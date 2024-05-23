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VW анонсира премиерата на Golf GTI Clubsport

23 Май, 2024 17:49 255 0

VW анонсира премиерата на Golf GTI Clubsport

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Наточената версия пристига на 31 май

VW анонсира премиерата на Golf GTI Clubsport - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Преди седмица Volkswagen развълнува феновете със замъглен кадър на мистериозен Golf GTI, чийто дебют трябва да се осъществи на 31 май. Сега компанията „изплю камъчето“ и разкри, че мистериозният модел ще бъде GTI Clubsport.

Заедно с това се появиха и нови изображения на предстоящия VW Golf GTI Clubsport в маскиран вид. За момента се знае, че ще видим увеличение в мощността, като все още се пази в тайна колко точно ще бъде то.

Припомняме, че стандартният вариант може да се похвали с 2,0-литров четирицилиндров двигател с турбокомпресор с 261 конски сили.


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