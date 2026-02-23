Новини
България »
София »
Ако ГЕРБ толкова са се загрижили за кметовете на малките населени места, да разгледат законопроекта ни тази седмица

Ако ГЕРБ толкова са се загрижили за кметовете на малките населени места, да разгледат законопроекта ни тази седмица

23 Февруари, 2026 15:23 899 20

  • божидар божанов-
  • кмет-
  • герб-
  • закон-
  • общини

Където ГЕРБ отиват за следващите избори програмно, ние не просто сме готови, ние имаме готови законодателни решения и практически за изпълнителната власт, пише Божидар Божанов

Ако ГЕРБ толкова са се загрижили за кметовете на малките населени места, да разгледат законопроекта ни тази седмица - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Ако ГЕРБ толкова са се загрижили за кметовете на малките населени места, да разгледат още тази седмица нашия законопроект, написа съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов от ПП-ДБ в публикация във Фейсбук.

По неговите думи програмните заявки на партиите ще бъдат изключително важни в тази кампания. Виждаме, че Борисов е събрал кметове да им обяснява тепърва какво да прави ГЕРБ, допълва Божанов.

По-рано днес лидерът на ГЕРБ Борисов с срещна в Стара Загора с кметове, излъчени от партията, припомни БТА.

Според Божанов Борисов е планирал да даде повече правомощия на кметовете на малките населени места. „Той пропуска важен детайл – такъв законопроект вече е внесен от нас. Работен е заедно с кметовете на малки населени места, които са най-близо до хората“, обясни той.

Искаме в продължение на нашата дългосрочна политик за децентрализация да дадем на тези кметове повече права и бюджет, посочи още Божанов.

Според публикацията законопроектът е внесен на 18 декември и не е разгледан от комисията, която представител на ГЕРБ ръководи.

Където ГЕРБ отиват за следващите избори програмно, ние не просто сме готови, ние имаме готови законодателни решения и практически за изпълнителната власт, пише Божанов.

ГЕРБ може спокойно да копира нашите инициативи, но тези, които са готови и внесени в парламента, нека бъдат подкрепени в този парламент, за да свършим работа сега и да не обясняваме на кметовете, че тепърва ще им свършим работата, допълва той.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 30 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Божо

    8 3 Отговор
    Няма ли го оня нискочелия катър да се репчи нещо колко си е повярвал, че взе да ми липсва…

    Коментиран от #8

    15:27 23.02.2026

  • 2 Ура,,Ура

    4 9 Отговор
    ГЕРБ не подкрепя нищо умно. Просто играе на инат. Опитва се да ви обезличи, но това играе против самите тях. Противно на изследванията ще са след вас на изборите. От тия платени проучвания до гуша ни дойде. Всички знаят, че за подобни данни тарифата е над 80000 евро.

    15:30 23.02.2026

  • 3 Анджо

    10 3 Отговор
    Тоя е много нагъл. Кой закон до сега са приели тия да върши полезна работа. Вече ви видяхме по добре си трайте.

    Коментиран от #9

    15:33 23.02.2026

  • 4 СИГУРНО

    2 6 Отговор
    Борисов събира кметовете на малките населени места , и ще ги насъсква да подкарват раята за да гласуват за ГРАБ !!

    15:33 23.02.2026

  • 5 тралала

    1 1 Отговор
    да разгледат законопроекта ни тази седмица под микроскоп

    15:38 23.02.2026

  • 6 Велики мислители

    2 4 Отговор
    "Аз съм npocт, ама вие сте още по npocти щом ми вярвате" - Буда Ty-тyy, на галено Meчо, орденоносец Ломоносов за заслуги към Путин

    "Понякога хората не искат да чуят истината, защото не искат да видят илюзиите си разбити."- Фридрих Ницше

    "Когато комунистът говори, той лъже; когато мълчи, той крие; когато има власт, той краде; когато губи власт, той разрушава." Маргарет Тачър

    Велики мислители
    "Един мъж, който не си държи на думата, струва толкова, колкото въздуха над главата му" - зулус слаФчо.

    "Аз съм npocт, ама вие сте още по npocти щом ми вярвате" - Буда Ty-тyy, на галено Meчо, орденоносец Ломоносов за заслуги към Путин

    "Понякога хората не искат да чуят истината, защото не искат да видят илюзиите си разбити."- Фридрих Ницше

    "Когато комунистът говори, той лъже; когато мълчи, той крие; когато има власт, той краде; когато губи власт, той разрушава." Маргарет Тачър
    Единственият лидер на парламентарно представена партия в България, който е членувал в Българската комунистическа партия, е Бойко Борисов.

    15:38 23.02.2026

  • 7 1234

    8 0 Отговор
    На тези шарлатани агенциите им дават рейтинг 10. До идборите ще се сринат на 5. За тях до сега гласуваха недоволните от герб и бсп. Сега те отиват при Радев. При шарлатаните ще останат реститутите от тъмносиньото СДС. Шарлатаните са късни стоянганювци, димитърлежевци, филдимитровци, савовци, костовци, соколовци, савовци, праматарковци, дертлиевци, гърневци, желевци, лучниковци,...

    15:45 23.02.2026

  • 8 питам

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Божо":

    Този сина на комунистическа номенклатура,мирчев, ли става дума.

    15:47 23.02.2026

  • 9 ужас

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Анджо":

    Приеха домовата книга с рецептурника и вижте какви манджи забъркаха.

    15:49 23.02.2026

  • 10 Опа

    7 0 Отговор
    На ППДБ не трябва да се вярва за нищо.

    16:00 23.02.2026

  • 11 Хаха

    6 0 Отговор
    Не ги мислете ГЕРБ, те си имат над 650000 твърд електорат. Пеевски също ще има над 700000 гласа като привлече електората на Доган и негласувалите на предишни избори, както и от други партии. А твърдият електорат на жълтопаветните е около 350000.

    16:03 23.02.2026

  • 12 Само предлагам

    4 1 Отговор
    Когато спечелите изборите тогава си пробутвайте законите

    16:03 23.02.2026

  • 13 Таке е но

    4 0 Отговор
    В малките населени места има Джен Зи-та които гласуват за ГЕРБ и ДПС Ново начало.

    16:04 23.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Гъбарко

    6 0 Отговор
    Всичката Мара втасала. Абе Божанов ти партия имаш ли си или нещо друго с което да си играеш та ходиш след Борисов и се обаждаш като черна радио станция. Бацо ви каза че повече с вас няма да прави законотворчество защото вашите закони пет пари не струват. Не разбрахте ли че сте токсични и сте в санитарен кордон.

    16:13 23.02.2026

  • 16 ГЕРБ

    2 0 Отговор
    Разгледайме го миналата!

    16:14 23.02.2026

  • 17 Колко

    3 0 Отговор
    е спретнат !!!Даже къпан...

    16:16 23.02.2026

  • 18 Хо хо

    6 0 Отговор
    Божанов ходи след Борисов като скимтящо пуделче след майка си. Не бе Божанов, майка ви е Радев, скимтете на нея.

    16:23 23.02.2026

  • 19 Фридрих

    4 1 Отговор
    Божанов , обръщай се към кРадев вече ..лойко е минало ...победихте го и т.н ..сега ви предстои управление с кРадев и Котешкият удушвач...с тях почвайте да търсите кметове

    16:29 23.02.2026

  • 20 Опитал да се изкъпе

    2 0 Отговор
    Поне е направил опит да се изкъпе и до там. Пак старата песен си кара- Бойко та Бойко. Измисли нещо ново бе ,нали си умен и красив като кално прасе.

    16:59 23.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове