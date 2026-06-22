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Украйна нанесе ракетен удар по руски завод, в който се произвеждат компоненти за системите „Искандер”
  Тема: Украйна

Украйна нанесе ракетен удар по руски завод, в който се произвеждат компоненти за системите „Искандер”

22 Юни, 2026 17:00 2 508 108

  • украйна-
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  • русия-
  • война

Подразделения на Военновъздушните сили на Украйна са нанесли удар срещу обект във Воронеж, който произвежда компоненти за руски ракети

Украйна нанесе ракетен удар по руски завод, в който се произвеждат компоненти за системите „Искандер” - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) нанесоха ракетен удар срещу завод в руския град Воронеж, в който се произвежда електроника за руските тактически ракетни системи "Искандер" и крилатите ракети Х-101, предаде Укринформ, позовавайки се на публикация на Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) във "Фейсбук", предаде БТА.

В публикацията се посочва, че подразделения на Военновъздушните сили на Украйна са нанесли удар срещу обект във Воронеж, който произвежда компоненти за руски ракети. При удара са били използвани високоточни крилати ракети, изстреляни от въздуха. Уточнява се, че предприятието е критично важно за руската страна.

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От своя страна, Сергей Стерненко, съветник на украинския министър на отбраната Михайло Федоров, публикува видеозапис в "Екс", на който се виждат последствията от удара. "Във Воронеж ракети поразиха "Воронежкия завод за полупроводникови прибори - сглобяване" АД". На мястото на удара е избухнал огромен пожар", съобщи той.

В рамките на споразумение за сътрудничество заводът произвежда и доставя електронни компоненти за руски ракети и системи за противовъздушна отбрана. По-конкретно, в него се произвеждат транзисторни модули и матрици за крилатите ракети "Х-101", полупроводникови матрици за бордовете на цифрови компютри в крилатите ракети от тактическите ракетни системи "Искандер-К", диоди и транзисторни компоненти за самоходни зенитен ракетно-артилерийски комплекс "Панцир-С1", отбелязва Укринформ.

"Продукцията на този завод се използва директно за производството на високоточни управляеми оръжия, с които руските сили нанасят удари по цели на украинска територия и убиват цивилни граждани. Унищожаването на производствените мощности на обекта ще намали значително способността на Русия да произвежда нови ракети", подчерта Генералният щаб.

Жители на Воронеж съобщават в социалните мрежи за стълб от гъст дим над част от града и публикуваха снимки и видеозаписи във връзка със случващото се.

Отделно от това, Москва съобщи, че руските сили са свалили тази сутрин десетки безпилотни летателни апарати, само няколко дни след украинския удар срещу рафинерията "Московския нефтопреработвателен завод" (МНПЗ) в югоизточния район "Капотня".

От украинска страна, Киев съобщи, че при руски атаки са били убити най-малко шест души, сред които момче и баща му, предаде Ройтерс, позовавайки се на властите.

През последните 24 часа са били свалени 84 дрона, летящи по посока Москва, съобщи кметът Сергей Собянин в "Телеграм", като посочи, че спасителните служби са били изпратени в райони на столицата, над които са били свалени безпилотните летателни апарати, но не даде повече подробности.

Московските летищата "Шереметиево", "Домодедово" и "Внуково", както и летище "Жуковски" в близост до столицата, временно се е наложило да преустановят полетите, съобщи руската гражданска въздухоплавателна администрация "Росавиация".

Украинските военни заявиха, че са нанесли удар по центъра за спътникова комуникация в Дубна, разположен в Подмосковието.

Общо през изминалата нощ руските системи за противовъздушна отбрана са свалили 301 безпилотни летателни апарата, съобщиха местните новинарски агенции, позовавайки се на Министерството на отбраната.

Рано тази сутрин при атака с дрон в украинската Сумска област загинаха 13-годишно момче, 36-годишният му баща и 73-годишна жена, съобщи местната областна прокуратура. Ръководителят на областната военна администрация на Сумска област Олег Григоров заяви, че 73-годишната жена е била майка на съквартиранта на мъжа.

Рано тази сутрин двама души са били убити при руска атака с дрон в украинската Запорожка област. При атаката са били ранени седем души, съобщиха украинските служби за спешна помощ.

През изминалата нощ руските сили нанесоха удар с балистична ракета "Искандер" срещу Одеска област в Южна Украйна. При нападението загина един човек, а трима са ранени, съобщи началникът на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в "Телеграм". Той уточни, че след удар, нанесен срещу селскостопански обект, се е стигнало до подпалването на превозни средства и резервоари за съхранение на гориво.

Република България последователно подкрепя суверенитета и териториалната цялост на Украйна в нейните международно признати граници, както и европейската и евроатлантическа перспектива на Украйна. България е част от усилията на ЕС, НАТО и международната демократична общност в подкрепа на Украйна.

Приоритет на българската външна политика е осигуряването на правата на лицата, принадлежащи към българското национално малцинство, което е важен мост на приятелството и сътрудничеството между двете страни.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 летят

    37 29 Отговор
    фламинго

    Коментиран от #51, #58

    17:02 22.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Браво

    45 54 Отговор
    Добър ракетен удар на ВСУ. А руснаците удрят само цивилни обекти и цивилни население.

    17:04 22.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Копейки

    39 34 Отговор
    Няма да се притеснявате. Всичко е по план. До 1 седмица Путин ще спаси Венецуела, Мали, Сирия, Куба и Иран, до 1 месец - ще превземе Киев, до 2 месеца - ще превземе Европа.

    17:06 22.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 защо

    31 13 Отговор
    А колко са българите живеещи в Одеса, кога ще никажете? Забравихме вече.

    Коментиран от #15, #19, #21

    17:08 22.06.2026

  • 12 Дон Корлеоне

    28 20 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета

    17:09 22.06.2026

  • 13 Владимир Путин, президент

    38 26 Отговор
    Украйна вкара Русия в Каменната Ера таваришчи !!! В Каменната ☝️

    Коментиран от #33

    17:10 22.06.2026

  • 14 Два дни

    34 21 Отговор
    Нямаше новини от Украйна, явно Факти са получили превод и пак започнаха с пропагандата от Укринформ.

    Коментиран от #57

    17:10 22.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 .....

    22 11 Отговор

    До коментар #5 от "Хм.....":

    Атаката е извършена през деня на 22 юни. Ударите са били нанесени с високопрецизни крилати ракети, изстреляни от въздуха. В руските медии и в каналите на руски Z-блогъри се заговори за атака с ракети Storm Shadow.

    Коментиран от #95

    17:11 22.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ

    15 14 Отговор
    ВЪВ

    ВОРОНЕЖ ИМАЛИ СЪРБЕЖ

    МАЯСЪЛА НА РУСНАКА и
    ЧЕРВЕНИТЕ ГЕЙТЪРИ

    СЕ ЛЕКУВА СЪС ГРЕСССС

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    17:11 22.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Мрън, мрън аз копейка съм

    26 15 Отговор

    До коментар #2 от "Ако това е вярно":

    Клоун занулява педофил. Аз съм за клоуна

    17:12 22.06.2026

  • 21 Соломон

    11 11 Отговор

    До коментар #11 от "защо":

    И какво общо има броя на българите със гръмнатия военен завод във Воронеж

    17:13 22.06.2026

  • 22 Българин

    19 13 Отговор
    Само укропропагнанда! Има някакви нескопосано наристувани каринки, които трябва да вдъхновяват нацистите и това е всичко!

    17:14 22.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ

    11 10 Отговор
    УКРАИНСКИ ДРОНОВЕ

    УДАРИХА И

    ДУБНА

    ЦЕНТЪРА за КОСМИЧЕСКИ ВРЪЗКИ.

    РА РА РА

    ГОРИТ ТРАВА

    НЕ НАДО ПАНИКИ

    ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    МОСКОВСКА ОБЛАСТ
    ИМА ПРЕДНАТА ДВИЖУХА

    17:15 22.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 оня с коня

    16 15 Отговор

    До коментар #2 от "Ако това е вярно":

    Кой се интересува /Освен тебе/ от Кефа на Путин,след като Той ВЕЧЕ не е Междунар. Фактор?самият Факт че Тръмп му отне почти всички Сфери на Влияние по Света доказва че Путин е "Човече без влияние".

    17:15 22.06.2026

  • 27 Диоди, транзистори

    11 5 Отговор
    И лампи. Безаналогово!!!

    17:16 22.06.2026

  • 28 И ТЕБЕ ТЕ ЗАПИСВАТ

    11 9 Отговор

    До коментар #23 от "Някой си":

    УШАНКО.

    17:16 22.06.2026

  • 29 Живков

    9 11 Отговор
    А ние другарки и другари подкрепяме руския поп с качулката за благото на нацията ни Ура другари

    17:17 22.06.2026

  • 30 Антон

    10 10 Отговор
    То пък кой ли ви вярва на глупостите? Вие самите не си вярвате, ама нали така ви заповядват, ще слушате и може да получите някоя огризка!

    17:18 22.06.2026

  • 31 Исторически парк

    8 7 Отговор
    А ние произвеждаме найлонови торбички и жица, ама жицата вече я преместиха в Молдова 😏

    17:18 22.06.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Програмист

    9 14 Отговор

    До коментар #13 от "Владимир Путин, президент":

    Значи Русия е вкарала Украйна в праисторическата ера от 4 години нямат ток

    Коментиран от #40

    17:19 22.06.2026

  • 34 Задунайски празнокарпузник

    12 10 Отговор
    Там са правили лампи за новия цветен телевизор на блатарите Юнус 34 Пионерче и платки за радиоточки, ударен е цех за производство на газови ламби!

    17:19 22.06.2026

  • 35 Родина

    14 15 Отговор
    Цяла Европа и НАТО въоръжават Украйна .
    Надига се едно поколение което не му пука .
    Мълчат и си гледат телефоните . А , смъртта
    може да дойде и тук .

    Коментиран от #38, #42, #44

    17:20 22.06.2026

  • 36 Още добри новини

    13 11 Отговор
    Далекобойните санкции достигнаха до Центъра за космически комуникации „Дубна“ в Подмосковието.
    Центърът за космически комуникации Дубна се смята за най-голямата станция за космическа връзка в Русия. Той осигурява работата на сателитни комуникационни канали и телевизионно и радиоразпръскване.

    Коментиран от #49

    17:21 22.06.2026

  • 37 ЕВРЕИНА СОЛОВЬОВ

    9 10 Отговор
    Постоянно пита :

    ЗАЩО НЕ МОЖЕМ ДА СПРЕМ
    УКРАИНСКИТЕ ВЪЗДУШНИ АТАКИ

    КОЙ Е ОТГОВОРЕН?

    СОЛОВЬОВ НЕ СЕ ПРАВИ
    НА АЛТАВ

    В РУСИЯ ИМА
    ЕДИН ВЪРХОВЕН ГЛАВНОКОМАНДВАЩ
    ЕДИН ФЮРЕР

    КОЙТО ВИ ВКАРА
    В ДВИЖУХАТА .

    ВСИЧКИ ВЪПРОСИ КЪМ НЕГО .
    СТИГА СТЕ ТЪРСИЛИ
    КОГО ДА ОБВИНИТЕ
    КРЕМЪЛСКИ ЛАЛАДЖИИ.

    17:22 22.06.2026

  • 38 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК

    15 10 Отговор

    До коментар #35 от "Родина":

    Вероятно ще дойде,има план за цялостна утилизация на руските подлоги,навсякъде в Европа,лоши ветрове духат за слугите на блатото!

    17:22 22.06.2026

  • 39 Курти

    12 9 Отговор
    Копеи затегайте гащите,не се заканвайте,че ставате смешни.Сто години се каните и все едно и също.Стегайте гащите

    17:23 22.06.2026

  • 40 ДА НО ИМАТ

    10 12 Отговор

    До коментар #33 от "Програмист":

    ДРОНОВЕ
    И ПОМЛЯХА
    МАТУШКА

    Коментиран от #47

    17:23 22.06.2026

  • 41 Животът е за смелите

    16 12 Отговор
    и свободните хора. Лилипутът подцени фактът, че когато искаш да поробиш един народ първоначално паниката, страхът, ужасът и отчаянието са били на негова страна. Но Украйна свикна толкова с войната, че за хората вече не стои въпросът просто да оцелеят. Те са решени, че ако ще погиват ще го направят достойно и затова не ги е страх от Рашисткото зло. Само така укри. Джуджето е страхливец.Нвма да посмее да използва атомно оръжие, защото знае че направи ли го с него е свършено.

    17:23 22.06.2026

  • 42 Възpожденец 🇧🇬

    19 11 Отговор

    До коментар #35 от "Родина":

    Еми именно за това Европа и НАТО въоръжават Украйна, да може ние да си цъкаме на телефоните.
    За украинците няма друга опция да не се бият, освен победа над Москва.
    Ако Украйна падне, ще трябва Европа и НАТО да се бият с Украйна и Русия.
    Така, че и Европа и НАТО нямат друга опция освен да въоръжават Украйна
    Елементарно.

    Коментиран от #75, #79

    17:24 22.06.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Мисит

    9 6 Отговор
    Как е броя на българите в Одеска област,защо не се съобщава,,?

    Коментиран от #53

    17:26 22.06.2026

  • 47 ПЪЛНИ Глупости

    2 9 Отговор

    До коментар #40 от "ДА НО ИМАТ":

    И на видео повечето им дронове мязат на V-1 Доказана технология и лесна за правене!

    17:27 22.06.2026

  • 48 Ех, че хубавооо

    13 13 Отговор
    Z-блогър колоритно описва апокалипсиса в Русия, предизвикан от ВСУ. Видео
    Руски блогър с цветущ език обрисува апокалиптичната картина предизвикана от ударите на ВСУ.: Няма бензин, няма продукти, няма пари, ВСУ удрят заводи и обекти, Крим е под пълна блокада и Русия е пред заличаване...

    17:27 22.06.2026

  • 49 1945

    11 8 Отговор

    До коментар #36 от "Още добри новини":

    в Москва нямат телевизия, радио и Интернет

    17:27 22.06.2026

  • 50 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ

    6 9 Отговор
    В ЦЕНТЪРА за КОСМИЧЕСКИ ВРЪЗКИ в ДУБНА

    СА СЕ ОБУЧАВАЛИ РУСКИ ДРОНОВОДИ.

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    ТИЯ МЛАДЕЖИ ПАК ЛИ СА БИЛИ
    НА УЧИЛИЩЕ?
    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    ЧАКАМЕ ОТНОВО ВОЙ
    И ОБВИНЕНИЯ
    ОТКЪМ МОСКОВСКА ОБЛАСТ.

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    17:29 22.06.2026

  • 51 Мишел

    9 9 Отговор

    До коментар #1 от "летят":

    Атаката е със Сторм Шадоу.
    Досега украинските Фламинго нямат сполучлив полет(по сведения на СИПРИ ).

    Коментиран от #52, #54, #64, #73

    17:30 22.06.2026

  • 52 Мрън мрън аз копейка съм

    4 6 Отговор

    До коментар #51 от "Мишел":

    Ох, олекна ми

    17:31 22.06.2026

  • 53 КАК Е БРОЯТ

    8 8 Отговор

    До коментар #46 от "Мисит":

    На КРИМЧАНИТЕ

    РУСНАЦИТЕ ЗАЩО МЪЛЧАТ ?

    НАКЪДЕ БЯГАТ ВСИЧКИ
    ПРЕЗ КРИМСКИЯ МОСТ?

    17:31 22.06.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Забелязвам

    8 6 Отговор
    Дежурните копейски 150 плюс/минуса ги няма . Нещо става....

    17:34 22.06.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Европеец

    9 5 Отговор

    До коментар #1 от "летят":

    Може и да е така ,може и да не е така....на информацията на украинците съм се убедил, че не трябва да вярвам.... Довечера ще видя по достоверни и независими източници...... но ако е вярна тая информация причината е либералния Путин, който от култура, от възпитание, от доброта и от други неща продължава да жали украинската фашистка хунта.....

    Коментиран от #84

    17:35 22.06.2026

  • 59 ка Путин БОКЛУК

    8 6 Отговор
    Абе красота.

    Коментиран от #72, #98

    17:36 22.06.2026

  • 60 реалистъ

    8 5 Отговор
    Представете си Мексико да удари завод за ракети Пейтриът в САЩ. От Мексико нищо няма да остане.

    Коментиран от #68

    17:36 22.06.2026

  • 61 БРИТАНЦИТЕ

    12 1 Отговор
    Са се включили открито във войната.

    17:36 22.06.2026

  • 62 очевидно

    12 1 Отговор
    Тези атаки са планирани с много натовска информация и подкрепа. И ракетите и дроновете не са украински само. Скоро и у нас ще искат да произвеждаме дронове, които да ползват срещу Русия. И всичката тази информация е за да се нагнетяват европейците за да дават повече пари на нацистите, а еврокомисарите на фонлайнен да си пълнят гушите! Кой може да спре тази лудост нв ЕК и укронацистите? Зле ще е за следващите години.

    17:37 22.06.2026

  • 63 ПЪЛНИ Глупости

    4 4 Отговор
    И да не забравяме "Чистите стаи" в тези заводи са само със ЗАПАДНО оборудване !Тоест опожаряване и сриване на "Стаята" край на играта !Мъъъккаааа Минават на лампи!

    17:39 22.06.2026

  • 64 оня с коня

    4 8 Отговор

    До коментар #51 от "Мишел":

    Няма никакъв проблем на Укр. "Фламинго" да му казваш Щорм Шадоу,Кинжал,Томахоук или Искандер - важното е че ПОРАЗЯВА НАРЕД.

    17:39 22.06.2026

  • 65 Хаха

    6 0 Отговор
    За да има равнопоставеност на информацията, що не показвате и руските удари по обекти в Укрия, при това от укроизточници:

    "Украинският производител на дронове General Chereshnya съобщи за щети на производствените си съоръжения в резултат на удара.

    „Удар по едно от производствените съоръжения на General Cherry“, гласи съобщение, публикувано на страницата на компанията във Facebook (забранена в Русия като екстремистка).
    В доклада се твърди също, че ударът не е нарушила производството.
    Компанията се позиционира като първият производител на FPV дронове и дронове-прехващачи в Украйна."

    17:39 22.06.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 проблемът

    7 1 Отговор

    До коментар #60 от "реалистъ":

    е, че ЕК нищо няма да каже нищо дори САЩ (или ИЗРАЕЛ) да ползват ядрено оръжие!

    17:40 22.06.2026

  • 69 А ДАНО РУСНАЦИТЕ

    9 3 Отговор
    Се събудят най-после и да осъзнаят, че няма как да се договорят с англосаксите.

    17:41 22.06.2026

  • 70 Софиянец

    9 3 Отговор
    Въй, ти да видиш 😂 а довечера пак ще пукат искендъри по 404

    17:41 22.06.2026

  • 71 Варненец

    8 3 Отговор
    Пак укропски глупости

    17:42 22.06.2026

  • 72 уауууу

    5 7 Отговор

    До коментар #59 от "ка Путин БОКЛУК":

    това са поне 2 ракети и то точно в целта. не по блок и по църква.

    17:42 22.06.2026

  • 73 ПЪЛНИ Глупости

    4 9 Отговор

    До коментар #51 от "Мишел":

    ЛЪЖЕШ това твърдение е абсолютно невярно. Информацията, че украинската крилата ракета/дрон FP-5 „Фламинго“ няма сполучлив полет, е или остаряла опорна точка, или целенасочена дезинформаци

    17:43 22.06.2026

  • 74 Хихихи

    9 2 Отговор
    В тоя завод се правел много важен компонент, боята за Искендърите 😂 каква укро папбеда, буаххах

    17:43 22.06.2026

  • 75 Мишел

    13 6 Отговор

    До коментар #42 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Само че населението на Украйна е 7.5 пъти по-малко от руското. За да победят Русия, украинците трябва да дават 8 пъти по-малко жертви от руснаците, а те дават над двайсетина пъти повече ( размените са 1000:30). Това значи никакъв шанс за победа на Украйна.

    Коментиран от #88, #99

    17:44 22.06.2026

  • 76 ответ

    5 1 Отговор
    Е, щом е нанесла, сега ще понася наново и така... до края на ... света

    17:45 22.06.2026

  • 77 Стойко

    10 2 Отговор
    Ако попадението беше успешно щяха веднага да прознаят, че такетата е била Сторм Шадоу, ама когато е несполучливо го пишат фламинго 😂

    17:45 22.06.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Хаха

    8 1 Отговор
    Кога стана това не пише, а Константиновка падна, Красний Лиман е зачистен

    17:47 22.06.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Кирпича

    2 4 Отговор

    До коментар #2 от "Ако това е вярно":

    Би трябвало да е на кеф , щом е застанал в партер пред комедианта , ще е доволен .

    17:49 22.06.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 евгъзиец

    1 6 Отговор

    До коментар #58 от "Европеец":

    подмокряш ли се от кауказците?

    17:52 22.06.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Ударили са незадължителен бандери

    6 4 Отговор
    С Щорм Шадоу последният етаж на административната сграда на предприятие
    За асансьори
    ЕН БИ СИ

    17:54 22.06.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Мрън мрън аз копейка съм

    4 6 Отговор

    До коментар #75 от "Мишел":

    Значи или възкръсват умрели укри или някой лъже

    17:56 22.06.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Браво!

    3 4 Отговор
    Скоро и по кремъл.

    18:03 22.06.2026

  • 91 не може

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Ако това е вярно":

    вече, не го вдига, а и ен му го вдигат...

    18:03 22.06.2026

  • 92 Родина

    3 3 Отговор

    До коментар #44 от "Типичния блатен трол":

    Трол си ти . Където и да се огледаш се води
    война . Като не ти пука , заври се някъде .

    18:04 22.06.2026

  • 93 ЗахранванеВойна

    5 4 Отговор
    Има една държава, която плaщa нaдцeнĸи нa нeмcĸoгoвopящи вepиги зa xpaнa, фpeнcĸи зa тeчaщa вoдa и чeшĸи зa тoĸ – зa дa мoгaт тaĸивa фиpми дa пpoизвeждaт opъжия зa дa зaгивaт xopa…. нo вcичĸo e тoчнo – пъpвитe фиpми ни нaчиcлявaт нaдцeнĸa „тaĸca вoйнa“ и ниe чиннo плaщaм yбийcтвaтa зaдpyжнo. И "peдaĸтopи нa мeдии", ĸoитo цeнзypиpaт вcяĸa oт тeзи иcтини..... когато плащаме тези сметки се замислете нужжно ли е чужденци да ни ограбват ?

    Коментиран от #96, #97

    18:04 22.06.2026

  • 94 хахахахха

    7 2 Отговор
    "предаде Укринформ"🤣,поредната евтина пропаганда, много се размечтахте укродебилите

    18:05 22.06.2026

  • 95 хахахахха

    3 2 Отговор

    До коментар #16 от ".....":

    фантазии безкрайни 🤣🤣

    18:07 22.06.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 хахахахха

    5 3 Отговор

    До коментар #59 от "ка Путин БОКЛУК":

    много се изучихте с тоя ИИ,няма ли най накрая поне едно истинско клипче да покажат бандерите

    18:10 22.06.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Исторически парк

    3 1 Отговор
    Поздравява украинските ракетчици!

    18:19 22.06.2026

  • 101 1111

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Ако това е вярно":

    Ами, както е тръгнало, скоро Украйна ще стане най-големият износител на армирано стъкло.
    Ще попитате, ама то там няма стъкло!
    Путин: Ще има, щеее имааа!

    18:21 22.06.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Хехехе

    1 0 Отговор
    Ху Йло... СДА ВАЙ СЯ
    Ааааахахаха

    18:24 22.06.2026

  • 104 .....

    1 1 Отговор
    А какво стана с контранаступа? Върнаха ли вече Крим?

    Коментиран от #106

    18:26 22.06.2026

  • 105 1111

    1 1 Отговор
    Последните два абзаца, които почнахте да лепите накрая като папагали, силно притесняват.
    Я направете референдум за Украйна, да видите дали България подкрепя суверенитета и териториалната цялост на Украйна - няма такова нещо.
    Отделно е лъжата, че Украйна има международно признати граници - няма такова нещо и е доказано.
    Също и рефренът за подкрепата от ЕС и НАТО - нито е в ЕС, нито в НАТО.
    А пък, ако кажете, че има признато българско национални малцинство в Украйна, там ще ви пребият.
    Ако ние бяхме в тяхното положение, те нямаше да си мръднат и пръста за нас.

    Коментиран от #108

    18:30 22.06.2026

  • 106 Нема се сдухваш, Пе.. ДАЛ

    1 0 Отговор

    До коментар #104 от ".....":

    13г... 3 дневен Блицкриг на пен ДЕЛА..ху Йло
    Хихихи
    Хихихи
    Могучая, А?
    Хихихи

    18:32 22.06.2026

  • 107 Хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #85 от "койдазнай":

    Абе от огромна Русия все нещо ще остане, но от малкия гъстонаселен остров Западен Пакистан, едва ли ще има и помен!
    Абе моли се да не се стига до там!

    18:32 22.06.2026

  • 108 Дреме ти на..Путин..ката

    1 0 Отговор

    До коментар #105 от "1111":

    По мак! ...гУ..Й за ху Йло и пи дерите монголски
    Хехехе
    Цяла България е с Братска Украйна

    18:34 22.06.2026

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