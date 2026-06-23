Новини
България »
Горещ политически вторник: Иван Шишков вади разкрития за „Хемус“, Тристранката заседава извънредно

Горещ политически вторник: Иван Шишков вади разкрития за „Хемус“, Тристранката заседава извънредно

23 Юни, 2026 06:28, обновена 23 Юни, 2026 06:34 1 669 16

  • българия-
  • политика-
  • събития

Властта затяга строителния надзор през ДНСК, докато БХК сигнализира за тежки институционални нарушения в интернат

Горещ политически вторник: Иван Шишков вади разкрития за „Хемус“, Тристранката заседава извънредно - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Днешният ден бележи динамично развитие по ключови теми от държавното управление, регионалната политика и социалния сектор в България.

Държавните институции, синдикатите и работодателите се събират за решаване на важни промени в законодателството, докато в изпълнителната власт се очакват сериозни разкрития за големите пътни проекти в страната.

Проверки по магистралите - регионалният министър изнася данни за нарушения

В центъра на политическото внимание днес застава строителството на ключова пътна инфраструктура у нас. Очаква се регионалният министър Иван Шишков да изнесе официални данни за констатирани нарушения при изграждането на автомагистрала „Хемус“ и други крупни инфраструктурни обекти в страната. Темата остава силно политизирана и се очаква да предизвика сериозни коментари от парламентарните сили.

Социални реформи: Тристранката се събира за промени в Кодекса на труда

Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) ще проведе заседание, на което правителството, бизнесът и синдикатите ще подложат на обсъждане пакети от законодателни промени. В дневния ред са включени проекти за изменения в Кодекса на труда; Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване.

Очаква се дискусиите да определят рамката на социалната стабилност през следващите месеци и да очертаят позициите на управляващите спрямо исканията на синдикалните организации.

Институции и кадрови промени

Продължава процесът по стабилизиране и преструктуриране на държавните регулатори и контролни органи. След като вчера официално бе назначена арх. Деляна Панайотова за нов началник на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), днес се очакват първите ѝ коментари относно приоритетите за затягане на строителния надзор и проверките по Черноморието и големите курорти.

Гражданско общество и права на децата

Паралелно с държавните събития, Българският хелзинкски комитет (БХК) ще представи критичен доклад, съдържащ данни за тежки нарушения на правата на децата в интерната „Христо Ботев“ в село Варненци. Организацията ще акцентира върху бездействието на компетентните органи, което се очаква да предизвика спешни проверки от страна на Министерството на труда и социалната политика.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кои ял ял другите да са яли

    2 2 Отговор
    ами за фалшивото краве масло ще влизат ли във затвора или вие ще имате да вземате едни пари от глоба

    06:43 23.06.2026

  • 2 Хасковски каунь

    10 1 Отговор
    Моля ви се, ама от сЪрце ! Вкарайте поне един голям крадец или изедник народен в затвора.
    Това ще е една от най- великите реформи тук

    06:50 23.06.2026

  • 3 Какво

    11 3 Отговор
    вади ? Мушмули ! Като главен архитект на "Триадица" купища золуми сътвори и прибра милиони ! След като беше принуден да напусне (невинна жертва от безобразия) , го курдисаха в Банкя архитект....... Регресивните и шайката играят сега грозната си игра в Парламента пред очите на всички граждани заедно !

    06:50 23.06.2026

  • 4 оня с коня

    2 1 Отговор
    Имам глисти, като пепелянки са и ме апат отвътре щото ядох от онова разваленото краве масло дойче бутера

    06:51 23.06.2026

  • 5 Глуп ака

    9 1 Отговор
    като е толкова голям разбирач да отиде да оправи свлачището на Пампорово свлачището на Перник и
    преминаването през Кресна..........иначе е просто поредният плю валник

    06:52 23.06.2026

  • 6 Пламен

    7 2 Отговор
    Интересно ми е как ,,новото" правителство ще се изхлузи от казуса ,,Олег Невзоров".
    Мунчо-копейките толкова много пищяха по темата , а сега... :)

    06:55 23.06.2026

  • 7 Тия

    6 2 Отговор
    Само вадят разкрития и нищо.Пореднияблъф на комуниското правителство на Радевци..

    06:59 23.06.2026

  • 8 Тоя

    8 2 Отговор
    дори не може да говори свързано , да не говорим за компетентно ! В Парламента ЧЕТЕ сричайки написаното му дори , когато има въпроси към него ! На регресивните "ценността" , на народа на гърба !

    07:00 23.06.2026

  • 9 И ТЕЗИ ИЗНАСЯТ ДАННИ

    5 1 Отговор
    А трябват арести.

    07:09 23.06.2026

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 1 Отговор
    Над половината от "ПАРИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ" са отишли за.....
    ЗАКУПУВАНЕ
    НА ЛУКСОЗНИ КОЛИ И .... КОНСУМАТИВИ ❗

    07:14 23.06.2026

  • 11 Гарга Сарис

    5 1 Отговор
    Това не е като онова ... вадиш го и се облекчаваш. Народа иска да види виновниците в кауша, а не кой какво е откраднал. То, че се крало - крало. И кои са крали пак се знае. Дайте да видим Вие какво ще направите или наесен по живо по здраво!

    07:14 23.06.2026

  • 12 Асфалт паша

    6 1 Отговор
    Да вади, те творбите заминаха с Фалкона, яжте фурми са

    Коментиран от #13

    07:17 23.06.2026

  • 13 Чувалите

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "Асфалт паша":

    Отдавна са в Дубай

    07:18 23.06.2026

  • 14 ЕВРОАТЛАНТИТЕ И ГЕРБ

    6 1 Отговор
    Унищожиха и разграбиха България. Бадев има 2-3 месеца до есента да покаже, че може да арестува крадците. Иначе октомври народа хваща дебелите тояги.

    07:22 23.06.2026

  • 15 ЧАКАМЕ СЪС НЕТЪРПЕНИЕ

    0 1 Отговор
    Какво ще кажеш разкриеш. Но без както до сега по хапка на ден. После замитане под килимчето след като ви платят. Много сме гласувахме за Радев и чакаме резултати. Вижда се че работите но моля нищо не покривайте. ПРАВО КУМЕ ВЪВ ОЧИТЕ.

    07:36 23.06.2026

  • 16 Рамбо

    1 0 Отговор
    По вина на шишкавия грозник загина човек в София, след което Фъндъкова го изрита от общината. Сега корумпето Боташ под давлението на мафиота Копринков го прибра под крилото си да краде за новата Пеерадска Боташистка московска мафия. Но при толкова Бг овце и шарани, няма как да ни управлява читав човек.

    07:39 23.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове