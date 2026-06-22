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Новият Mercedes-Benz VLE пренася лукса от S-класата в салона на големите семейни ванове

Новият Mercedes-Benz VLE пренася лукса от S-класата в салона на големите семейни ванове

22 Юни, 2026 10:00 719 4

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  • vle-
  • миниван

Щутгартският гигант е готов да прати в историята познатия EQV, за да отстъпи място на едно изцяло ново технологично чудо на ток

Новият Mercedes-Benz VLE пренася лукса от S-класата в салона на големите семейни ванове - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

В автомобилния свят границите между традиционния луксозен седан и практичния ван окончателно се размиват. Доказателството за тази тиха революция идва право от Щутгарт, където Mercedes-Benz усилено подготвя пазарния дебют на следващото си бижу – изцяло електрическия VLE. Германците категорично отказват да позиционират тази машина като обикновен пътнически автобус. Очакванията са за истински бизнес салон на колела, който ще предложи на пасажерите изтънченост, комфорт и технологично съвършенство, способни да засрамят дори флагманите в конвенционалните премиум класове.

Новият Mercedes-Benz VLE пренася лукса от S-класата в салона на големите семейни ванове

За да докаже, че амбициите му не са просто празни приказки, инженерите подложиха предсерийния маскиран прототип на безпощадно изпитание в реални условия. Бъдещият флагман направи впечатляващ маратон от Щутгарт до Рим и обратно, поглъщайки малко над 2200 километра по разнороден релеф – от високоскоростните германски аутобани, през острите завои на Алпите, до тесните, хаотични калдъръмени улички на италианската столица. Целта на това дълго пътуване бе ясна: да се демонстрира, че голямата батерия и електрическата платформа са напълно узрели за трансконтинентални круизи без излишни нерви и чести спирания.

Новият Mercedes-Benz VLE пренася лукса от S-класата в салона на големите семейни ванове

В основата на този технологичен скок лежи изцяло новата, модулна архитектура VAN.EA, проектирана "на чисто" единствено за електрическите търговски и пътнически возила на бранда със трилъчевата звезда. Тя ще развърже ръцете на дизайнерите и конструкторите за създаването на широк спектър от модификации – от високотехнологични семейни транспортьори до ултралуксозни мобилни офиси за трансфер на VIP персони.

Новият Mercedes-Benz VLE пренася лукса от S-класата в салона на големите семейни ванове

Един от скритите козове на Mercedes-Benz VLE, който ще улесни живота на шофьорите в градската джунгла, е внедряването на завиваща задна ос. Благодарение на тази система, иначе масивната каросерия ще притежава маневреност, неприсъща за габаритите си, превръщайки паркирането и маневрирането в тесни пространства в детска игра.

Новият Mercedes-Benz VLE пренася лукса от S-класата в салона на големите семейни ванове

Особено внимание по време на епичния тест е обърнато на абсолютната тишина в купето и прецизната работа на климатичната инсталация при резки температурни промени. Пътниците ще се радват на невиждана досега гъвкавост при конфигурацията на креслата и интериорни глезотии, заимствани директно от върховите лимузини на марката. С тази стъпка германският концерн окончателно пренаписва своята стратегия в сегмента, доказвайки, че обемът и луксът вече могат да живеят под един покрив. Официалната премиера на серийното изпълнение, заедно с детайлните технически характеристики и ценови листи, ще бъде факт по-късно през 2026 година.


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  • 1 Гост

    3 0 Отговор
    На газ става ли? Тряя питаме оня дългия от бричката, той ги чува нещата.

    10:06 22.06.2026

  • 2 С едно зареждане

    1 0 Отговор
    2200 километра са ми малко.Не мога да отида никъде.

    10:13 22.06.2026

  • 3 Гост

    2 0 Отговор
    Страхотно. Само да попитам, стигнаха ли колите 4 тона и гумите като презервативи ли ще ги сменяме?

    10:15 22.06.2026

  • 4 Автоценител

    3 0 Отговор
    Старите мерцедес витота са си по-естетични, но не и този VLE. Толкова грозен бус като този беше предимно на шпионските снимки.

    10:22 22.06.2026