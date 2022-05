Ferrari разработва нов V12 двигател за модел, който ще „промени играта“ (ВИДЕО)

Ferrari разпространи кратък текст, придружен с видео, което показва интересен нов V-образен двигател с 12 цилиндъра. От текста разбираме, че това е нов мотор, който ще бъде поставен във возило, чийто дебют ще се състои до края на тази година.

В интернет пространството веднага се появи информация, че това ще бъде първото SUV в гамата на италианската компания – Purosangue. От Ferrari, разбира се, не потвърдиха информацията, нито пък отрекоха данните за това. За съжаление не се съобщава и точна дата за дебюта на модела или пък новия двигател, което означава, че ще трябва да изчакаме до края на 2022 година, за да видим изцяло новия модел.

A new #Ferrari is coming. Born without compromises, unmistakably Ferrari at heart. Powered by our iconic V12 engine. Stay tuned… pic.twitter.com/ycMcTrVtgE