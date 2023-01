Собственици на Tesla се обявиха против… други собственици на Tesla (ВИДЕО)

Собственици на Tesla обявиха своеобразна война на „свои“, опитвайки се да се справят с често срещан проблем в целия свят. Собственици на Tesla, които паркират на зарядните станции или така наречените „суперчарджъри“ без да зареждат получиха приятелски огън, след като други собственици на Tesla включват колите им да се зареждат. На теория, това не звучи като нещо лошо, но на практика нещата стоят по малко по-различен начин.

Много собственици на Tesla използват зарядните станции просто като обособено място за своя електромобил, като така заемат станцията, без реално да зареждат на нея. По този начин те блокират другите автомобили, които в този момент нямат батерия и искат да използват станцията по предназначение. Едва ли е нужно да казваме, че това изключително много изнервя чакащите, които вече са намерили решение.

Tesla Owners Abusing the Superchargers in China.



Even with Tesla’s floor lock solution they’re parked but not charging!



Along came this HERO he help them plug in, now Tesla’s Idle fee is activated! #Tesla #TeslaChina #Supercharger $TSLA pic.twitter.com/JvtnRPeF1H