • 105 Това е голямо

    4 2 Отговор

    До коментар #85 от "бе верно е":

    прецакване за Русия. Не стига, че е дала 33 000 000 руски жертви, ами сега се намира на дъното на цивилизационното развитие и интелект и продължава да дава огромни жертви и да става всепо бедна и унизена.. Германия е светлинни години напред. Русия винаги и във всчко е прецакана.

    Коментиран от #110, #112, #113

    15:57 22.06.2026

  • 106 ха ха х...

    1 1 Отговор

    До коментар #102 от "Последния Софиянец":

    Бе верно е , ти си наследник на Аспарох и великите Български ханове , а ?
    Не че дедо ти е бил куманин , ама друго си е да си със самочувствие а ?

    Коментиран от #118

    15:57 22.06.2026

  • 107 Рублевка

    3 1 Отговор

    До коментар #84 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Алкохолиците ще плащат репарации следващите 100 години, а през това време ще кушат кюмюр и обелки от картошки.

    15:57 22.06.2026

  • 108 Чиба, nocepko !

    2 0 Отговор

    До коментар #100 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Tъna и npocта магистрална ypва Хахаха!🎺🥳😀 , може да обяснява как гълта на турските тираджии, останалото е да пише това което и се подава !

    15:58 22.06.2026

  • 109 Хахаха!🎺🥳😀

    1 2 Отговор

    До коментар #102 от "Последния Софиянец":

    Че кой живее в блатата? В блатата живеят жабите. Хората живеят в градовете и селата.

    Коментиран от #114

    15:58 22.06.2026

  • 110 како гледам

    1 1 Отговор

    До коментар #105 от "Това е голямо":

    Дънато си го ударил ти .С това ай кю на мушкато , какво друго да се очаква .

    15:58 22.06.2026

  • 111 козляците квичат

    2 3 Отговор
    А това показва че всичко върви добре .

    15:59 22.06.2026

  • 112 Последния Софиянец

    3 2 Отговор

    До коментар #105 от "Това е голямо":

    Най прецакани винаги са били задунайските им крепостници, вечно чакат в калта да се случи нещо и да почнат да живеят като хора, но пак се отлага за следващите 100тина години!

    16:00 22.06.2026

  • 113 Хахаха!🎺🥳😀

    0 1 Отговор

    До коментар #105 от "Това е голямо":

    За разлика от тебе, аз съм бил и в Русия и в Германия. Но ти не си германец, нали? Защо сравняваш Русия с Германия? Сравнявай я с твойто село.

    16:01 22.06.2026

  • 114 Последния Софиянец

    1 1 Отговор

    До коментар #109 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Глуповата копейка няма как да разбере какво му се говори, лежи си в калта и чакай асвабадителите с китка и вазелин в ръка!

    Коментиран от #115

    16:02 22.06.2026

  • 115 Хахаха!🎺🥳😀

    0 1 Отговор

    До коментар #114 от "Последния Софиянец":

    Ти си софиянец, колкото аз съм марсианец. Защо ще лежа в калта, ако може да попитам?

    Коментиран от #117

    16:04 22.06.2026

  • 116 Хахаха!🎺🥳😀

    2 1 Отговор
    Най хубавото е, че след тази война блатния хаганат престава да съществува, не зная копейките прегласнели къде ще жалат матушката!

    16:04 22.06.2026

  • 117 Атина Палада

    2 1 Отговор

    До коментар #115 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Там сте цял живот, там ще си и изгниете, такава ви е съдбата на вас и пияните ви робовладелци.

    16:06 22.06.2026

  • 118 Последния Софиянец

    1 2 Отговор

    До коментар #106 от "ха ха х...":

    Важното е, че Зеленски унищожи калната джамахирия за няма и 5 години с подръчни средста, а вие копейките си ревете от бунищата, не пречите на никой!

    16:09 22.06.2026

  • 119 Ракета или самолет

    1 0 Отговор
    война не печели. Руснаците се хвалят, че са направили "Геран-3" с реактивен двигател, 400км/ч скорост височина 6км., но този "Геран-3" наближавал $1млн., а "Пейтриът" е $2млн. Не стъпи ли кашишкия крак няма завоювана територия. Руснаците не напредват с Орешници, Посейдони, Искандери и Калибри, а с китайски мотоциклети, АТВ, и голф-колички. Нямат шурмова авиация и хеликоптери, както и танкове, БМП заради "Пейтриът", "Стингър", "Джавелин" и дроновете.

    16:09 22.06.2026

  • 120 Някой

    1 1 Отговор
    Последните 2 абзаца за какво сте ги лепнали? Ако не знаете Украйна (бивша Малорусия и още по-стара Киевска Русь/Русия) никога не са били в ЕС и НАТО! Виж в Русия са били и един види заради нея съществуват.

    16:10 22.06.2026

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