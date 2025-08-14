Мате Римац постави под въпрос китайската хиперкола с над 3000 к.с.

Един от пионерите в производството на електрически хиперколи, Мате Римац изрази съмнения относно твърденията, че новата YangWang U9 Track Edition ще развива мощност от 3000 к.с. Изпълнителният директор на Bugatti Rimac изрази скептицизма си в социалните медии, като предположи, че обявената мощност на китайската суперкола може да е неточна или „погрешно рекламирана“.

Римац, чийто собствен хиперкар Rimac Nevera R е с мощност 2107 конски сили, посочи няколко технически пречки, които биха могли да попречат на U9 да постигне обявената мощност. Той отбеляза, че повечето китайски електромобили използват LFP клетки, които според неговия опит е малко вероятно да могат да се справят с изключително високите скорости на разряд, необходими за производството на над 2 мегавата мощност. За разлика от това, Nevera R, който използва „най-новата и най-добрата“ технология за батерийни клетки с висока производителност, е ограничен до 1,5 мегавата, не от самата батерия, а от двигателите и инверторите.

Създателят на Nevera R повдигна и въпроса за сцеплението, като заяви, че колата му вече е „над границата на сцепление“ дори на най-добрите пътни гуми, докато не достигне 160 км/ч. Той вярва, че кола с почти 1000 конски сили повече от Nevera R би имала затруднения да развие мощността си, докато не достигне скорост над 200 км/ч. Той подчерта, че максималната мощност е само число; това, което наистина има значение, е как тази мощност се доставя и поддържа.

Зашеметяващата цифра от 3019 конски сили за YangWang U9 идва от документ, подаден в китайското Министерство на промишлеността и информационните технологии (MIIT), в който всеки от четирите електродвигателя на колата е посочен с мощност 744 конски сили. Въпреки това, както предполага Rimac, тези цифри може да представляват теоретичната максимална мощност на всеки двигател поотделно, а не тяхната комбинирана, едновременна мощност в реална ситуация на шофиране.