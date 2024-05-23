VW анонсира премиерата на Golf GTI Clubsport

Преди седмица Volkswagen развълнува феновете със замъглен кадър на мистериозен Golf GTI, чийто дебют трябва да се осъществи на 31 май. Сега компанията „изплю камъчето“ и разкри, че мистериозният модел ще бъде GTI Clubsport.

Заедно с това се появиха и нови изображения на предстоящия VW Golf GTI Clubsport в маскиран вид. За момента се знае, че ще видим увеличение в мощността, като все още се пази в тайна колко точно ще бъде то.

Припомняме, че стандартният вариант може да се похвали с 2,0-литров четирицилиндров двигател с турбокомпресор с 261 конски сили.