Тест и БГ цени на новия Citroen C3 Aircross

Барселона, Испания. Екип на mobile.bg от мястото на събитието.

Семейният SUV Citroën C3 Aircross вече е на българския пазар, а ние тестваме всичките му версии – с ДВГ, хибрид и чисто електрическо задвижване. Това, с което трябва да започнем, е, че автомобилът получава истинско SUV излъчване. Линиите му са заострени, а предният капак е повдигнат, което придава на модела по-мускулест и същевременно по-стилен външен вид. Трансформацията напомня на един от преките му конкуренти – актуализирания Renault Captur (2024), но тук имаме още по-уникална визия и, най-важното – опция за седем места, което е прецедент за този клас автомобили.

Новият C3 Aircross е по-дълъг и по-широк от предшественика си и съответно по-просторен отвътре. Предлага се с няколко варианта на задвижване, включително хибрид и чисто електрически модел – e-C3 Aircross. Но не бързайте да мислите, че това най-ново издание е прекалено скъпо. Цената му стартира от малко над 35 000 лева с ДДС, което го прави един от най-достъпните кросоувъри на българския пазар. Въпреки че бюджетният характер на колата личи в някои отношения, новият C3 Aircross е отлично семейно превозно средство – или иначе казано, перфектният автомобил в съотношение цена/качество.

Интериор

Освен променената си външност, новият Citroën C3 Aircross предлага преработен интериор, който е ексцентричен, но и практичен. Хоризонталното оформление на арматурното табло е типично френско, а различните текстури на повърхностите разчупват интериора и прикриват по-евтините материали. Като цяло, салонът се усеща леко бюджетен, но има собствен чар.

Отдясно на арматурното табло има няколко рафта за съхранение, които са удобни за вещи от ежедневието. Благодарение на вановидните пропорции и високия силует на модела, пространството за главата е отлично както отпред, така и отзад. Бихме препоръчали да избягвате седемместната версия, освен ако не планирате да регистрирате автомобила на фирма и така да си спестите 20% от цената. Третият ред седалки е малък, заемайки почти изцяло багажното пространство. Седите ниско, мястото за краката е минимално, а удобството – спорно.

Колкото по-напред в автомобила се намирате, толкова по-добър е комфортът. Вторият ред е удобен, с достатъчно пространство за краката, а предните седалки предлагат комфорт, съпоставим с автомобили от по-висок клас. Като цяло, интериорът е добре проектиран и се усеща, че C3 Aircross е готов за семеен живот. Единствените забележки са по-грубите пластмаси на места, но предвид цената на автомобила трудно бихте могли да се оплаквате.

Двигател и динамика

Предишният C3 Aircross не разполагаше с интелигентните хидравлични амортисьори на Citroën, което не правеше пътуването особено комфортно. За щастие, новата генерация идва с подобрено окачване, което значително подобрява начина, по който автомобилът се движи. Без да е прекалено мек или подскачащ, C3 Aircross предлага оптимална по твърдост возия.

На пътя се усеща стабилно, дори в по-остри завои, въпреки голямата височина и кутиеобразната си форма. Кормилното управление е леко, което не предразполага към динамично шофиране, но прави автомобила приятен за ежедневно каране. С други думи, това не е автомобил за „улични състезатели“, а за млади семейства с активен начин на живот.

От двата налични бензинови двигателя тествахме по-мощния – 136 к.с. Дори този вариант изглежда една идея муден, въпреки че стартира добре, подпомаган от електромотора на хибридната система. Именно хибридът е най-добрият избор за новия C3 Aircross, тъй като базовият двигател с 99 к.с. вероятно ще се стори твърде слаб, особено на магистрала.

Електрическата версия се предлага само с една батерия – 44 kWh, като електромоторът развива 113 к.с. Това осигурява пробег до 300 километра. Нито ускорението, нито пробегът са впечатляващи, но за градско шофиране e-C3 Aircross е добър избор. Все пак, ако търсите баланс между икономичност и динамика, хибридният вариант остава оптимален.

Цени и оборудване

Гамата на Citroën C3 Aircross (2025) включва три нива на оборудване: YOU, PLUS и MAX.

Базовото ниво YOU започва от 35 233 лв. с ДДС, което го прави почти без аналог на българския пазар.

Средното ниво PLUS е най-доброто съотношение цена/качество – предлага 10,25-инчов инфоразвлекателен дисплей с безжичен Apple CarPlay и Android Auto, както и задна камера и асистенти за безопасност.

Най-високото ниво MAX добавя още екстри, но цената му доближава конкурентите от по-висок клас.

Електрическият e-C3 Aircross е перфектен за градска употреба. Не се тревожете за пробега от 300 км – много семейства не изминават толкова за седмица, камо ли за ден. По-важното е, че цената започва от 50 000 лв., което го прави конкурентен сред електромобилите.

Заключение

Новият C3 Aircross не е съвършен, но впечатлява с уникална визия, комфортна возия, практичен салон и, най-вече, атрактивна цена. Основните му недостатъци – твърдите пластмаси в салона и неособено мощните двигатели – са лесно простими предвид ценовия клас. С други думи, това е страхотен SUV за малко пари.