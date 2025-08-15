Германци направиха Mercedes-а, който всички искаха

Новини
Колата разполага с V8 двигател и цялостен бодикит

Немската тунинг фирма Vuk Manufactur създаде колата, която според много ентусиасти AMG е трябвало да произведе. Наречена Vuk EVOlution X, това персонализирано творение е C 63 S, в който фабрично монтираният 2,0-литров хибриден двигател е заменен с мощен twin-turbo V8. Автомобилът е оборудван и с персонализиран комплект панели, който черпи вдъхновение от легендарния Mercedes 190E Evo II, превръщайки външния му вид от стандартен седан с високи характеристики в истински агресивна машина.

Визуалните промени са значителни. Предната част е с голям сплитер, а новите персонализирани калници отпред и отзад драстично разширяват стойката на колата. Агресивният вид се допълва от шестспицови черни джанти, преработени странични прагове и масивно задно крило, напомнящо най-екстремните модели от серията Black Series. Нов дифузьор, персонализирани емблеми и акценти в цветовете на Petronas върху сплитера, страничните прагове и дифузьора допълват модификациите на екстериора.

Vuk Manufactur планира да произведе само 63 бройки от този C 63 S с V8 двигател. Въпреки че точният брой автомобили, които ще получат пълния пакет EVOlution X, не е уточнен, а цените все още не са обявени, ясно е, че това няма да е бюджетна опция. Този проект представлява смело изявление от тунер, готов да се противопостави на фабричните решения и да предложи високопроизводителен автомобил, който директно привлича феновете, копнеещи за гръмотевичен звук и усещането от мощен V8 двигател.


  • 2 Германци направиха мерцедес

    1 0 Отговор
    Страшна новина. Виж да беше сделан с тесла бодикит, разбирам да е новина на часа.

    12:47 15.08.2025

  • 3 Поредна Дачия!

    2 0 Отговор
    Ужас, все по грозни и чупливи!

    12:57 15.08.2025