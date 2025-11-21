Volkswagen възстанови "магически" бус, оцелял при огромен пожар

Невероятната история на „Azul“ – бял микробус Volkswagen T2 със сини елементи, който се превърна в символ на издръжливостта, след като (почти) оцеля при опустошителния пожар в Палисейдс, Южна Калифорния, миналата година, достигна триумфалния си край с пълното възстановяване от Volkswagen. След като снимка на Associated Press на класическия T2, стоящ почти невредим сред изгорялата развалина, привлече световното внимание, германският автомобилен производител се ангажира да върне микробуса на собственичката му, Меган Вайнрауб, в състояние, годно за движение.

Възстановяването се оказа изключително трудно, тъй като T2 се нуждаеше от значителни механични и козметични ремонти, въпреки че изглеждаше невредим. Интензивната топлина на пожара бе изгорила боята, мигачите и бе причинила други щети, което принуди VW да подмени или поправи над 900 отделни части в рамките на повече от 2000 часа работа. Процесът беше допълнително усложнен от факта, че T2 от 1977 година беше модифициран по-рано, което наложи на екипа за реставрация в завода на VW Group of America в Окснард да проследи труднооткриваеми оригинални компоненти, включително фабрично монтиран часовник, странична антена и заместващ плат за щорите на прозорците. Работейки съвместно с историческите специалисти по реставрация на Porsche GE Kudensport за каросерията,

Volkswagen успешно съхрани душата на автомобила, като го направи по-добър от нов, споделят от компанията. Собственичката Меган Вайнрауб, която с любов кръсти автобуса Azul (испански за синьо), видя дебюта му на тазгодишното автошоу в Лос Анджелис, където е изложен до 30 ноември. За да отбележи легендарното пътуване на T2, VW си партнира с Candylab, за да създаде ограничена серия дървени колекционерски версии на Azul, които се предлагат ексклузивно на изложението, преди бусът в реален размер да бъде преместен в Petersen Automotive Museum за изложба, която ще се проведе от 4 декември до 11 януари.