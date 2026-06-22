„Росатом“ съобщи, че остават броени седмици до пусковите операции на първата турска атомна централа

Работата по строителството на първия енергоблок на АЕЦ „Аккую“ в Турция е приключила, обяви генералният директор на руската държавна корпорация „Росатом“ Алексей Лихачов по време на посещение в централата, предаде БТА.

„Констатираме приключването на строителните работи. Тази нощ започнаха студените хидравлични изпитания на реактора и в рамките на няколко седмици тази работа ще бъде завършена. Остават буквално броени седмици до началото на пусковите операции“, заяви Лихачов пред агенция ТАСС при посещението си на обекта в Турция.

По думите му след приключването на цялата извършена работа ще бъде направена финална ревизия и ще бъдат внесени корекции в крайния етап.

От пресслужбата на „Росатом“ добавят, че Лихачов е инспектирал централната зала на реакторното отделение на първия блок на централата, където са му докладвали за успешното приключване на операциите по зареждането на симулационни горивни касети в реактора, както и за завършването на сработването на реактора.

От корпорацията уточняват, че със зареждането на симулационната активна зона приключва и един от най-важните етапи в подготовката на реакторната установка за студено-горещо тестване.

Пред агенцията Лихачов сравни този момент с „финалния спринт на 100 метра в маратонска дистанция от 42 километра“.

„Важен аспект на финалния спринт е стартирането на работата на обслужващия персонал“, каза Лихачов и уточни, че броят на персонала на първия блок е 1930 души, като над 40 процента от тези специалисти са граждани на Турция.

АЕЦ „Аккую“ е първата атомна електроцентрала, строяща се в Турция. Проектът на АЕЦ „Аккую“ се състои от четири енергийни блока с реактори тип ВВЕР, поколение 3+, като всеки един е с мощност 1200 МВт.