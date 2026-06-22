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„Росатом“ съобщи, че остават броени седмици до пусковите операции на първата турска атомна централа

„Росатом“ съобщи, че остават броени седмици до пусковите операции на първата турска атомна централа

22 Юни, 2026 21:24 2 137 32

  • аец аккую-
  • алексей лихачов-
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  • аккую

Строителството на първия енергоблок на АЕЦ „Аккую“ в Турция е завършено и предстоят симулационни изпитания

„Росатом“ съобщи, че остават броени седмици до пусковите операции на първата турска атомна централа - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Работата по строителството на първия енергоблок на АЕЦ „Аккую“ в Турция е приключила, обяви генералният директор на руската държавна корпорация „Росатом“ Алексей Лихачов по време на посещение в централата, предаде БТА.

„Констатираме приключването на строителните работи. Тази нощ започнаха студените хидравлични изпитания на реактора и в рамките на няколко седмици тази работа ще бъде завършена. Остават буквално броени седмици до началото на пусковите операции“, заяви Лихачов пред агенция ТАСС при посещението си на обекта в Турция.

По думите му след приключването на цялата извършена работа ще бъде направена финална ревизия и ще бъдат внесени корекции в крайния етап.

От пресслужбата на „Росатом“ добавят, че Лихачов е инспектирал централната зала на реакторното отделение на първия блок на централата, където са му докладвали за успешното приключване на операциите по зареждането на симулационни горивни касети в реактора, както и за завършването на сработването на реактора.

От корпорацията уточняват, че със зареждането на симулационната активна зона приключва и един от най-важните етапи в подготовката на реакторната установка за студено-горещо тестване.

Пред агенцията Лихачов сравни този момент с „финалния спринт на 100 метра в маратонска дистанция от 42 километра“.

„Важен аспект на финалния спринт е стартирането на работата на обслужващия персонал“, каза Лихачов и уточни, че броят на персонала на първия блок е 1930 души, като над 40 процента от тези специалисти са граждани на Турция.

АЕЦ „Аккую“ е първата атомна електроцентрала, строяща се в Турция. Проектът на АЕЦ „Аккую“ се състои от четири енергийни блока с реактори тип ВВЕР, поколение 3+, като всеки един е с мощност 1200 МВт.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Примати

    6 28 Отговор
    Смрачава се… наближават часовете между 1 и 5 през нощта и сутринта… къде ли ще ударят украинските дронове и ракети … тази нощ ли ще е нокаутиращият удар… СЛАВА УКРАЙНА

    Коментиран от #12, #16, #22

    21:29 22.06.2026

  • 2 Госあ

    23 6 Отговор
    България се отказа от Южен поток, за да стане турски поток и от АЕЦ Белене, за да купуваме ток от Аккую. Боташ е капка в морето. Но няма как, освен заден двор за европейските боклуци, сме на подчинение и на турците като разменна монета в отношенията им с ЕС. Няма я българската армия и руснаците да ни защитят.

    Коментиран от #7, #19

    21:29 22.06.2026

  • 3 Мале мале

    7 12 Отговор
    Дано е по-далеч България.

    21:30 22.06.2026

  • 4 Браво на турците

    30 3 Отговор
    Интереса клати феса! Уж са в Нато, но си купиха евтини АЕЦ-ве от най-добрите системни строителни на АЕЦ-ве в света. Не ги интерсува политическият фалш и да са верни до смърт на некакви си съюзници! Трябва да се учим от тях!

    Коментиран от #18, #24

    21:30 22.06.2026

  • 5 Дзак

    3 2 Отговор
    Той следи не за да докаже нещо, а за да демонстрира власт, което е чист садизъм!

    21:31 22.06.2026

  • 6 Броени

    12 2 Отговор
    седмици ? Странно понятие !

    Коментиран от #10

    21:31 22.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Кирило Буданов, разведчик

    5 14 Отговор
    Не бих се хвалил публично за такива неща !!!
    Ще има много лош Бадабум таваришчи ☝️

    21:32 22.06.2026

  • 9 маастия кунева

    10 3 Отговор
    аз пък ги спирам

    21:33 22.06.2026

  • 10 Една руска седмица

    6 11 Отговор

    До коментар #6 от "Броени":

    Е една петилетка 😅😅😅

    21:33 22.06.2026

  • 11 От спешното

    8 4 Отговор
    Ей с това вече ги довърши. Не стига новината за увеличението на пенсиите и заплатите реално с инфлацията ами сега и това. Не останаха живи и здрави туркофоби бре, отне им ефничката радост в живота 🤣🤣🤣

    21:36 22.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Взех сега

    1 2 Отговор
    Ще заработи. Май и там се краде.

    21:42 22.06.2026

  • 14 Бизнес,нищо лично

    2 5 Отговор
    Е ако трябва братушките да ни освободят сега....!

    21:45 22.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ала Кеворкян

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "Примати":

    Всичко, което следва, ще е по-различно от онова, което очакваме..

    21:46 22.06.2026

  • 17 Българин

    2 8 Отговор
    Тия ще ни взривят пак, гахти идиотите.

    21:47 22.06.2026

  • 18 НАТО

    2 11 Отговор

    До коментар #4 от "Браво на турците":

    Кой ти каза, че са евтини. Евтин АЕЦ няма.

    Коментиран от #21

    21:48 22.06.2026

  • 19 Ха ха ха ха

    3 4 Отговор

    До коментар #2 от "Госあ":

    България можеше да се откаже от ЕС и да си строи, колкото иска Южни потоци, ама... видиш ли, България не ще да се откаже от ЕС.

    21:49 22.06.2026

  • 20 нннн

    8 0 Отговор
    А България преди половин век пусна последната...

    21:50 22.06.2026

  • 21 Русия ги продава

    10 2 Отговор

    До коментар #18 от "НАТО":

    по-евтино от другите, но пък са най-опитните в проектирането и строежа на АЕЦ-ве. И Русия си взема след това употребяваните радиактивни отпадаци, докато другите не ги вземат и трябва някъде при нас да ги складираме и това също не е евтино.

    21:51 22.06.2026

  • 22 Отреазвяващ

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "Примати":

    Наистина си примитивен.В статията ти говорят за прогрес,ти пак твойте тъпотии.

    21:52 22.06.2026

  • 23 хаха

    2 5 Отговор
    Да гърми яко!

    21:55 22.06.2026

  • 24 Ганьо

    1 8 Отговор

    До коментар #4 от "Браво на турците":

    И какво ще се учим от тях. На нас все някой ни е виновен и постоянно чакаме руския ботуш да ни помогне. Кога сме имали думата някъде и сме взели само решение- никога...затова пак сме роби

    21:56 22.06.2026

  • 25 Госあ

    2 7 Отговор
    Турците го изядоха с блатната срап с 400, с2га ще го ядат и с аеца!

    Коментиран от #32

    22:06 22.06.2026

  • 26 Последния Софиянец

    3 7 Отговор
    А бензин кога ще пускат в кочината блатна!

    22:08 22.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Унищожихме ли си централките

    5 3 Отговор
    Айде на турския ток братя българи.

    Коментиран от #29

    22:11 22.06.2026

  • 29 Последния Софиянец

    3 4 Отговор

    До коментар #28 от "Унищожихме ли си централките":

    Турците продават ток и бензин на блатарите, в блатата вече има опашки за всичко.

    22:13 22.06.2026

  • 30 ИНиеМожехмеДаИмамеАЕЦ

    5 2 Отговор
    Има една държава, която плaщa нaдцeнĸи нa нeмcĸoгoвopящи вepиги зa xpaнa, фpeнcĸи зa тeчaщa вoдa и чeшĸи зa тoĸ – зa дa мoгaт тaĸивa фиpми дa пpoизвeждaт opъжия зa дa зaгивaт xopa…. нo вcичĸo e тoчнo – пъpвитe фиpми ни нaчиcлявaт нaдцeнĸa „тaĸca вoйнa“ и ниe чиннo плaщaм yбийcтвaтa зaдpyжнo. И "peдaĸтopи нa мeдии", ĸoитo цeнзypиpaт вcяĸa oт тeзи иcтини..... когато плащаме тези сметки се замислете нужжно ли е чужденци да ни ограбват ?

    22:15 22.06.2026

  • 31 И това какво го интересува

    1 0 Отговор
    Целокупният български народ?

    22:18 22.06.2026

  • 32 Кви проблеми?

    4 2 Отговор

    До коментар #25 от "Госあ":

    Ние с нашият единствен АЕЦ от соца, правен от руснаците, да не би да имаме некакви проблеми? Нашите проблеми са само в главите ни. А можеше да имаме и готова АЕЦ Белене до сега и най-евтиният ток в съюза. Ама не, управляват ни само плоскоумници и за това нищо не става от България!

    22:21 22.06.2026

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