Горещ политически вторник: Иван Шишков вади разкрития за „Хемус“, Тристранката заседава извънредно

Днешният ден бележи динамично развитие по ключови теми от държавното управление, регионалната политика и социалния сектор в България.
Държавните институции, синдикатите и работодателите се събират за решаване на важни промени в законодателството, докато в изпълнителната власт се очакват сериозни разкрития за големите пътни проекти в страната.
Проверки по магистралите - регионалният министър изнася данни за нарушения
В центъра на политическото внимание днес застава строителството на ключова пътна инфраструктура у нас. Очаква се регионалният министър Иван Шишков да изнесе официални данни за констатирани нарушения при изграждането на автомагистрала „Хемус“ и други крупни инфраструктурни обекти в страната. Темата остава силно политизирана и се очаква да предизвика сериозни коментари от парламентарните сили.
Социални реформи: Тристранката се събира за промени в Кодекса на труда
Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) ще проведе заседание, на което правителството, бизнесът и синдикатите ще подложат на обсъждане пакети от законодателни промени. В дневния ред са включени проекти за изменения в Кодекса на труда; Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване.
Очаква се дискусиите да определят рамката на социалната стабилност през следващите месеци и да очертаят позициите на управляващите спрямо исканията на синдикалните организации.
Институции и кадрови промени
Продължава процесът по стабилизиране и преструктуриране на държавните регулатори и контролни органи. След като вчера официално бе назначена арх. Деляна Панайотова за нов началник на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), днес се очакват първите ѝ коментари относно приоритетите за затягане на строителния надзор и проверките по Черноморието и големите курорти.
Гражданско общество и права на децата
Паралелно с държавните събития, Българският хелзинкски комитет (БХК) ще представи критичен доклад, съдържащ данни за тежки нарушения на правата на децата в интерната „Христо Ботев“ в село Варненци. Организацията ще акцентира върху бездействието на компетентните органи, което се очаква да предизвика спешни проверки от страна на Министерството на труда и социалната политика.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 кои ял ял другите да са яли
06:43 23.06.2026
2 Хасковски каунь
Това ще е една от най- великите реформи тук
06:50 23.06.2026
3 Какво
06:50 23.06.2026
4 оня с коня
06:51 23.06.2026
5 Глуп ака
преминаването през Кресна..........иначе е просто поредният плю валник
06:52 23.06.2026
6 Пламен
Мунчо-копейките толкова много пищяха по темата , а сега... :)
06:55 23.06.2026
7 Тия
06:59 23.06.2026
8 Тоя
07:00 23.06.2026
9 И ТЕЗИ ИЗНАСЯТ ДАННИ
07:09 23.06.2026
10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
ЗАКУПУВАНЕ
НА ЛУКСОЗНИ КОЛИ И .... КОНСУМАТИВИ ❗
07:14 23.06.2026
11 Гарга Сарис
07:14 23.06.2026
12 Асфалт паша
Коментиран от #13
07:17 23.06.2026
13 Чувалите
До коментар #12 от "Асфалт паша":Отдавна са в Дубай
07:18 23.06.2026
14 ЕВРОАТЛАНТИТЕ И ГЕРБ
07:22 23.06.2026
15 ЧАКАМЕ СЪС НЕТЪРПЕНИЕ
07:36 23.06.2026
16 Рамбо
07:39 23.06.2026