Калин Стоянов за Демерджиев: Удобно подмина въпроса за началника на Пето РУ, обвинен в участие в ОПГ

Нагъл, по-нагъл, най-нагъл! Днес, за съжаление, отново ни се наложи да слушаме Иван Демерджиев, по-известен като г-н "Бях точен с парите“. Вероятно за всички зрители беше повече от ясно с каква цел Демерджиев се появи в студиото на една от националните телевизии. Това написа в профила си във фейсбук Калин Стоянов и допълни:
Той търпеливо изчака "случайно“ зададения въпрос, заради който всъщност беше там, за делото, по което същият е подсъдим.
Демерджиев се опита да внуши на аудиторията колко "незначително“ било въпросното производство, наказателно дело във връзка с подписано от него допълнително споразумение, с което стойността на обществена поръчка за изработване на новите български лични документи е завишена с 82 милиона лева. Става дума за документ, подписан два дни преди да освободи поста министър на вътрешните работи.
В разговора целенасочено беше използвана терминология като "делото е решено“, "съдът е взел решение“ и други подобни внушения, очевидно с цел да се омаловажи извършеното деяние и да се създаде впечатление, че съдебният казус е приключил в полза на Демерджиев.
Фактите, изнесени в медиите, обаче показват друго: съдът е върнал делото на прокуратурата за прецизиране на обвинението, процедура, която е обичайна в наказателния процес. Това по никакъв начин не означава прекратяване или оневиняване. Иван Демерджиев продължава да бъде обвиняем за извършено тежко престъпление по смисъла на Наказателния кодекс.
В системата на МВР е добре известно как Демерджиев е преследвал по етажите и коридорите на министерството директори на административни дирекции, оказвайки личен натиск върху тях да съгласуват въпросното допълнително споразумение. Известна е и истинската причина за освобождаването на един от неговите заместници. Лично Демерджиев е предложил и настоявал пред служебния министър-председател Гълъб Донев за освобождаването на Моника Бийчър от поста заместник-министър на вътрешните работи, след като тя категорично е отказала да подпише скандалното допълнително споразумение, по което той днес е подсъдим.
Също така чухме как Демерджиев удобно и мълчаливо подмина въпроса за началника на 05 РУ-София, който към момента е задържан под стража и обвинен за участие в организирана престъпна група за разпространение на наркотични вещества и палежи. Същият е назначен на този пост лично от Иван Демерджиев - факт, за който той предпочете да не дава никакво обяснение.
След проведена спецакция на територията на Ловешка област и София бяха привлечени като обвиняеми 6 лица, 3 от които са служители на 5-то РУ МВР – София. Единият от задържаните при акцията на дирекция "Вътрешна сигурност“ и ГДБОП, е и началникът на Пето РПУ- Пламен Максимов. На 16 декември Максимов беше пуснат под домашен арест с електронна проследяваща гривна. Адвокатът му обясни тогава, че е поискал пускане от ареста, защото се грижил за болни родители.
От Окръжна прокуратура – Ловеч съобщиха, че ще внесат протест до Апелативен съд – Велико Търново, с който ще искат началникът на 5-то РУ също да бъде задържан под стража.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 побърканяк
07:20 22.12.2025
2 Европски ценности
Коментиран от #7
07:20 22.12.2025
3 Кабакрадев
07:25 22.12.2025
4 Кой му
07:30 22.12.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Иванов
След Бъчварова има второ попадение в МВР.
Този пък началник в МВР как не го е сменил следващият министър? Странно!
07:31 22.12.2025
7 Наивник на средна възраст
До коментар #2 от "Европски ценности":Две думи и е ясно за кой милееш - греховете са му толкова,че няма да ми стигне паметта на лаптопа да ги изброя. Апропо - кой беше вътрешен министър след Дерменджиев?Защо той - великият полицай,не махна от поста му шефа на 05 РПУ???Дали не е защото са от една банда,визирам подминаването на въпроса с уволнения полицай от Добрич заловил виден активист на ДПС НН с яко наркотици и др...???А Калинке,защо мълчиш по темата,или атаката е най-добрата защита?За твойте пазарувания даже и няма да говорим..А за квалификацята ти и професионалната ти ориентация говори факта,че си в едно мешере с Широката,световно известен с какво се е занимавал - бивш мнистър на МВР рамо до рамо с ........Широката и с г-н бг Магнитски,,изпълнени с любов.........Позор и ясна представа какви и какво работят в МВР.....за хората работели....малиииии..... хха ха ха
07:34 22.12.2025
8 Удобно ди ти е на стола
Мърша е имало и винаги ще има и ти седно доказателство за това!
А дали пък тоя началник на Пкто не се е отчитал и на закрилника ти?
07:34 22.12.2025
9 МВР ново начало
07:37 22.12.2025
10 Подлога на Шопара
07:40 22.12.2025