МС ще отпусне 65 милиона евро за изборите

МС ще отпусне 65 милиона евро за изборите

23 Февруари, 2026 15:38 927 35

  • андрей гюров-
  • мс-
  • избори

Можем да пестим от администрация, можем да оптимизираме разходи, но не можем да си позволим да пестим от демокрация, каза Гюров

МС ще отпусне 65 милиона евро за изборите - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Очаква се МС да отпусне 65 милиона евро за изборите на 19 април. Това стана ясно от думите на служебният премиер Андрей Гюров на първото заседание на кабинета.

"Пред нас стои задача, която е едновременно проста и трудна. Проста, защото всички знаем какво трябва да направим и трудна, защото знаем, че няма да се посрещне с аплодисменти. Днес трябва да осигурим средства за провеждането на избори. Много хора ще кажат, отново излишни разходи и аз ги разбирам. Те идват от хора, които работят плащат си данъците и очакват всяко евро да бъде похарчено разумно. Това е гласът на отговорното общество, но истината е, че изборите не са разход, те са инвестиция. В легитимността на властта доверието между гражданите и институциите правото на всеки българин, независимо къде се намира, е да бъде чут. Тези 65 милиона евро не са за властта и партиите. Те са за процеса, за възнагражденията на членовете на изборните комисии, хората, от които ще изискваме да отчитат всеки глас, за разяснителната кампания на ЦИК и обучението на комисиите, защото не може вотът да бъде поверен на хора, които не са грамотни или които не могат да различат валидна от невалидна бюлетина", каза служебният премиер Андрей Гюров на първото заседание на кабинета.

По думите му през последните години е станало ясно, че редът и правилата в изборния ден не са даденост.

„През последните избори, ако не бяха камерите, една цяла партия щеше да остане извън българския парламент. И не на последно място за да разкрием секции в чужбина, колкото и неприятно да е това за някои. Можем да пестим от администрация, можем да оптимизираме разходи, но не можем да си позволим да пестим от демокрация. Нашата работа днес е само да осигурим средствата, но и да го направим с уважение към всеки данъкоплатец“, заяви Гюров.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 23 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаха

    5 9 Отговор
    Ще има секции в чужбина колкото да не им харесва от хунтата ГЕРБ НН Копейкин и СИЕ.

    15:39 23.02.2026

  • 2 Нали не са от твоя джоб

    13 5 Отговор
    "но не можем да си позволим да пестим от демокрация, каза Гюров". Потресен съм този гений на мисълта.

    15:40 23.02.2026

  • 3 ГЕРБ на бунището

    9 10 Отговор
    Бойко го е страх от гласовете от чужбина защото българите са избягали заради него и прекрасното му управление 🎃🖕

    15:41 23.02.2026

  • 4 Въй

    9 7 Отговор
    65-те милиона евро за изборите познайте в чий джоб ще скочат! 99% ще са в ББ.

    Коментиран от #17

    15:41 23.02.2026

  • 5 Бyнак Гюро

    9 3 Отговор
    и дружина ППДБ бyнаци

    Коментиран от #10

    15:42 23.02.2026

  • 6 Евро клошар 🪤

    10 2 Отговор
    Събирате ли капачки?

    Коментиран от #11

    15:42 23.02.2026

  • 7 хаха

    4 5 Отговор
    Малко са! Да се отпуснат поне 150 млн. евро. Крайно време е тези корумпирани ориенталци да плащат по-високи данъци. Като са Тикви Шопарски да си го получат.

    15:43 23.02.2026

  • 8 Евро клошар 🪤

    9 2 Отговор
    Точно пък от вашта демокрация ще е добре да спестим

    15:43 23.02.2026

  • 9 гълъбица Гица

    4 3 Отговор
    Взимащият тези 65 милиона евро, няма нужда да участвува в готварското предаване за кухните. И без това ще си папка каквото си ще.

    15:49 23.02.2026

  • 10 име

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Бyнак Гюро":

    Не са бунаците те, те си крадат от нас, лапат си пари от американците за продаване на нац. ни интереси. Ние сме бунаците, ние, които ги търпим.

    15:49 23.02.2026

  • 11 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    9 0 Отговор

    До коментар #6 от "Евро клошар 🪤":

    И НЕ САМО КАПАЧКИ, А И КЕНЧЕТА.
    ДА СА НИ "ЖИВИ И ЗДРАВИ " УПРАВЛЕНЦИТЕ.
    ДА МУ МИСЛЯТ ПЕНСИОНЕРИТЕ С 300 € ПЕНСИЯ.

    Коментиран от #23

    15:51 23.02.2026

  • 12 лют пипер

    3 1 Отговор
    МС ще отпусне 65 милиона бутилчички с водичка за изборите.

    15:52 23.02.2026

  • 13 65 милиона за кебапчета и айрян

    8 0 Отговор
    "не можем да си позволим да пестим от демокрация" 😂😂😂😂😂

    15:52 23.02.2026

  • 14 Оркестър Ражди бент

    3 1 Отговор
    Гюро Еврака

    15:54 23.02.2026

  • 15 Обичаме България срещу заплащане

    4 1 Отговор
    Тези избори ще бъдат ден година храни, Уж всички искат честни избори, много обичат България, но само срещу пари. По-високи възнаграждения за членовете на РИК и СИК на предстоящите избори
    В изборни райони с брой на секциите до 400 включително председателят ще взима 1352 евро; заместник-председателят - 1284 евро; секретарят -1284 евро; член на комисията - 1220 евро.
    В изборни райони с над 400 секции председателят ще взима 1470 евро; заместник-председателят - 1397 евро; секретарят - 1397 евро; член на комисията - 1327 евро.
    На членовете на РИК се изплаща еднократно допълнително възнаграждение в размер на 150 евро за подготовка на материали, за обучение на членовете на СИК, предаване на книжа и материали на СИК, приемане на протоколите на СИК с данните от гласуването, подготовката на протоколите на СИК и на РИК, както и на останалите книжа и материали за предаване на ЦИК.
    Еднократно възнаграждение ще получат членовете на СИК/ПСИК в страната. Председателят на комисията ще получи 185 евро; заместник-председателят - 170 евро, секретарят - 170 евро, а членовете на комисията по 156 евро.
    Членовете на СИК и ПСИК, които са участвали в приемането на материали и в подреждането на изборното помещение в предизборния ден, получават допълнително възнаграждение в размер на 15 евро. Членовете на СИК/ПСИК, които представят протокола на СИК/ПСИК и другите изборни книжа и материали в РИК, съответно в общинската администрация, получават допълнително възнаграждение в разме

    15:55 23.02.2026

  • 16 ЧИЧО

    7 0 Отговор
    Всичко се върти около парите,другото е бля бля. Вече съм почти на 70 години и ми писна от сладките приказки на нашите измислени политици. Хората ще от идат да живеят на Марс а ние неможем едни избори да проведем.

    Коментиран от #20

    16:02 23.02.2026

  • 17 1234

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Въй":

    Абе що ги пускате такива дебили тука бе.

    16:05 23.02.2026

  • 18 Ехааа

    3 0 Отговор
    и оше ,и още,и още!

    16:08 23.02.2026

  • 19 Зарко

    2 0 Отговор
    Не може лид се направи една апликация на базата на блок чейн и да гласуваме през нея?Стига с тия избори нон -стоп. У нас т.н. корпоративни кръгове тичат от държавните пари , колкото повече избори повече точат те няма лимит, хазната е бездънна....

    Коментиран от #21

    16:08 23.02.2026

  • 20 По време на избори

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "ЧИЧО":

    се краде най-много!Затова по три пъти на година!

    16:10 23.02.2026

  • 21 Политик

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Зарко":

    Може,но нямаме желание....

    16:11 23.02.2026

  • 22 Отпуснете

    3 0 Отговор
    по 50 евро на гласувал,да спестите следващите избори!

    16:12 23.02.2026

  • 23 И къде

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":

    са тези мини?

    16:13 23.02.2026

  • 24 Чичо Румен

    3 0 Отговор
    Мене предвидихта ли ма ?

    16:18 23.02.2026

  • 25 Отвратен

    2 3 Отговор
    Гюров, по-добре веднага върни Цицелков и мигновенно изгони външния си министър,, ама мигновенно ! Ослушай се какво предпочита сиверена, тая мърша от СДС което затри Костов не е по-различна от безхаберника на външното на Водопада ! България и народът се нуждаят от истински българи които да напомнят на Левски и Ботев, тази напомня на предателя на Левски !

    16:23 23.02.2026

  • 26 Наближава

    4 0 Отговор
    сезона на гъбите!Винаги съвпада с избори!Никога зимата....

    16:28 23.02.2026

  • 27 Яяяяяя

    5 0 Отговор
    Хвърлени пари на вятъра т.е. прибрани

    16:31 23.02.2026

  • 28 Емигрант

    2 1 Отговор
    Г-н Министър, обяви от сега награда от 10 000 ЕВРО за този който предаде на полицията купувач на гласове и информацията се окаже достоверна ! Само 10 000 евро, хайде да видиме по колко трябва да плащат на глас тези мутри за да купят един вот ? Така ще се увеличи броят на гласоподавателите и считам, че напълно ще изчезне купуването, всеки ще се озърта да залови купувач, 10 000 евро за престъпник не е много за държавата, но е много за обикновения българин ! Предпоагам, че няма да има и 5 купувача в цялата държава ! 50-100 евро за глас срещу 10 000 за посочен и заловен, кой ще предпочете ниската сума ?

    16:33 23.02.2026

  • 29 Гюров

    3 0 Отговор
    изглежа му е улезнал Глич !

    16:36 23.02.2026

  • 30 пешо

    5 0 Отговор
    и тоя голям боклук излезна

    16:41 23.02.2026

  • 31 Ужас

    5 1 Отговор
    Смятай що пара се потроши за избори и после нямало пари за обикновения работник.Тъжна кърртинка сме тука 320 евро мин.пенсия и 620 евро мин.заплата и като махнеш одръжки и данъци остават 500 евро.Айде да живеят тия толупи със тия пари.

    16:41 23.02.2026

  • 32 володя

    1 2 Отговор
    ПРеди 5 години, изборите струва 7 млв лева. Сега с идването на демокрацията цената стана 68 млн евро!

    Коментиран от #34

    16:57 23.02.2026

  • 33 Тома

    2 0 Отговор
    Кой каза че в България пари няма

    17:03 23.02.2026

  • 34 Преди 5 години

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "володя":

    какво беше, кратуна червена, от 5 години ли България е в демокрация или от 70 години се живее в зъл строй - социализъм ! Евтина "селскостопанска" ливадна мишка си ти, марш към Сибир където ти е местото !

    17:20 23.02.2026

  • 35 Скъпи на триците

    0 0 Отговор
    Щом минералната вода е с червен етикет , работата е ясна.Иначе за пилеенето на пари може да обобщим за нашите политици-милионери - скъпи на триците ,евтини на брашното!

    17:21 23.02.2026

