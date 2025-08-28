Прототип на BMW iX3 катастрофира в Унгария (ВИДЕО)

Предпроизводствен прототип на предстоящия BMW iX3, първият модел от новата серия Neue Klasse на компанията, е бил замесен в сериозна челна катастрофа с автобус в Унгария. Инцидентът, който се е случил близо до Матрафюред и Гьонгьош, е оставил няколко ранени в автобуса, включително едно дете.

Според оператора на автобуса, MÁV-csoport, iX3 „се е отклонил в лентата“ на насрещния автобус и „се е сблъскал челно с него“. Шофьорът на автобуса е направил всичко възможно, за да избегне сблъсъка, но не е имал шанс срещу насрещната кола. Снимки от мястото на инцидента показват значителни щети и на двете превозни средства. Предната част на автобуса е сериозно повредена, а прототипът на iX3 изглежда напълно унищожен, като цялата му предна част и едно колело са откъснати, а въздушните възглавници са се задействали.

Местни репортажи от Gyöngyös Ma твърдят, че електрическият кросоувър се е движел с прекалено висока скорост, макар това да не е потвърдено официално. iX3 ще направи официалния си дебют на автомобилното изложение в Мюнхен следващия месец, където наш екип ще бъде на мястото на събитието. Кросоувърът ще се произвежда в новия завод на BMW в Дебрецен, Унгария, който се намира на около два часа път от мястото на инцидента.