Тест и БГ цени на новата шведско-китайска кола на Lynk & Co

Бохин, Словения. Екип на mobile.bg от мястото на събитието.

Много специалисти твърдят, че електрическата революция се отлага и колите с ДВГ отново са във възход. Но едно е ясно - независимо накъде ще тръгнат нещата, електромобилите няма да изчезнат. Просто ще останат най-добрите. В един такъв електромобил може да се превърне новото предложение на шведите от Lynk & Co, носещо моделно обозначение 02. Тази кола ще се продава и на родния пазар, а ние направихме първите ѝ тестове. Ето и впечатленията ни.

Автомобилната марка Lynk & Co е базирана в Швеция, но подобно на Volvo е собственост на китайците от Geely. След като изгради популярна ниша с иновативен модел за притежание на автомобили, които могат да се отдават под наем и на други хора, базиран на хибридно превозно средство, сега компанията е готова и с втори модел, само че този път той е изцяло на ток.

За да ви запознаем още малко с марката Lynk & Co, то ще кажем, че тя е част от китайския гигант Geely, който също притежава множество известни марки, включително Volvo, Lotus и Polestar. Zeekr е друга от конкурентните марки на Geely и компанията вече предоставя платформата се на Smart в партньорство с Mercedes-Benz.

Така че не е изненада, че Lynk & Co 02 е иновативно превозно средство, базирано на платформата SEA (Sustainable Experience Architecture) на Geely, по-специално става дума за SEA2, на която се прави и Volvo EX30 , Smart #1 и Zeekr X. Новият автомобил на Lynk & Co има мимолетна прилика с последния, което кара някои автомобилни специалисти да предполагат, че това е купе версия на Zeekr X. Но всъщност колата си има свое собствено лице.

Основната спецификация на Lynk & Co 02 е оборудвана с 66kWh батерия и мощен 200kW (272 к.с.) мотор, задвижващ задните колела, което го изравнява по всъдеходни качества с Volvo EX30 Extended Range с един двигател. Този автомобил е също толкова бърз, колкото Volv0-то, достигайки 100 км/ч само за 5.5 секунди. Платформата SEA2 има опции за двумоторна версия и по-малки батерии, които Smart и Volvo предлагат, но засега Lynk & Co се придържа към опцията за едно задвижване.

Интериор

Когато влезте в Lynk & Co 02 веднага ще разберете, че изживяването е доста различно от Zeekr X или други автомобили на Geely. Това е кола със стилен и изчистен модерен интериор, с минимално оборудване и голям централно ориентиран екран на информационно-развлекателната система. Но хубавото е, че тази кола все още има и дисплей пред водача.

Има и други много интересни детайли в дизайна на салона. Тъй като това е чиста EV платформа, няма нужда от трансмисионен тунел по средата, така че Lynk & Co са направили централната кутия за съхранение пред подлакътника подвижна. Има дори, опция за малък хладилник.

Тапицерията е без кожа и макар да не отговаря съвсем на твърдението на компанията, че използваният вместо това материал е „по-добър от кожата“, тя е приятна и цялостното вътрешно покритие изглежда модерно и най-важното - с високо качество. Впечатление прави и "либералното" разгръщане на амбиентното осветление, което от Lynk & Co наричат „Infinity Light“, тъй като се предполага, че предизвиква усещане за безкрайно вътрешно пространство. Това твърдение е прекалено, но като цяло салонът е много просторен, изключително качествен и с присъщия на шведите минималистичен лукс.

Друга област, в която 02 се конкурира добре с преките си конкуренти е пространството отзад. Има достатъчно за място за пътниците, въпреки че скосеният в задната си част таван означава, че трябва да внимавате с главата си при влизане. Панорамният люк, който заема целия покрив на колата добавя усещането за пространство отзад, но така или иначе пространството за коленете е отлично.

Автомобилът има и приличен капацитет за багаж, с 410 литра отзад с вдигнати седалки. Седалките са сгъват традиционно в съотношение 60/40, но няма централен отсек, който да се сгъва отделно. Това е един от малкото недостатъци в салона, особено ако искате да превозвате ски, например плюс четирима души, включително шофьора. Lynk & Co не са посочили общия капацитет със свалени задни седалки, но изглежда сравним или по-добър от този на конкурентите, а подът е плосък с минимален ръб. Има и малък 15-литров багажник отпред.

Lynk & Co поддържа избора на модификации прост, както направи с първия си европейски автомобил. Въпреки това, докато 01 се предлага само в един вариант, 02 се предлага с нива на оборудване Core и More. Нито едно от тях обаче не може да се нарече базово, въпреки че More добавя 22kW AC зареждане, мощна Harmon Kardon звукова система с 14 високоговорителя, 20-цолови джанти и 360-градусова камера.

Друга област, в която Lynk & Co се стреми да се диференцира на пазара, е технологията. Версията 02, която карахме, беше от по-високото ниво More, а софтуерът изглеждаше доста "зрял". Дигиталният кокпит идва от специалиста в тази област ECARX, който също така (без изненада) доставя софтуер за Volvo, Zeekr, Lotus, Smart и Polestar в групата Geely, но също така и за Citroen и Mazda.

Воланът има контроли, подобни на джойстик за игри от двете страни, и отделни сензорни бутони, което прави избора за управление на системите лесен и приятен. Като цяло системата от менюта на инфоразвлекателната система е логично подредена и не ни отне много време да намерим нужните настройки. Lynk & Co също се гордее със своята система за обратна връзка с потребителите, където можете да натиснете бутон в колата, за да оставите съобщение, предлагащо подобрение. От компанията твърдят, че при разработката но 02 са взели над 6000 такива предложения от клиенти на предходния модел 01.

Двигател и ходови характеристики

С 02 Lynk & Co искат да осигурят завладяващо, но същевременно практично изживяване при шофиране. И може би поради тази причина, въпреки че колата е достатъчно бърза, управлението е малко вяло, дори ако превключите на спортен режим. За повечето клиенти обаче този недостатък ще се превърне в плюс, защото това е кола, която очевидно е настроена повече за комфорт, отколкото за твърдо удоволствие от шофирането.

В съответствие с по-мекото управление, качеството на возене като цяло е много добро. При нашето тестово шофиране дупките се преодоляваха похвално меко. Една част от шофирането ни премина в по-бавни градски условия, където размерът на 02 ни се стори почти подходящ. Това е една от причините, поради които автомобилите от сегмент C са толкова популярни - те са най-големият формат, който все още работи за градско шофиране и паркиране.

Батерията от 66kWh обещава автономен пробег от 435 до 445 километра по WLTP цикъла, но всички знаем, че този показател е различен в реални условия. По време на нашия тест 02 постигна разумни, ако не и изключителни резултати и изчислявайки средният разход стигнахме до заключението, че в смесен режим - градско и извънградско тази кола спокойно може да измине 330 километра. Това е прилично за извънградски разстояния и със 150kW DC зареждане, обещаващо 30 минути зареждане от 10 до 80%, можете да се придвижвате прилично на дълги разстояния.

Заключение и цени

Според нас Lynk & Co 02 е един от най-забележителните електромобили в C-сегмента. Дизайнът му е изключителен (лично мнение), но качеството на материалите и самата сглобка, както и динамичните характеристики на автомобила определено ще се понравят на голяма част от потенциалните клиенти на такива коли.

Макар да е предвидена за покупка и отдаване под наем, тази кола ще се предлага у нас чрез по-традиционни сделки за покупка и лизинг. Вариантът Core струва у нас 73 333 лева с ДДС, докато за More ще трябва да платите 81 150 лева с ДДС. И двете цени изглеждат доста разумни спрямо пряката конкуренция. Все пак това е премиум продукт, който се конкурира и с германското трио Audi/BMW/Mercedes, така и с топ предложенията на корейците от Hyundai и Kia. Другата добра новина е, че тези цени ще останат на това ниво въпреки митата, които ЕС наскоро наложи върху вносните китайски превозни средства. Отделен въпрос е, че компанията вече търси местно европейско производство, за да подобри тази ситуация.

Тази кола се конкурира и с някои и с по-масови електромобили от типа на Peugeot e-3008, Renault Scenic и Ford Explorer, но докато по размери и цени е идентична, то премиум излъчването и е далеч над тях. Но наред с всичко казано дотук, трябва да си дадем сметка, че марката все още е непозната у нас, а тази кола навлиза във все по-претъпкания пазар на електромобили в C сегмент и успехът ѝ не е гарантиран, въпреки че ценообразуването и премиум излъчването определено са в нейна полза.

С други думи има какво да харесате в Lynk & Co 02. Автомобилът е доста бърз, вози добре, има висококачествен интериор и силен технологичен фокус. Пробегът е приличен, но най-важното от всичко е, че дава ясен сигнал, че въпреки митата китайските електромобили на разумни цени идват в Европа. Протекционизмът на европейските пазари не спира похода на Китай към електрификация. Дали това е правилната кола за вас, ще зависи отчасти от това дали приемате „фънки градския начин на живот“, който определено се проектира в този модел. Но цената е атрактивна и цялостният пакет на оборудване ще отговори на много изисквания.

