Шофьор и пътник се измъкнаха живи след изключително тежка катастрофа с McLaren

Полицията в Ланкашир определи като „чудо“ инцидент при който McLaren 570GT беше превърнат в неузнаваема, пламнала развалина, след като неговият шофьор, 28-годишният Закари Хокинг, загубил контрол и се блъсна в къща в Литам Сейнт Анс през декември 2023 година. Хокинг, от Литам, е карал своята суперкола с V8 двигател със скорост от 146 км/ч в зона с ограничение 50 км/ч, което полицията определи като „изключително безразсъдно и егоистично“.

Силният удар е катастрофален, а колата се възпламенява. Въпреки тежестта на инцидента – и факта, че пътникът му е изхвърлен на 25 метра от колата – Хокинг и пътникът му са получилисериозни наранявания, но по чудо са оцелели. Също толкова удивително е, че никой в къщата не енаранен, въпреки че снимките показват значителни пожарни щети по екстериора на имота.

След задълбочен криминалистичен анализ на сблъсъка, Хокинг е осъден на 28 месеца затвор. Той получи и забрана да шофира за 74 месеца, или малко над шест години.