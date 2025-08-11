Жена изкарва стотици долари на ден като стои в автомобили на случайни хора (ВИДЕО)

В град, известен с неумолимия си ритъм и прочутата си трудна система за паркиране, се наложи нова предприемаческа дейност, която превърна често срещания проблем в печеливш бизнес. Сидни Чарлет, която наскоро се е преместила в Манхатън от Сиатъл, стартира услуга за „пазене на коли“, която бързо набира популярност сред жителите на Ню Йорк.

Бизнес моделът на Чарлет е просто, но гениално решение на строгите правила за паркиране в града. За такса от 50 долара на сесия, тя чака с колата на клиента до 90 минути по време на определеното време за почистване на улиците. Ако колата трябва да бъде преместена на законно място, тя се занимава с това, спестявайки на собственика стреса от глоба от 65 долара или възможно откарване.

След като загубила работата си в маркетинга, Шарлет се сетила за тази идея, докато се справяла с новата си реалност на висок наем и трудно градско живеене. Тя стартирала своето начинание през юни с само няколко флаера и едно TikTok видео, в което обяснявала услугите си. Видеото бързо станало популярно, събрало над 620 000 гледания и предизвикало голям интерес, който оттогава довел до над 20 постоянни клиенти. Според Чарлет, доходът от нейната уникална странична дейност сега покрива половината от наема ѝ в Упър Уест Сайд.

Нейната дейност е добре организирана, като клиентите подписват договор и плащат депозит, за да си осигурят сесия. За допълнителна сигурност, тя документира състоянието на колата с видео преди и след всяка сесия. Интернет е прегърнал идеята ѝ, като много хора в TikTok я хвалят като „кралицата на страничните дейности“ и правят сравнения с епизод от „Seinfeld“ от 1991 година, в който един от героите е нает да прави точно същото нещо. Успехът на Шарлет е доказателство за факта, че в Ню Йорк умното решение на общ проблем може да се превърне в златна мина.