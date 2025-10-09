Сериозни трудности при регистрацията на първия Koenigsegg Jesko в България

Както вече сме ви разказвали, първият „роден“ Koenigsegg Jesko Attack вече е доставен на новите си собственици, а именно, хората зад небеизвестната колекция СОВУХ. Освен този зашеметяващ хиперкар, там могат да бъдат открити и автомобили като Ford GT, Lamborghini Aventador SVJ, Aventador S и други.

След като колата бе доставена, а след това направи и няколко обиколки по света на различни шоута и изложения, ето че вече дойде време и тя да получи българска регистрация с емблематичния регистрационен номер „В СОВУХХ“. Иронично ще допълним, че по този начин лесно колата ще бъде разпознавана по улиците, ако лилавият карбон или ревът на 5.0-литровия V8 двигател не бъдат достатъчни.

Интересно е, че в Instagram публикацията представяща регистрацията на автомобила, собствениците споделят, че не знаят кое е било по-трудно, регистрацията на колата в КАТ или закупуването ѝ от Koenigsegg. За момента не е споделено какви точно са били пречките, но съдейки по това, че до момента такава марка не се е срещала из регистрите на КАТ, то можем да предположим, че добавянето ѝ е отнело известно време.