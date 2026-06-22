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НАТО: Евтините дронове разрушиха традиционния подход на Запада към противовъздушната отбрана
  Тема: Украйна

НАТО: Евтините дронове разрушиха традиционния подход на Запада към противовъздушната отбрана

22 Юни, 2026 11:48 1 733 19

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Oпитът на Украйна е показал колко е важно да се привлекат повече производители, способни бързо да се адаптират към нуждите на войната

НАТО: Евтините дронове разрушиха традиционния подход на Запада към противовъздушната отбрана - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Business Insider Business Insider

Традиционният подход на Запада към противовъздушната отбрана, който се основава на скъпи ракети и изтребители, вече не е жизнеспособен в ерата на масираните атаки с евтини безпилотни летателни апарати. Това заяви заместник-върховният главнокомандващ на Обединените сили на НАТО в Европа Джон Стрингър в интервю за Business Insider, пише Фокус.

Той подчертава, че бързото появяване на нови въздушни заплахи поставя под въпрос утвърдените подходи към отбраната:

"Времената, когато се смяташе, че може да се седи със скръстени ръце, да се реагира само на събитията и да се противодейства на всяка наближаваща заплаха, като се използват традиционни средства, като високоскоростни изтребители и някои противовъздушни ракети… тези времена отминаха.“

Войните в Украйна и в Близкия Изток показват, че бъдещите конфликти могат да се различават съществено от онези, към които са свикнали западните армии. Според Стрингър НАТО може да се сблъска не само с големи военни сили, но и с масово използване на евтини дронове, способни да претоварват системите за противовъздушна отбрана.

Стрингър подчертава, че западните военни и занапред се нуждаят от високотехнологични ракети и самолети, но сега са необходими и големи количества по-евтини средства за защита:

"В момента заплахата обхваща всичко: от евтини авиационни системи, безпилотни авиационни комплекси и дронове в единия край на спектъра до балистични ракети с въздушно базиране и хиперзвуково оръжие в другия“.

Отделно той обръща внимание на проблема с разходите за прехват на цели. Като пример Стрингър посочва използването на ракети Patriot срещу "шахеди“, като го нарече "нежизнеспособен подход“.

Според оценки един "шахед“ струва от 20 до 50 хиляди долара, докато ракетата Patriot PAC-3 – около 3,7 милиона долара. Освен това запасите от такива ракети са ограничени, а попълването им отнема време.

Стрингър отбелязва, че Украйна вече е разработила редица по-евтини решения за борба с дроновете, по-специално безпилотни прехватчи и системи за откриване. Според него партньорските държави започват да възприемат този опит.

В същото време той подчертава, че само отбраната не е достатъчна. Според него Западът трябва да бъде в състояние да нанася удари по местата за производство на оръжие на противника.

Стрингър заявява също, че членовете на НАТО трябва да разширяват индустриалната си база не само за сметка на отбранителните компании. Според него опитът на Украйна е показал колко е важно да се привлекат повече производители, способни бързо да се адаптират към нуждите на войната.

Стрингър предупреждава, че ракетите и дроновете представляват все по-голяма заплаха за територии, които преди се считаха за безопасен тил. Поради това западните страни вече не могат да разчитат, че тяхната територия ще остане недостъпна за удари в случай на големи конфликти.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    13 10 Отговор
    Превод:
    НАТО - Некадърни сме да се оправим с тази работа...

    Коментиран от #12, #14

    11:49 22.06.2026

  • 2 БГ молба

    11 4 Отговор
    Продавайте ги на продажници и тъпунгерои като нас.Ние ще ви ги купим двойно по-скъпо.

    Коментиран от #15

    11:50 22.06.2026

  • 3 Украйна удиви света

    9 14 Отговор
    Вместо с паричните помощи Украйна да изкупува боклуците на помагащите и страни, Киев вложи част от парите в подобрение на собствения си ВПК и в момента има над 50% свръхприйзводство на военна продукция, която дори изнася за трети страни. Това доведе до независимост на Киев от прищевките на пртньорите му и вече никой не може да му забранява да удря обекти дълбоко в руска територия.

    Коментиран от #6

    11:53 22.06.2026

  • 4 Асирия

    5 11 Отговор
    Ако грубата сила печелеше - всехоще щеше да има Асирийска или Хетска империи. Нямаше да сме чували за римляни, араби, руснаци. Щяхме да сме асирийци.

    Но на най-мощната армия и империя, един ден от нищото се появява някой с ново средство, което разгромава стария непоклатим ред.

    Не е малка вероятността след години от Централна Европа до Тихия океан да се говори на украiнска мова.

    Коментиран от #7

    11:57 22.06.2026

  • 5 Гинкобилоба

    10 3 Отговор
    Като знам колко са кадърни нато най много да се изтрепят с тия дронове

    11:57 22.06.2026

  • 6 ХА ХА ХА

    8 3 Отговор

    До коментар #3 от "Украйна удиви света":

    О, да ...
    А един мармот завива дроновете в целофанче ....

    Коментиран от #16

    11:59 22.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Сега

    12 1 Отговор
    изобщо войните са безумно нещо от което някои се опитват да спечелят иначе дали е бомба, дрон или микроб всичко може да те убие, но идеята да се върви срещу живота вече не е добре

    12:00 22.06.2026

  • 9 Американските камери в сърцето на Хитлер

    1 2 Отговор
    Двадесет и втори Юни, началото на плана Барбароса, Германия, Адолф Хитлер.

    Американските камери в сърцето на Хитлеровия колапс | Епизод 2 на Втората Световна Война

    Днес, когато разглеждаме войната по света от мобилните си тел. с предупреждение.

    12:01 22.06.2026

  • 10 ЕвтиниятаВБългария

    5 1 Отговор
    Има една държава, която плaщa нaдцeнĸи нa нeмcĸoгoвopящи вepиги зa xpaнa, фpeнcĸи зa тeчaщa вoдa и чeшĸи зa тoĸ – зa дa мoгaт тaĸивa фиpми дa пpoизвeждaт opъжия зa дa зaгивaт xopa…. нo вcичĸo e тoчнo – пъpвитe фиpми ни нaчиcлявaт нaдцeнĸa „тaĸca вoйнa“ и ниe чиннo плaщaм yбийcтвaтa зaдpyжнo. И "peдaĸтopи нa мeдии", ĸoйтo цeнзypиpaт вcяĸa oт тeзи иcтини...

    12:02 22.06.2026

  • 11 Топчето

    1 0 Отговор
    Кой го хвркна капака?

    12:03 22.06.2026

  • 12 Путин

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    И ние.

    12:04 22.06.2026

  • 13 име

    3 3 Отговор
    Всичкото малък ФПВ дрон идва основно от Китай. Първо, няма как да ударят Китай. Второ, доставките за тях също ще пострадат. Колкото до бандераските антидронови системи, много са добри, цяла Украйна е без ток!

    12:05 22.06.2026

  • 14 Стратегията със залпове дронове

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    дронове всъщност първоначално е Иранска. Те снабдиха Русия със Шахеди , после и другите се изучиха. С оглед технологичния капацитет вероятно Китай вече има стотици хиляди на склад.

    12:15 22.06.2026

  • 15 Особено ако са Блок70

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "БГ молба":

    и да пристигнат след 2 петилетки-))

    12:18 22.06.2026

  • 16 Един мармот

    2 3 Отговор

    До коментар #6 от "ХА ХА ХА":

    Украйна се готви да изнася оръжия, тъй като страната произвежда „повече, отколкото изискват въоръжените ѝ сили“, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от ДПА.

    „В някои сектори на (оръжейното) производство в момента имаме до 50% свръхкапацитет“, каза той снощи в традиционното си видеообръщение към нацията.

    „Износът на украински оръжия ще стане реалност. Нуждите на украинските военни винаги ще са на първо място и за тях ще има достатъчно доставки - те ще вземат това, което е необходимо, а свръхпродукцията ще отива за износ“, подчерта той.

    Зеленски посочи, че Украйна вече работи със страни от Близкия изток, Европа и Кавказ по специален формат за сътрудничество, известен като „сделки за дронове“.

    „На масата имаме и предложение за нашите американски партньори“, добави той.

    Според сделката може да се изнасят дронове, отбранителни системи и други видове оръжия, като на нея се гледа като на начин за подобряване на финансите на страната.

    „Нека кажа още веднъж - условията трябва да са благоприятни за Украйна, трябва да има ясен надзор и приходите от износа трябва да укрепят отбраната на Украйна. Така ще бъде“, каза Зеленски.

    Коментиран от #17

    12:22 22.06.2026

  • 17 не слушай какво казва,

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "Един мармот":

    А гледай какво върши... ;)

    Коментиран от #18

    12:44 22.06.2026

  • 18 Москва всяка вечер гори

    2 2 Отговор

    До коментар #17 от "не слушай какво казва,":

    Какво върши?

    12:50 22.06.2026

  • 19 НРБ

    1 0 Отговор
    ФАКТИ днес на тази дата 22.06.1941 г Хитлер напада СССР !!!! Да не дава Господ има ли ТСВ война ще бъде с АТОМ !!!

    13:38 22.06.2026

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