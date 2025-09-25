Как в Германия се справят със "зяпачите" след тежка катастрофа

Във вторник сутринта, 23 септември 2025 г., на магистрала А3 близо до Вахенрот във Франкония се случи зрелищна катастрофа, в която бяха замесени три автомобила: Ferrari 12Cilindri, Polestar и 40-тонен камион.

Според първоначалните разследвания, 33-годишният шофьор на Polestar се опитал да изпревари камиона, но явно не видял приближаващото се отзад Ferrari с висока скорост. 53-годишният шофьор на Ferrari нямал шанс да реагира. Двете коли се сблъскват странично, след което се забиват в мантинелата, преди да се ударят в ремаркето. Ударът е причинил загуба на контрол от страна на шофьора на камиона, който се е преобърнал на една страна, разпилявайки товара си от храна за домашни любимци по пътя. Като по чудо, всички шофьори и един пътник са се разминали само с леки наранявания.

Щетите от инцидента са огромни. Ferrari 12Cilindri, с цена от около 435 000 евро, e напълно унищожен, както и Polestar-a. Освен това, две други коли в насрещното движение saповредени от разхвърчалите se отломки.

Реагирането на инцидента e допълнително усложнено от два значителни проблема. Първо, много шофьори, или „зрители“, заснемат мястото на инцидента, създавайки опасна ситуация. Полицията е записала регистрационните номера на 65 от тези шофьори, които сега са изправени пред глоби до 200 евро и отнемане на точки от шофьорската им книжка. Второ, липсващата аварийна лента е забавила пристигането на спешните служби, принуждавайки полицията да призовава многократно шофьорите да освободят пътя.