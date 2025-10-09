Новини
Сериозни трудности при регистрацията на първия Koenigsegg Jesko в България

Сериозни трудности при регистрацията на първия Koenigsegg Jesko в България

9 Октомври, 2025 17:26 1 203 7

Не е изненада, че колата получи емблематичния номер „Совух“

Сериозни трудности при регистрацията на първия Koenigsegg Jesko в България - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Както вече сме ви разказвали, първият „роден“ Koenigsegg Jesko Attack вече е доставен на новите си собственици, а именно, хората зад небеизвестната колекция СОВУХ. Освен този зашеметяващ хиперкар, там могат да бъдат открити и автомобили като Ford GT, Lamborghini Aventador SVJ, Aventador S и други.

След като колата бе доставена, а след това направи и няколко обиколки по света на различни шоута и изложения, ето че вече дойде време и тя да получи българска регистрация с емблематичния регистрационен номер „В СОВУХХ“. Иронично ще допълним, че по този начин лесно колата ще бъде разпознавана по улиците, ако лилавият карбон или ревът на 5.0-литровия V8 двигател не бъдат достатъчни.

Публикация, споделена от @lara_hwl

Интересно е, че в Instagram публикацията представяща регистрацията на автомобила, собствениците споделят, че не знаят кое е било по-трудно, регистрацията на колата в КАТ или закупуването ѝ от Koenigsegg. За момента не е споделено какви точно са били пречките, но съдейки по това, че до момента такава марка не се е срещала из регистрите на КАТ, то можем да предположим, че добавянето ѝ е отнело известно време.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ххха

    12 0 Отговор
    статията кърти😂

    17:31 09.10.2025

  • 2 Анонимен

    6 0 Отговор
    Богатите стават по-богати.

    Коментиран от #4

    17:33 09.10.2025

  • 3 Яяяя

    4 0 Отговор
    Управител на совух Лариса кучаренко!

    17:36 09.10.2025

  • 4 Факт

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Анонимен":

    Няма лошо ако е по честен начин!По-лошото е,че българина става все по-глупав!

    Коментиран от #7

    17:36 09.10.2025

  • 5 Ко каза

    6 0 Отговор
    Па вземете си Голф и ще ви го регистрират веднага.

    17:37 09.10.2025

  • 6 Възмутен

    2 1 Отговор
    Хайде поредната украинка която е забогатяла от войната пък нашите подлоги да пращат "помощи" на зеления пигмей като вземат пари от българския народ.

    17:48 09.10.2025

  • 7 гошо

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Факт":

    " Честен начин " ????? Спестяване от закуски?Не е пушил цигари? Куку!!!

    17:50 09.10.2025