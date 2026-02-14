Дори Китай се противопостави на някои нови "екстри" в автомобилите

В ход, който може да сигнализира края на ерата на-минималистичните табла с много екрани, китайското Министерство на промишлеността и информационните технологии (MIIT) публикува тази седмица серия от радикални предложения за безопасност. На 13 февруари регулаторният орган публикува проект на стандарти (GB 4094-202X), които ще принудят автомобилните производители да се откажат от използването на подменюта и сензорни екрани за критични функции на превозните средства. Предложените правила изискват основните контроли за безопасност, по-специално мигачите, аварийните светлини, изборът на предавка и спешните повиквания, да се управляват с фиксирани физически бутони или превключватели.

Тези контроли трябва да отговарят на специфично изискване, с повърхност от най-малко 10 mm×10 mm (0,4×0,4 инча). Логиката на Пекин е, че шофьорите трябва да могат да управляват животоспасяващото оборудване само чрез допир, без да откъсват погледа си от пътя, за да навигират в интерфейс от менюта. Това пряко оспорва философията за интериора, популяризирана от Tesla и възприета от китайски гиганти като BYD и Xiaomi, където дори основните лостове за превключване на предавките и мигачите наскоро бяха заменени с тактилни плъзгачи или икони на сензорен екран.

По-рано от MIIT публикуваха и проект за забрана на кормилата тип „полуволан“ в новите автомобили, в сила от 1 януари 2027 година. Регулаторните органи твърдят, че неконвенционалните форми на кормилата не издържат тестовете за въздействие върху човека и могат да причинят непредвидими модели на разгръщане на въздушните възглавници.

Забрана на сгъваемите дръжки на вратите гласи, че електрически задвижваните „скрити“ дръжки на вратите ще бъдат забранени от 2027 година. Всички врати трябва да са оборудвани с механично отваряне, достъпно както отвътре, така и отвън, като пряк отговор на фатални инциденти, при които спасителите не са могли да достигнат пътниците след спиране на електрозахранването или пожар в батерията.

Освен изискването за наличие на бутони, новите правила задължават тези контроли да предоставят звукова или тактилна обратна връзка, за да се гарантира, че водачът знае, че командата е регистрирана, без да гледа екрана.

Новите регламенти са отворени за обществено обсъждане до 13 април 2026 година, като предложената дата за прилагане за новите модели е 1 юли 2027 година. За автомобилите, които вече са в производство, производителите вероятно ще имат преходен период от около 13 до 18 месеца, за да препроектират интериора им.

Макар тези правила да са валидни само за Китай, тяхното въздействие без съмнение ще бъде глобално. Като се има предвид, че Китай остава основен износен център за глобалните електромобили, производителите е малко вероятно да поддържат два отделни дизайна на интериора.