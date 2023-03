Cadillac се опитва да „открадне“ собственици на Tesla с хитър ход (ВИДЕО)

Представители на Cadillac измислиха ефективен и хитър начин, за да накарат собственици на Tesla да изпробват електромобила им. Преди около година американците пуснаха на пазара електрическия Lyriq и от тогава луксозния бранд е в сериозна битка за клиенти. Толкова сериозна, че представители на Cadillac са закарали тестов автомобил на зарядна станция на Tesla и са предлагали безплатно пробно кръгче.

Това се случва на зарядна станция в Китай и според видеото и снимките, които виждаме, няколко човека са приели офертата. Въпреки, че повечето хора са настроени положително към този рекламен ход, то има и много които критикуват тази стратегия за директен маркетинг.

Въпреки тези мнения, това не е първия подобен ход на автомобилен производител, който иска да си спечели клиенти директно от Tesla. През 2019 година подобен ход бе направен и от Audi с актуалният тогава e-tron, който бе паркиран на зарядна станция на Мъск.

WTF look what's happening Cadillac sales team are currently parked outside of Shanghai Jinqiao Supercharger.



Approaching Tesla Owners and trying to offer free test drive.



Competition is great but this is Tesla’s territory. Shameless cold calling by Cadillac. @Tesla @elonmusk pic.twitter.com/bmvoC7aVj9