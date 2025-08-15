Най-големият Opel получи версия с 4х4 и 325 к.с.

Opel прави силно влизане на пазара на електрически автомобили с новия Grandland Electric AWD, SUV, който директно отговаря на често срещаните ограничения на електромобилите, особено що се отнася до тегленето. С електрически мотор на всяка ос, автомобилът предлага задвижване на всички колела и мощна система с изходна мощност 239 kW (325 конски сили) и 509 Нм въртящ момент. Това му дава възможност да ускори от 0 до 100 км/ч за 6,1 секунди.

Grandland Electric AWD е практичен избор за активен начин на живот, тъй като може да тегли ремарке със спирачки до 1350 кг, капацитет, поддържан от специализирана система за безопасност, наречена Trailer Stability Management (TSM). Тази функция е проектирана да предотвратява люлеенето на ремаркето и да повишава безопасността на пътя.

Водачите могат да оптимизират представянето за различни условия с четири различни режима: „Normal“, „Eco“, „Sport“ и „4WD“. Автомобилът се захранва от 73 kWh литиево-йонна батерия, като най-високото ниво на оборудване „Ultimate“ предлага пробег по WLTP до 483 км с пълно зареждане. Очаква се бъдещите по-ниски нива на оборудване да надхвърлят този пробег с възможност за изминаване до 501 км. За удобство батерията може да се презареди от 20% до 80% за приблизително 30 минути на станция за бързо зареждане с постоянен ток.

Кросоувърът предлага и просторно багажно пространство с обем 485 литра, което може да се разшири до 1580 литра чрез сгъване на задните седалки. За да се гарантира плавно пътуване, независимо дали автомобилът е натоварен или празен, Grandland Electric AWD е оборудван с Frequency Selective Damping – система, която адаптира окачването към пътните условия и стила на шофиране.