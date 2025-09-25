Новини
Как в Германия се справят със "зяпачите" след тежка катастрофа

25 Септември, 2025 10:18 956 5

Инцидент между Ferrari, Polestar и камион доведе до глоби на над 65 водача

Как в Германия се справят със "зяпачите" след тежка катастрофа - 1
Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Във вторник сутринта, 23 септември 2025 г., на магистрала А3 близо до Вахенрот във Франкония се случи зрелищна катастрофа, в която бяха замесени три автомобила: Ferrari 12Cilindri, Polestar и 40-тонен камион.

Според първоначалните разследвания, 33-годишният шофьор на Polestar се опитал да изпревари камиона, но явно не видял приближаващото се отзад Ferrari с висока скорост. 53-годишният шофьор на Ferrari нямал шанс да реагира. Двете коли се сблъскват странично, след което се забиват в мантинелата, преди да се ударят в ремаркето. Ударът е причинил загуба на контрол от страна на шофьора на камиона, който се е преобърнал на една страна, разпилявайки товара си от храна за домашни любимци по пътя. Като по чудо, всички шофьори и един пътник са се разминали само с леки наранявания.

Щетите от инцидента са огромни. Ferrari 12Cilindri, с цена от около 435 000 евро, e напълно унищожен, както и Polestar-a. Освен това, две други коли в насрещното движение saповредени от разхвърчалите se отломки.

Реагирането на инцидента e допълнително усложнено от два значителни проблема. Първо, много шофьори, или „зрители“, заснемат мястото на инцидента, създавайки опасна ситуация. Полицията е записала регистрационните номера на 65 от тези шофьори, които сега са изправени пред глоби до 200 евро и отнемане на точки от шофьорската им книжка. Второ, липсващата аварийна лента е забавила пристигането на спешните служби, принуждавайки полицията да призовава многократно шофьорите да освободят пътя.


  • 1 Охооо

    5 1 Отговор
    Това ако беше в България, милиционерите щяха да задават въпроса сега Кошъпрайм..... още от тоталитарна България остатъци

    Коментиран от #2

    10:24 25.09.2025

  • 2 Според

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Охооо":

    Мен първия въпрос ще е кои са тия

    10:29 25.09.2025

  • 3 Евроатлантически ценности

    3 1 Отговор
    Отцепват района и продават билети.

    10:35 25.09.2025

  • 4 Абе

    4 1 Отговор
    Евала на германците! Ако искаш да гледаш катастрофа требва си купиш билет. За ферари сигурно е по-скъпо от за некой голф, ама си заслужава.

    10:38 25.09.2025

  • 5 456

    2 0 Отговор
    Факти, каква е тази "липсваща аварийна лента" на магистрала?

    10:58 25.09.2025