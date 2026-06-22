Украйна нанесе ракетен удар по руски завод, в който се произвеждат компоненти за системите „Искандер”

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) нанесоха ракетен удар срещу завод в руския град Воронеж, в който се произвежда електроника за руските тактически ракетни системи "Искандер" и крилатите ракети Х-101, предаде Укринформ, позовавайки се на публикация на Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) във "Фейсбук", предаде БТА.
В публикацията се посочва, че подразделения на Военновъздушните сили на Украйна са нанесли удар срещу обект във Воронеж, който произвежда компоненти за руски ракети. При удара са били използвани високоточни крилати ракети, изстреляни от въздуха. Уточнява се, че предприятието е критично важно за руската страна.
От своя страна, Сергей Стерненко, съветник на украинския министър на отбраната Михайло Федоров, публикува видеозапис в "Екс", на който се виждат последствията от удара. "Във Воронеж ракети поразиха "Воронежкия завод за полупроводникови прибори - сглобяване" АД". На мястото на удара е избухнал огромен пожар", съобщи той.
В рамките на споразумение за сътрудничество заводът произвежда и доставя електронни компоненти за руски ракети и системи за противовъздушна отбрана. По-конкретно, в него се произвеждат транзисторни модули и матрици за крилатите ракети "Х-101", полупроводникови матрици за бордовете на цифрови компютри в крилатите ракети от тактическите ракетни системи "Искандер-К", диоди и транзисторни компоненти за самоходни зенитен ракетно-артилерийски комплекс "Панцир-С1", отбелязва Укринформ.
"Продукцията на този завод се използва директно за производството на високоточни управляеми оръжия, с които руските сили нанасят удари по цели на украинска територия и убиват цивилни граждани. Унищожаването на производствените мощности на обекта ще намали значително способността на Русия да произвежда нови ракети", подчерта Генералният щаб.
Жители на Воронеж съобщават в социалните мрежи за стълб от гъст дим над част от града и публикуваха снимки и видеозаписи във връзка със случващото се.
Отделно от това, Москва съобщи, че руските сили са свалили тази сутрин десетки безпилотни летателни апарати, само няколко дни след украинския удар срещу рафинерията "Московския нефтопреработвателен завод" (МНПЗ) в югоизточния район "Капотня".
От украинска страна, Киев съобщи, че при руски атаки са били убити най-малко шест души, сред които момче и баща му, предаде Ройтерс, позовавайки се на властите.
През последните 24 часа са били свалени 84 дрона, летящи по посока Москва, съобщи кметът Сергей Собянин в "Телеграм", като посочи, че спасителните служби са били изпратени в райони на столицата, над които са били свалени безпилотните летателни апарати, но не даде повече подробности.
Московските летищата "Шереметиево", "Домодедово" и "Внуково", както и летище "Жуковски" в близост до столицата, временно се е наложило да преустановят полетите, съобщи руската гражданска въздухоплавателна администрация "Росавиация".
Украинските военни заявиха, че са нанесли удар по центъра за спътникова комуникация в Дубна, разположен в Подмосковието.
Общо през изминалата нощ руските системи за противовъздушна отбрана са свалили 301 безпилотни летателни апарата, съобщиха местните новинарски агенции, позовавайки се на Министерството на отбраната.
Рано тази сутрин при атака с дрон в украинската Сумска област загинаха 13-годишно момче, 36-годишният му баща и 73-годишна жена, съобщи местната областна прокуратура. Ръководителят на областната военна администрация на Сумска област Олег Григоров заяви, че 73-годишната жена е била майка на съквартиранта на мъжа.
Рано тази сутрин двама души са били убити при руска атака с дрон в украинската Запорожка област. При атаката са били ранени седем души, съобщиха украинските служби за спешна помощ.
През изминалата нощ руските сили нанесоха удар с балистична ракета "Искандер" срещу Одеска област в Южна Украйна. При нападението загина един човек, а трима са ранени, съобщи началникът на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в "Телеграм". Той уточни, че след удар, нанесен срещу селскостопански обект, се е стигнало до подпалването на превозни средства и резервоари за съхранение на гориво.
Република България последователно подкрепя суверенитета и териториалната цялост на Украйна в нейните международно признати граници, както и европейската и евроатлантическа перспектива на Украйна. България е част от усилията на ЕС, НАТО и международната демократична общност в подкрепа на Украйна.
Приоритет на българската външна политика е осигуряването на правата на лицата, принадлежащи към българското национално малцинство, което е важен мост на приятелството и сътрудничеството между двете страни.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 летят
Коментиран от #51, #58
17:02 22.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Браво
17:04 22.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Копейки
17:06 22.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 защо
Коментиран от #15, #19, #21
17:08 22.06.2026
12 Дон Корлеоне
17:09 22.06.2026
13 Владимир Путин, президент
Коментиран от #33
17:10 22.06.2026
14 Два дни
Коментиран от #57
17:10 22.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 .....
До коментар #5 от "Хм.....":Атаката е извършена през деня на 22 юни. Ударите са били нанесени с високопрецизни крилати ракети, изстреляни от въздуха. В руските медии и в каналите на руски Z-блогъри се заговори за атака с ракети Storm Shadow.
Коментиран от #95
17:11 22.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ
ВОРОНЕЖ ИМАЛИ СЪРБЕЖ
МАЯСЪЛА НА РУСНАКА и
ЧЕРВЕНИТЕ ГЕЙТЪРИ
СЕ ЛЕКУВА СЪС ГРЕСССС
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА
17:11 22.06.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Мрън, мрън аз копейка съм
До коментар #2 от "Ако това е вярно":Клоун занулява педофил. Аз съм за клоуна
17:12 22.06.2026
21 Соломон
До коментар #11 от "защо":И какво общо има броя на българите със гръмнатия военен завод във Воронеж
17:13 22.06.2026
22 Българин
17:14 22.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ
УДАРИХА И
ДУБНА
ЦЕНТЪРА за КОСМИЧЕСКИ ВРЪЗКИ.
РА РА РА
ГОРИТ ТРАВА
НЕ НАДО ПАНИКИ
ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
МОСКОВСКА ОБЛАСТ
ИМА ПРЕДНАТА ДВИЖУХА
17:15 22.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 оня с коня
До коментар #2 от "Ако това е вярно":Кой се интересува /Освен тебе/ от Кефа на Путин,след като Той ВЕЧЕ не е Междунар. Фактор?самият Факт че Тръмп му отне почти всички Сфери на Влияние по Света доказва че Путин е "Човече без влияние".
17:15 22.06.2026
27 Диоди, транзистори
17:16 22.06.2026
28 И ТЕБЕ ТЕ ЗАПИСВАТ
До коментар #23 от "Някой си":УШАНКО.
17:16 22.06.2026
29 Живков
17:17 22.06.2026
30 Антон
17:18 22.06.2026
31 Исторически парк
17:18 22.06.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Програмист
До коментар #13 от "Владимир Путин, президент":Значи Русия е вкарала Украйна в праисторическата ера от 4 години нямат ток
Коментиран от #40
17:19 22.06.2026
34 Задунайски празнокарпузник
17:19 22.06.2026
35 Родина
Надига се едно поколение което не му пука .
Мълчат и си гледат телефоните . А , смъртта
може да дойде и тук .
Коментиран от #38, #42, #44
17:20 22.06.2026
36 Още добри новини
Центърът за космически комуникации Дубна се смята за най-голямата станция за космическа връзка в Русия. Той осигурява работата на сателитни комуникационни канали и телевизионно и радиоразпръскване.
Коментиран от #49
17:21 22.06.2026
37 ЕВРЕИНА СОЛОВЬОВ
ЗАЩО НЕ МОЖЕМ ДА СПРЕМ
УКРАИНСКИТЕ ВЪЗДУШНИ АТАКИ
КОЙ Е ОТГОВОРЕН?
СОЛОВЬОВ НЕ СЕ ПРАВИ
НА АЛТАВ
В РУСИЯ ИМА
ЕДИН ВЪРХОВЕН ГЛАВНОКОМАНДВАЩ
ЕДИН ФЮРЕР
КОЙТО ВИ ВКАРА
В ДВИЖУХАТА .
ВСИЧКИ ВЪПРОСИ КЪМ НЕГО .
СТИГА СТЕ ТЪРСИЛИ
КОГО ДА ОБВИНИТЕ
КРЕМЪЛСКИ ЛАЛАДЖИИ.
17:22 22.06.2026
38 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК
До коментар #35 от "Родина":Вероятно ще дойде,има план за цялостна утилизация на руските подлоги,навсякъде в Европа,лоши ветрове духат за слугите на блатото!
17:22 22.06.2026
39 Курти
17:23 22.06.2026
40 ДА НО ИМАТ
До коментар #33 от "Програмист":ДРОНОВЕ
И ПОМЛЯХА
МАТУШКА
Коментиран от #47
17:23 22.06.2026
41 Животът е за смелите
17:23 22.06.2026
42 Възpожденец 🇧🇬
До коментар #35 от "Родина":Еми именно за това Европа и НАТО въоръжават Украйна, да може ние да си цъкаме на телефоните.
За украинците няма друга опция да не се бият, освен победа над Москва.
Ако Украйна падне, ще трябва Европа и НАТО да се бият с Украйна и Русия.
Така, че и Европа и НАТО нямат друга опция освен да въоръжават Украйна
Елементарно.
Коментиран от #75, #79
17:24 22.06.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Мисит
Коментиран от #53
17:26 22.06.2026
47 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #40 от "ДА НО ИМАТ":И на видео повечето им дронове мязат на V-1 Доказана технология и лесна за правене!
17:27 22.06.2026
48 Ех, че хубавооо
Руски блогър с цветущ език обрисува апокалиптичната картина предизвикана от ударите на ВСУ.: Няма бензин, няма продукти, няма пари, ВСУ удрят заводи и обекти, Крим е под пълна блокада и Русия е пред заличаване...
17:27 22.06.2026
49 1945
До коментар #36 от "Още добри новини":в Москва нямат телевизия, радио и Интернет
17:27 22.06.2026
50 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ
СА СЕ ОБУЧАВАЛИ РУСКИ ДРОНОВОДИ.
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА
ТИЯ МЛАДЕЖИ ПАК ЛИ СА БИЛИ
НА УЧИЛИЩЕ?
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА
ЧАКАМЕ ОТНОВО ВОЙ
И ОБВИНЕНИЯ
ОТКЪМ МОСКОВСКА ОБЛАСТ.
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА
17:29 22.06.2026
51 Мишел
До коментар #1 от "летят":Атаката е със Сторм Шадоу.
Досега украинските Фламинго нямат сполучлив полет(по сведения на СИПРИ ).
Коментиран от #52, #54, #64, #73
17:30 22.06.2026
52 Мрън мрън аз копейка съм
До коментар #51 от "Мишел":Ох, олекна ми
17:31 22.06.2026
53 КАК Е БРОЯТ
До коментар #46 от "Мисит":На КРИМЧАНИТЕ
РУСНАЦИТЕ ЗАЩО МЪЛЧАТ ?
НАКЪДЕ БЯГАТ ВСИЧКИ
ПРЕЗ КРИМСКИЯ МОСТ?
17:31 22.06.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Забелязвам
17:34 22.06.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Европеец
До коментар #1 от "летят":Може и да е така ,може и да не е така....на информацията на украинците съм се убедил, че не трябва да вярвам.... Довечера ще видя по достоверни и независими източници...... но ако е вярна тая информация причината е либералния Путин, който от култура, от възпитание, от доброта и от други неща продължава да жали украинската фашистка хунта.....
Коментиран от #84
17:35 22.06.2026
59 ка Путин БОКЛУК
Коментиран от #72, #98
17:36 22.06.2026
60 реалистъ
Коментиран от #68
17:36 22.06.2026
61 БРИТАНЦИТЕ
17:36 22.06.2026
62 очевидно
17:37 22.06.2026
63 ПЪЛНИ Глупости
17:39 22.06.2026
64 оня с коня
До коментар #51 от "Мишел":Няма никакъв проблем на Укр. "Фламинго" да му казваш Щорм Шадоу,Кинжал,Томахоук или Искандер - важното е че ПОРАЗЯВА НАРЕД.
17:39 22.06.2026
65 Хаха
"Украинският производител на дронове General Chereshnya съобщи за щети на производствените си съоръжения в резултат на удара.
„Удар по едно от производствените съоръжения на General Cherry“, гласи съобщение, публикувано на страницата на компанията във Facebook (забранена в Русия като екстремистка).
В доклада се твърди също, че ударът не е нарушила производството.
Компанията се позиционира като първият производител на FPV дронове и дронове-прехващачи в Украйна."
17:39 22.06.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 проблемът
До коментар #60 от "реалистъ":е, че ЕК нищо няма да каже нищо дори САЩ (или ИЗРАЕЛ) да ползват ядрено оръжие!
17:40 22.06.2026
69 А ДАНО РУСНАЦИТЕ
17:41 22.06.2026
70 Софиянец
17:41 22.06.2026
71 Варненец
17:42 22.06.2026
72 уауууу
До коментар #59 от "ка Путин БОКЛУК":това са поне 2 ракети и то точно в целта. не по блок и по църква.
17:42 22.06.2026
73 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #51 от "Мишел":ЛЪЖЕШ това твърдение е абсолютно невярно. Информацията, че украинската крилата ракета/дрон FP-5 „Фламинго“ няма сполучлив полет, е или остаряла опорна точка, или целенасочена дезинформаци
17:43 22.06.2026
74 Хихихи
17:43 22.06.2026
75 Мишел
До коментар #42 от "Възpожденец 🇧🇬":Само че населението на Украйна е 7.5 пъти по-малко от руското. За да победят Русия, украинците трябва да дават 8 пъти по-малко жертви от руснаците, а те дават над двайсетина пъти повече ( размените са 1000:30). Това значи никакъв шанс за победа на Украйна.
Коментиран от #88, #99
17:44 22.06.2026
76 ответ
17:45 22.06.2026
77 Стойко
17:45 22.06.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Хаха
17:47 22.06.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Кирпича
До коментар #2 от "Ако това е вярно":Би трябвало да е на кеф , щом е застанал в партер пред комедианта , ще е доволен .
17:49 22.06.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 евгъзиец
До коментар #58 от "Европеец":подмокряш ли се от кауказците?
17:52 22.06.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Ударили са незадължителен бандери
За асансьори
ЕН БИ СИ
17:54 22.06.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Мрън мрън аз копейка съм
До коментар #75 от "Мишел":Значи или възкръсват умрели укри или някой лъже
17:56 22.06.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Браво!
18:03 22.06.2026
91 не може
До коментар #2 от "Ако това е вярно":вече, не го вдига, а и ен му го вдигат...
18:03 22.06.2026
92 Родина
До коментар #44 от "Типичния блатен трол":Трол си ти . Където и да се огледаш се води
война . Като не ти пука , заври се някъде .
18:04 22.06.2026
93 ЗахранванеВойна
Коментиран от #96, #97
18:04 22.06.2026
94 хахахахха
18:05 22.06.2026
95 хахахахха
До коментар #16 от ".....":фантазии безкрайни 🤣🤣
18:07 22.06.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 хахахахха
До коментар #59 от "ка Путин БОКЛУК":много се изучихте с тоя ИИ,няма ли най накрая поне едно истинско клипче да покажат бандерите
18:10 22.06.2026
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Исторически парк
18:19 22.06.2026
101 1111
До коментар #2 от "Ако това е вярно":Ами, както е тръгнало, скоро Украйна ще стане най-големият износител на армирано стъкло.
Ще попитате, ама то там няма стъкло!
Путин: Ще има, щеее имааа!
18:21 22.06.2026
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Хехехе
Ааааахахаха
18:24 22.06.2026
104 .....
Коментиран от #106
18:26 22.06.2026
105 1111
Я направете референдум за Украйна, да видите дали България подкрепя суверенитета и териториалната цялост на Украйна - няма такова нещо.
Отделно е лъжата, че Украйна има международно признати граници - няма такова нещо и е доказано.
Също и рефренът за подкрепата от ЕС и НАТО - нито е в ЕС, нито в НАТО.
А пък, ако кажете, че има признато българско национални малцинство в Украйна, там ще ви пребият.
Ако ние бяхме в тяхното положение, те нямаше да си мръднат и пръста за нас.
Коментиран от #108
18:30 22.06.2026
106 Нема се сдухваш, Пе.. ДАЛ
До коментар #104 от ".....":13г... 3 дневен Блицкриг на пен ДЕЛА..ху Йло
Хихихи
Хихихи
Могучая, А?
Хихихи
18:32 22.06.2026
107 Хаха
До коментар #85 от "койдазнай":Абе от огромна Русия все нещо ще остане, но от малкия гъстонаселен остров Западен Пакистан, едва ли ще има и помен!
Абе моли се да не се стига до там!
18:32 22.06.2026
108 Дреме ти на..Путин..ката
До коментар #105 от "1111":По мак! ...гУ..Й за ху Йло и пи дерите монголски
Хехехе
Цяла България е с Братска Украйна
18:34 22.06.2026