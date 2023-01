Tesla крие по-малки спирачки под декоративни капаци?(ВИДЕО)

През изминалата година Tesla смени един от доставчиците си, който се грижеше за спирачките на Model Y Performance. Тогава компанията заяви, че след 15 август 2022 година спирачните апарати на Brembo са заменени от такива дело на Mando. Според информация на DriveTslaCanada, тогава от компанията са заявили, че промяната няма да промени спирането.

През изминалия уикенд потребител на Twitter с името ZEVcentric е забелязал промяната в своя Model Y Performance. Според него спирачния апарат и дискът са почти същите като тези на модификацията Long Range, но с поставени декоративни капаци отгоре. Той твърди, че плаща за същите спирачки, но боядисани в червено.

As we took delivery of our 2023 Model Y last month. At some point Tesla decided to put caliper covers on the Performance Y. What does that mean? It's a smaller caliper and a smaller rotor which is the same on LR. So now you are just paying for the same brakes just red. pic.twitter.com/FXinpySrTu