Tesla набира шофьори за… автономните си автомобили

В стратегически ход за покоряване на една от най-трудните за шофиране среди в Америка, Tesla активно набира „оператори на превозни средства“ в Ню Йорк. Инициативата има за цел да събере важни данни за усъвършенстване на технологиите Autopilot и Full Self-Driving (FSD) на известните с натовареността и непредсказуемостта си пътища на града, което е важна стъпка в по-широките амбиции на компанията в областта на автономните превозни средства.

Нова обява за работа на уебсайта на автомобилния производител описва пълно работно време в Флашинг, Ню Йорк, със заплата между 25,25 и 30,60 долара на час и пълни социални придобивки. Наетите лица ще имат за задача да шофират инженерни превозни средства на Tesla за продължителни периоди през дневни, следобедни или нощни смени. Основната функция е да се извършва „динамично събиране на аудио и камера данни за тестови и обучителни цели“.

Ролята изисква значителна концентрация и технически умения. Освен шофирането, операторите ще отговарят за управлението на записващото оборудване, извършването на малки софтуерни корекции, анализирането на данни и подаването на подробни ежедневни доклади. Ключова задача е да се гарантира оперативната безопасност на автомобила преди всяка смяна, като се подчертава, че човекът запазва пълния контрол.

Тази кампания за наемане на персонал идва в момент, в който има информации, че Tesla все още не е подала официална молба за разрешение за тестване на автономни автомобили в щата. Възможно е обаче това да е умишлена стратегия. Длъжностни лица от Ню Йорк потвърдиха, че всяка компания, получила такова разрешение, все още е задължена да има човек зад волана по всяко време. Чрез наемането на „оператори на превозни средства“ Tesla може да събира важни данни от реалния свят, като същевременно спазва нормативните изисквания – тактика, подобна на дейността ѝ в Сан Франциско, където компанията предлага услуга за превоз с шофьори, отговарящи за безопасността.

Тази подготовка в Ню Йорк е в пряка връзка с амбициозния график на главния изпълнителен директор Илон Мъск за мрежата Robotaxi на компанията. Мъск вече е обявил, че целта му е услугата за автономни превози да бъде достъпна в половината от Съединените щати до 2026 година, а овладяването на сложността на метрополис като Ню Йорк е важен етап към постигането на тази визия.