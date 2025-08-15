Запознаваме ви с най-мощното Lamborghini правено някога

Новото Lamborghini направи своя дебют, като модел в ограничена серия с името Fenomeno. Той е изграден върху шасито на V12 хибридния Revuelto, но се отличава с напълно преработен дизайн. Стилът е още по-екстремен, с остри, ръбати фарове, вентилиран капак и специално изработени брони, които допринасят за агресивния, нисък вид. Всяка страна по дължината на колата е преработена, за да включва големи въздухозаборници, а в задната част са използвани основно въглеродни влакна с отличителни Y-образни LED задни светлини и четири изпускателни тръби, излизащи от центъра.

Макар Fenomeno да споделя основния V12 хибриден двигател на Revuelto, той е бил фино настроен за още по-голяма производителност. 6,5-литровият атмосферен V12 двигател сега развива 833 к.с., което е скок от 814 к.с. на Revuelto. Инсталирана е и по-голяма 7 kWh литиево-йонна батерия, която увеличава максималната мощност на системата до внушителните 1065 к.с.. Тази допълнителна мощност допринася за ускорение от 0 до 100 км/ч за само 2,4 секунди, което го прави с една десета от секундата по-бърз от Revuelto, като същевременно поддържа същата електронно ограничена максимална скорост от 350 км/ч. По-голямата батерия също леко удължава пробега само на електричество до 20 км.

Интериорът на Fenomeno до голяма степен отразява този на автомобила, от който е взет, със същия волан, централен дисплей, цифрово табло и екран от страната на пътника. Това подсказва, че акцентът е поставен върху чистата динамика на шофиране, а не върху пълна промяна на кокпита. Fenomeno е изключително ексклузивно предложение, като глобалното производство е ограничено до само 29 бройки. Според информациите, цената на всяка от тях е около 3 милиона евро, което я поставя твърдо в сегмента на ултралуксозните автомобили и гарантира, че само малцина от най-богатите ентусиасти в света ще имат възможност да притежават такава.