Сбогуваме се с една от най-обичаните версии на Golf в България

Volkswagen преустанови производството на Golf GTD, своя спортен дизелов модел. Този момент остана до голяма степен незабелязан, тъй като моделът беше премахнат от гамата по време на обновяването на Golf в средата на цикъла в началото на 2024 година, съобщават колегите ни от Motor1. Този ход е знак за по-широка тенденция сред автомобилните производители да се отклоняват от дизеловите двигатели и да се фокусират върху електрифицирани алтернативи, като plug-in хибридният Golf GTE е готов да поеме предишната роля на GTD.

GTD има богата, макар и прекъсната история. Тя започва през 1982 година с първото поколение Golf. Volkswagen представи 1,6-литров четирицилиндров турбо дизелов двигател, който развиваше забележителните 70 конски сили, което за онова време беше огромна мощност за дизелов двигател. Този двигател, който превърна дизеловия хечбек в реална алтернатива на бензиновия GTI, позволяваше на автомобила да достигне максимална скорост от 160 км/ч. Визуално той наподобяваше GTI с разширени калници и по-спортен интериор. GTD продължи и във второто поколение Golf, преди да изчезне.

Наименованието беше преустановено по време на поколенията Golf III и IV. Въпреки че тези модели разполагаха с мощни TDI двигатели с до 150 конски сили, Volkswagen предпочете да използва емблеми като „GTI TDI“, вместо да възроди името GTD.

GTD се завърна триумфално с Golf VI през 2009 година, задвижван от двигател с 170 конски сили. Моделът наистина достигна върха си с Golf VII (от 2012 година), който разполагаше с двигател с 184 конски сили и 380 нютонметра въртящ момент. Тази версия може да ускори от 0 до 100 км/ч за 7,5 секунди и има максимална скорост от 230 км/ч. Последната глава за GTD беше осмото поколение, което беше на пазара от края на 2020 година до тихото му преустановяване в началото на миналата година.