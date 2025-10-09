Сериозни трудности при регистрацията на първия Koenigsegg Jesko в България

Както вече сме ви разказвали, първият „роден“ Koenigsegg Jesko Attack вече е доставен на новите си собственици, а именно, хората зад небеизвестната колекция СОВУХ. Освен този зашеметяващ хиперкар, там могат да бъдат открити и автомобили като Ford GT, Lamborghini Aventador SVJ, Aventador S и други.
След като колата бе доставена, а след това направи и няколко обиколки по света на различни шоута и изложения, ето че вече дойде време и тя да получи българска регистрация с емблематичния регистрационен номер „В СОВУХХ“. Иронично ще допълним, че по този начин лесно колата ще бъде разпознавана по улиците, ако лилавият карбон или ревът на 5.0-литровия V8 двигател не бъдат достатъчни.
Интересно е, че в Instagram публикацията представяща регистрацията на автомобила, собствениците споделят, че не знаят кое е било по-трудно, регистрацията на колата в КАТ или закупуването ѝ от Koenigsegg. За момента не е споделено какви точно са били пречките, но съдейки по това, че до момента такава марка не се е срещала из регистрите на КАТ, то можем да предположим, че добавянето ѝ е отнело известно време.
1 Ххха
17:31 09.10.2025
2 Анонимен
Коментиран от #4
17:33 09.10.2025
3 Яяяя
17:36 09.10.2025
4 Факт
До коментар #2 от "Анонимен":Няма лошо ако е по честен начин!По-лошото е,че българина става все по-глупав!
Коментиран от #7
17:36 09.10.2025
5 Ко каза
17:37 09.10.2025
6 Възмутен
17:48 09.10.2025
7 гошо
До коментар #4 от "Факт":" Честен начин " ????? Спестяване от закуски?Не е пушил цигари? Куку!!!
17:50 09.10.2025