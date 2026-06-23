Горещ политически вторник: Иван Шишков вади разкрития за „Хемус“, Тристранката заседава извънредно

Днешният ден бележи динамично развитие по ключови теми от държавното управление, регионалната политика и социалния сектор в България.

Държавните институции, синдикатите и работодателите се събират за решаване на важни промени в законодателството, докато в изпълнителната власт се очакват сериозни разкрития за големите пътни проекти в страната.

Проверки по магистралите - регионалният министър изнася данни за нарушения

В центъра на политическото внимание днес застава строителството на ключова пътна инфраструктура у нас. Очаква се регионалният министър Иван Шишков да изнесе официални данни за констатирани нарушения при изграждането на автомагистрала „Хемус“ и други крупни инфраструктурни обекти в страната. Темата остава силно политизирана и се очаква да предизвика сериозни коментари от парламентарните сили.

Социални реформи: Тристранката се събира за промени в Кодекса на труда

Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) ще проведе заседание, на което правителството, бизнесът и синдикатите ще подложат на обсъждане пакети от законодателни промени. В дневния ред са включени проекти за изменения в Кодекса на труда; Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване.

Очаква се дискусиите да определят рамката на социалната стабилност през следващите месеци и да очертаят позициите на управляващите спрямо исканията на синдикалните организации.

Институции и кадрови промени

Продължава процесът по стабилизиране и преструктуриране на държавните регулатори и контролни органи. След като вчера официално бе назначена арх. Деляна Панайотова за нов началник на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), днес се очакват първите ѝ коментари относно приоритетите за затягане на строителния надзор и проверките по Черноморието и големите курорти.

Гражданско общество и права на децата

Паралелно с държавните събития, Българският хелзинкски комитет (БХК) ще представи критичен доклад, съдържащ данни за тежки нарушения на правата на децата в интерната „Христо Ботев“ в село Варненци. Организацията ще акцентира върху бездействието на компетентните органи, което се очаква да предизвика спешни проверки от страна на Министерството на труда и социалната политика.