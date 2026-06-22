НАТО: Евтините дронове разрушиха традиционния подход на Запада към противовъздушната отбрана

Традиционният подход на Запада към противовъздушната отбрана, който се основава на скъпи ракети и изтребители, вече не е жизнеспособен в ерата на масираните атаки с евтини безпилотни летателни апарати. Това заяви заместник-върховният главнокомандващ на Обединените сили на НАТО в Европа Джон Стрингър в интервю за Business Insider, пише Фокус.

Той подчертава, че бързото появяване на нови въздушни заплахи поставя под въпрос утвърдените подходи към отбраната:

"Времената, когато се смяташе, че може да се седи със скръстени ръце, да се реагира само на събитията и да се противодейства на всяка наближаваща заплаха, като се използват традиционни средства, като високоскоростни изтребители и някои противовъздушни ракети… тези времена отминаха.“

Войните в Украйна и в Близкия Изток показват, че бъдещите конфликти могат да се различават съществено от онези, към които са свикнали западните армии. Според Стрингър НАТО може да се сблъска не само с големи военни сили, но и с масово използване на евтини дронове, способни да претоварват системите за противовъздушна отбрана.

Стрингър подчертава, че западните военни и занапред се нуждаят от високотехнологични ракети и самолети, но сега са необходими и големи количества по-евтини средства за защита:

"В момента заплахата обхваща всичко: от евтини авиационни системи, безпилотни авиационни комплекси и дронове в единия край на спектъра до балистични ракети с въздушно базиране и хиперзвуково оръжие в другия“.

Отделно той обръща внимание на проблема с разходите за прехват на цели. Като пример Стрингър посочва използването на ракети Patriot срещу "шахеди“, като го нарече "нежизнеспособен подход“.

Според оценки един "шахед“ струва от 20 до 50 хиляди долара, докато ракетата Patriot PAC-3 – около 3,7 милиона долара. Освен това запасите от такива ракети са ограничени, а попълването им отнема време.

Стрингър отбелязва, че Украйна вече е разработила редица по-евтини решения за борба с дроновете, по-специално безпилотни прехватчи и системи за откриване. Според него партньорските държави започват да възприемат този опит.

В същото време той подчертава, че само отбраната не е достатъчна. Според него Западът трябва да бъде в състояние да нанася удари по местата за производство на оръжие на противника.

Стрингър заявява също, че членовете на НАТО трябва да разширяват индустриалната си база не само за сметка на отбранителните компании. Според него опитът на Украйна е показал колко е важно да се привлекат повече производители, способни бързо да се адаптират към нуждите на войната.

Стрингър предупреждава, че ракетите и дроновете представляват все по-голяма заплаха за територии, които преди се считаха за безопасен тил. Поради това западните страни вече не могат да разчитат, че тяхната територия ще остане недостъпна за удари в случай на големи конфликти.