Ако ГЕРБ толкова са се загрижили за кметовете на малките населени места, да разгледат законопроекта ни тази седмица

Ако ГЕРБ толкова са се загрижили за кметовете на малките населени места, да разгледат още тази седмица нашия законопроект, написа съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов от ПП-ДБ в публикация във Фейсбук.
По неговите думи програмните заявки на партиите ще бъдат изключително важни в тази кампания. Виждаме, че Борисов е събрал кметове да им обяснява тепърва какво да прави ГЕРБ, допълва Божанов.
По-рано днес лидерът на ГЕРБ Борисов с срещна в Стара Загора с кметове, излъчени от партията, припомни БТА.
Според Божанов Борисов е планирал да даде повече правомощия на кметовете на малките населени места. „Той пропуска важен детайл – такъв законопроект вече е внесен от нас. Работен е заедно с кметовете на малки населени места, които са най-близо до хората“, обясни той.
Искаме в продължение на нашата дългосрочна политик за децентрализация да дадем на тези кметове повече права и бюджет, посочи още Божанов.
Според публикацията законопроектът е внесен на 18 декември и не е разгледан от комисията, която представител на ГЕРБ ръководи.
Където ГЕРБ отиват за следващите избори програмно, ние не просто сме готови, ние имаме готови законодателни решения и практически за изпълнителната власт, пише Божанов.
ГЕРБ може спокойно да копира нашите инициативи, но тези, които са готови и внесени в парламента, нека бъдат подкрепени в този парламент, за да свършим работа сега и да не обясняваме на кметовете, че тепърва ще им свършим работата, допълва той.
1 Божо
15:27 23.02.2026
2 Ура,,Ура
15:30 23.02.2026
3 Анджо
15:33 23.02.2026
4 СИГУРНО
15:33 23.02.2026
5 тралала
15:38 23.02.2026
6 Велики мислители
"Понякога хората не искат да чуят истината, защото не искат да видят илюзиите си разбити."- Фридрих Ницше
"Когато комунистът говори, той лъже; когато мълчи, той крие; когато има власт, той краде; когато губи власт, той разрушава." Маргарет Тачър
Велики мислители
"Един мъж, който не си държи на думата, струва толкова, колкото въздуха над главата му" - зулус слаФчо.
"Аз съм npocт, ама вие сте още по npocти щом ми вярвате" - Буда Ty-тyy, на галено Meчо, орденоносец Ломоносов за заслуги към Путин
"Понякога хората не искат да чуят истината, защото не искат да видят илюзиите си разбити."- Фридрих Ницше
"Когато комунистът говори, той лъже; когато мълчи, той крие; когато има власт, той краде; когато губи власт, той разрушава." Маргарет Тачър
Единственият лидер на парламентарно представена партия в България, който е членувал в Българската комунистическа партия, е Бойко Борисов.
15:38 23.02.2026
7 1234
15:45 23.02.2026
8 питам
До коментар #1 от "Божо":Този сина на комунистическа номенклатура,мирчев, ли става дума.
15:47 23.02.2026
9 ужас
До коментар #3 от "Анджо":Приеха домовата книга с рецептурника и вижте какви манджи забъркаха.
15:49 23.02.2026
10 Опа
16:00 23.02.2026
11 Хаха
16:03 23.02.2026
12 Само предлагам
16:03 23.02.2026
13 Таке е но
16:04 23.02.2026
15 Гъбарко
16:13 23.02.2026
16 ГЕРБ
16:14 23.02.2026
17 Колко
16:16 23.02.2026
18 Хо хо
16:23 23.02.2026
19 Фридрих
16:29 23.02.2026
20 Опитал да се изкъпе
16:59 23.02.2026