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Светът под знака на промените: Политически трусове в Лондон, преговори за Иран и Летният Давос в Китай

Светът под знака на промените: Политически трусове в Лондон, преговори за Иран и Летният Давос в Китай

23 Юни, 2026 05:54, обновена 23 Юни, 2026 06:02 876 4

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Кои са по-важните предстоящи политически събития по света днес, 23 юни 2026 г.

Светът под знака на промените: Политически трусове в Лондон, преговори за Иран и Летният Давос в Китай - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

23 юни се очертава като една от най-динамичните и повратни дати в глобалната политика за годината.

От внезапния вакуум във властта в Обединеното кралство, през деликатните дипломатически совалки на американската администрация в Близкия изток, до мащабните икономически форуми в Азия – международният дневен ред претърпява сериозно пренареждане.

Трусове в Европа: Лондон търси премиер, Брюксел преговаря с талибаните

Най-голямата изненада на вчерашния ден дойде от Лондон, където министър-председателят Киър Стармър неочаквано подаде оставка под засилващ се вътрешнополитически натиск. Докато Лейбъристката партия спешно обсъжда неговия наследник, анализаторите прогнозират период на нестабилност за Обединеното кралство.

В същото време в Люксембург министрите на Европейския съюз координират бъдещето на Общата селскостопанска политика след 2027 г.

Паралелно с това в Дъблин се провежда ключова пресконференция между ирландския премиер Михол Мартин и председателката на ЕП Роберта Мецола, маркираща финалните подготовки преди Ирландия да поеме ротационното председателство на ЕС на 1 юли.

В Брюксел се провеждат необичайни и силно оспорвани разговори: делегация на талибаните е на посещение в Европейската комисия за договаряне на механизми за ускорено депортиране на афганистански граждани.

Унгарският премиер Петер Мадяр е домакин на среща на върха на Вишеградската четворка в Гьодьольо, където предлага официално разширяване на политическия блок.

Новата дипломация на Тръмп: Раздвижване по оста Вашингтон–Техеран

В Близкия изток и Азия се наблюдава засилена дипломатическа активност, направлявана от Белия дом. Администрацията на Доналд Тръмп отбеляза първоначален напредък в Швейцария за временно вдигане на петролните санкции срещу Иран срещу подновяване на оръжейните инспекции. На този фон иранският президент Масуд Пезешкиан пристига днес на знаково посещение в Пакистан.

Същевременно във Вашингтон продължава петият кръг от преките преговори между Израел и Ливан за сигурността по границата, а държавният секретар на САЩ Марко Рубио започва регионална обиколка в ОАЕ.

Сигурността в Европа също е на преден план – генералният секретар на НАТО Марк Рюте е във Вашингтон за координация на отбранителните стратегии на Алианса.

На вътрешнополитическия фронт в САЩ денят е критичен заради провеждането на решителни първични избори за междинния вот в ключови щати като Ню Йорк и Мериленд.

Икономика и глобално развитие: Летният Давос в Далиан

Икономическият фокус на света днес се премества в Китай, където в град Далиан се открива Годишната среща на новите шампиони на Световния икономически форум (23–25 юни). Лидери от бизнеса и политиката се събират, за да начертаят икономическите перспективи пред Азия и да обсъдят глобалните регулации и развитието на изкуствения интелект.

В същия момент в Тбилиси (Грузия) стартира Форумът за публична служба на ООН, насочен към модернизация на държавните институции, а в централата в Ню Йорк световната организация провежда Среща на високо равнище за борба с ХИВ/СПИН.


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  • 1 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    Преди ни канеха на Летният Давос в Китай а сега не.

    06:50 23.06.2026

  • 2 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Алтернативата на Лондон да извънредни парламентарни избори в UK ,Ганев.Премиер- министър винаги се намира.

    07:04 23.06.2026

  • 3 МНОГОПОЛЮСНИЯ СВЯТ СЕ ОФОРМЯ

    0 0 Отговор
    И англосаксонските бандити нямат място в него.

    07:18 23.06.2026

  • 4 В САТИЯТА НЕ СА НАПИСАЛИ САМО

    0 0 Отговор
    За протичащите разпад на ЕС-то.

    07:19 23.06.2026