Koenigsegg постави впечатляващ рекорд за ускорение до 400км/ч (ВИДЕО)

Koenigsegg отново покори световния рекорд за ускорение от 0 до 400 километра в час и обратно до 0км/ч, като за пореден път надмина своя конкурент Rimac. Новият рекорд бе поставен от Koenigsegg Jesko Absolut, който завърши ускорението за невероятните 25,21 секунди, като подобри с малко повече от половин секунда рекорда, поставен наскоро от електрическия Rimac Nevera R. Компанията също така постигна ускорение до 400км/ч за 16.77 секунди и спиране от същата скорост до 0км/ч за 8.44 секунди.

Новото постижение не се дължи на модификации в хардуера, а на серия от софтуерни промени, които Koenigsegg е нарекъл „Absolut Overdrive“. Те включват прекалибриране на Light Speed Transmission и системата за управление на двигателя, както и нова система за контрол на въртящия момент, която значително подобрява сцеплението. Актуализациите ще бъдат достъпни за съществуващите клиенти, като по този начин всички собственици на Jesko Absolut ще могат да се възползват от подобрената производителност.

Победата е особено значима, тъй като противопоставя две коренно различни автомобилни философии. Koenigsegg е хиперкола със задно задвижване и 5,0-литров V-8 двигател с двойно турбо, който развива 1600 к.с. на гориво E85. Rimac, от друга страна, е електрическа кола със задвижване на всички колела с над 2100 к.с. Основателят на Koenigsegg, Кристиан фон Коенигсег, подчерта тази точка, заявявайки: „Това, че постигаме такова ниво на производителност с серийно произведен автомобил, използващ двигател с вътрешно горене и задно задвижване – побеждавайки всички електрически автомобили с четири колела в права линия, е почти магическо и показва, че „истините“ могат да бъдат пренаписани.“

Рекордното постижение се проведе на 7 август на летището в Оребро, с фабричния тест пилот Маркус Лунд зад волана на същия Jesko, който постави предишния рекорд на компанията през 2024 година.