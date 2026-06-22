НАТО: Евтините дронове разрушиха традиционния подход на Запада към противовъздушната отбрана

Традиционният подход на Запада към противовъздушната отбрана, който се основава на скъпи ракети и изтребители, вече не е жизнеспособен в ерата на масираните атаки с евтини безпилотни летателни апарати. Това заяви заместник-върховният главнокомандващ на Обединените сили на НАТО в Европа Джон Стрингър в интервю за Business Insider, пише Фокус.
Той подчертава, че бързото появяване на нови въздушни заплахи поставя под въпрос утвърдените подходи към отбраната:
"Времената, когато се смяташе, че може да се седи със скръстени ръце, да се реагира само на събитията и да се противодейства на всяка наближаваща заплаха, като се използват традиционни средства, като високоскоростни изтребители и някои противовъздушни ракети… тези времена отминаха.“
Войните в Украйна и в Близкия Изток показват, че бъдещите конфликти могат да се различават съществено от онези, към които са свикнали западните армии. Според Стрингър НАТО може да се сблъска не само с големи военни сили, но и с масово използване на евтини дронове, способни да претоварват системите за противовъздушна отбрана.
Стрингър подчертава, че западните военни и занапред се нуждаят от високотехнологични ракети и самолети, но сега са необходими и големи количества по-евтини средства за защита:
"В момента заплахата обхваща всичко: от евтини авиационни системи, безпилотни авиационни комплекси и дронове в единия край на спектъра до балистични ракети с въздушно базиране и хиперзвуково оръжие в другия“.
Отделно той обръща внимание на проблема с разходите за прехват на цели. Като пример Стрингър посочва използването на ракети Patriot срещу "шахеди“, като го нарече "нежизнеспособен подход“.
Според оценки един "шахед“ струва от 20 до 50 хиляди долара, докато ракетата Patriot PAC-3 – около 3,7 милиона долара. Освен това запасите от такива ракети са ограничени, а попълването им отнема време.
Стрингър отбелязва, че Украйна вече е разработила редица по-евтини решения за борба с дроновете, по-специално безпилотни прехватчи и системи за откриване. Според него партньорските държави започват да възприемат този опит.
В същото време той подчертава, че само отбраната не е достатъчна. Според него Западът трябва да бъде в състояние да нанася удари по местата за производство на оръжие на противника.
Стрингър заявява също, че членовете на НАТО трябва да разширяват индустриалната си база не само за сметка на отбранителните компании. Според него опитът на Украйна е показал колко е важно да се привлекат повече производители, способни бързо да се адаптират към нуждите на войната.
Стрингър предупреждава, че ракетите и дроновете представляват все по-голяма заплаха за територии, които преди се считаха за безопасен тил. Поради това западните страни вече не могат да разчитат, че тяхната територия ще остане недостъпна за удари в случай на големи конфликти.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
НАТО - Некадърни сме да се оправим с тази работа...
Коментиран от #12, #14
11:49 22.06.2026
2 БГ молба
Коментиран от #15
11:50 22.06.2026
3 Украйна удиви света
Коментиран от #6
11:53 22.06.2026
4 Асирия
Но на най-мощната армия и империя, един ден от нищото се появява някой с ново средство, което разгромава стария непоклатим ред.
Не е малка вероятността след години от Централна Европа до Тихия океан да се говори на украiнска мова.
Коментиран от #7
11:57 22.06.2026
5 Гинкобилоба
11:57 22.06.2026
6 ХА ХА ХА
До коментар #3 от "Украйна удиви света":О, да ...
А един мармот завива дроновете в целофанче ....
Коментиран от #16
11:59 22.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Сега
12:00 22.06.2026
9 Американските камери в сърцето на Хитлер
Американските камери в сърцето на Хитлеровия колапс | Епизод 2 на Втората Световна Война
Днес, когато разглеждаме войната по света от мобилните си тел. с предупреждение.
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10 ЕвтиниятаВБългария
12:02 22.06.2026
11 Топчето
12:03 22.06.2026
12 Путин
До коментар #1 от "Пич":И ние.
12:04 22.06.2026
13 име
12:05 22.06.2026
14 Стратегията със залпове дронове
До коментар #1 от "Пич":дронове всъщност първоначално е Иранска. Те снабдиха Русия със Шахеди , после и другите се изучиха. С оглед технологичния капацитет вероятно Китай вече има стотици хиляди на склад.
12:15 22.06.2026
15 Особено ако са Блок70
До коментар #2 от "БГ молба":и да пристигнат след 2 петилетки-))
12:18 22.06.2026
16 Един мармот
До коментар #6 от "ХА ХА ХА":Украйна се готви да изнася оръжия, тъй като страната произвежда „повече, отколкото изискват въоръжените ѝ сили“, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от ДПА.
„В някои сектори на (оръжейното) производство в момента имаме до 50% свръхкапацитет“, каза той снощи в традиционното си видеообръщение към нацията.
„Износът на украински оръжия ще стане реалност. Нуждите на украинските военни винаги ще са на първо място и за тях ще има достатъчно доставки - те ще вземат това, което е необходимо, а свръхпродукцията ще отива за износ“, подчерта той.
Зеленски посочи, че Украйна вече работи със страни от Близкия изток, Европа и Кавказ по специален формат за сътрудничество, известен като „сделки за дронове“.
„На масата имаме и предложение за нашите американски партньори“, добави той.
Според сделката може да се изнасят дронове, отбранителни системи и други видове оръжия, като на нея се гледа като на начин за подобряване на финансите на страната.
„Нека кажа още веднъж - условията трябва да са благоприятни за Украйна, трябва да има ясен надзор и приходите от износа трябва да укрепят отбраната на Украйна. Така ще бъде“, каза Зеленски.
Коментиран от #17
12:22 22.06.2026
17 не слушай какво казва,
До коментар #16 от "Един мармот":А гледай какво върши... ;)
Коментиран от #18
12:44 22.06.2026
18 Москва всяка вечер гори
До коментар #17 от "не слушай какво казва,":Какво върши?
12:50 22.06.2026
19 НРБ
13:38 22.06.2026