„Росатом“ съобщи, че остават броени седмици до пусковите операции на първата турска атомна централа

Работата по строителството на първия енергоблок на АЕЦ „Аккую“ в Турция е приключила, обяви генералният директор на руската държавна корпорация „Росатом“ Алексей Лихачов по време на посещение в централата, предаде БТА.
„Констатираме приключването на строителните работи. Тази нощ започнаха студените хидравлични изпитания на реактора и в рамките на няколко седмици тази работа ще бъде завършена. Остават буквално броени седмици до началото на пусковите операции“, заяви Лихачов пред агенция ТАСС при посещението си на обекта в Турция.
По думите му след приключването на цялата извършена работа ще бъде направена финална ревизия и ще бъдат внесени корекции в крайния етап.
От пресслужбата на „Росатом“ добавят, че Лихачов е инспектирал централната зала на реакторното отделение на първия блок на централата, където са му докладвали за успешното приключване на операциите по зареждането на симулационни горивни касети в реактора, както и за завършването на сработването на реактора.
От корпорацията уточняват, че със зареждането на симулационната активна зона приключва и един от най-важните етапи в подготовката на реакторната установка за студено-горещо тестване.
Пред агенцията Лихачов сравни този момент с „финалния спринт на 100 метра в маратонска дистанция от 42 километра“.
„Важен аспект на финалния спринт е стартирането на работата на обслужващия персонал“, каза Лихачов и уточни, че броят на персонала на първия блок е 1930 души, като над 40 процента от тези специалисти са граждани на Турция.
АЕЦ „Аккую“ е първата атомна електроцентрала, строяща се в Турция. Проектът на АЕЦ „Аккую“ се състои от четири енергийни блока с реактори тип ВВЕР, поколение 3+, като всеки един е с мощност 1200 МВт.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Примати
Коментиран от #12, #16, #22
21:29 22.06.2026
2 Госあ
Коментиран от #7, #19
21:29 22.06.2026
3 Мале мале
21:30 22.06.2026
4 Браво на турците
Коментиран от #18, #24
21:30 22.06.2026
5 Дзак
21:31 22.06.2026
6 Броени
Коментиран от #10
21:31 22.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Кирило Буданов, разведчик
Ще има много лош Бадабум таваришчи ☝️
21:32 22.06.2026
9 маастия кунева
21:33 22.06.2026
10 Една руска седмица
До коментар #6 от "Броени":Е една петилетка 😅😅😅
21:33 22.06.2026
11 От спешното
21:36 22.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Взех сега
21:42 22.06.2026
14 Бизнес,нищо лично
21:45 22.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 ала Кеворкян
До коментар #1 от "Примати":Всичко, което следва, ще е по-различно от онова, което очакваме..
21:46 22.06.2026
17 Българин
21:47 22.06.2026
18 НАТО
До коментар #4 от "Браво на турците":Кой ти каза, че са евтини. Евтин АЕЦ няма.
Коментиран от #21
21:48 22.06.2026
19 Ха ха ха ха
До коментар #2 от "Госあ":България можеше да се откаже от ЕС и да си строи, колкото иска Южни потоци, ама... видиш ли, България не ще да се откаже от ЕС.
21:49 22.06.2026
20 нннн
21:50 22.06.2026
21 Русия ги продава
До коментар #18 от "НАТО":по-евтино от другите, но пък са най-опитните в проектирането и строежа на АЕЦ-ве. И Русия си взема след това употребяваните радиактивни отпадаци, докато другите не ги вземат и трябва някъде при нас да ги складираме и това също не е евтино.
21:51 22.06.2026
22 Отреазвяващ
До коментар #1 от "Примати":Наистина си примитивен.В статията ти говорят за прогрес,ти пак твойте тъпотии.
21:52 22.06.2026
23 хаха
21:55 22.06.2026
24 Ганьо
До коментар #4 от "Браво на турците":И какво ще се учим от тях. На нас все някой ни е виновен и постоянно чакаме руския ботуш да ни помогне. Кога сме имали думата някъде и сме взели само решение- никога...затова пак сме роби
21:56 22.06.2026
25 Госあ
Коментиран от #32
22:06 22.06.2026
26 Последния Софиянец
22:08 22.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Унищожихме ли си централките
Коментиран от #29
22:11 22.06.2026
29 Последния Софиянец
До коментар #28 от "Унищожихме ли си централките":Турците продават ток и бензин на блатарите, в блатата вече има опашки за всичко.
22:13 22.06.2026
30 ИНиеМожехмеДаИмамеАЕЦ
22:15 22.06.2026
31 И това какво го интересува
22:18 22.06.2026
32 Кви проблеми?
До коментар #25 от "Госあ":Ние с нашият единствен АЕЦ от соца, правен от руснаците, да не би да имаме некакви проблеми? Нашите проблеми са само в главите ни. А можеше да имаме и готова АЕЦ Белене до сега и най-евтиният ток в съюза. Ама не, управляват ни само плоскоумници и за това нищо не става от България!
22:21 22.06.2026