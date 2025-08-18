Новини
Продават употребявано Bugatti Mistral с двойна надценка

18 Август, 2025 14:13 497 0

  • bugatti-
  • mistral-
  • w16-
  • доставка

Колата е изминала едва няколко километра при доставката

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Рядко Bugatti W16 Mistral вече е налично на пазара за употребявани автомобили, обявено от дилъра ACE Cars Exclusive на цена, която е повече от двойна спрямо първоначалната му стойност. Когато за първи път беше обявено производството на Mistral, всички 99 бройки бяха продадени на базова цена от 5 милиона евро. Този конкретен употребяван модел е обявен за 9 519 999 евро.

Дилърът, който рекламира колата като „непосредствено налична“, не е споделил никакви снимки на действителния автомобил, нито е посочил неговите цветове или други уникални характеристики. Липсата на подробности е породила въпроси относно легитимността на обявата и на потенциалните купувачи се препоръчва да проверят цялата информация при производителя и да се обърнат към адвокат, преди да направят покупка. Казва се, че колата има пробег от доставката и е налична за износ в цял свят.

Bugatti W16 Mistral е изключително ексклузивен автомобил, задвижван от известния 8,0-литров четиритурбинен W16 двигател на компанията. Задвижващият агрегат развива 1577 к.с. и 1600 Nm въртящ момент. Тест пилотът Анди Уолъс наскоро достигна максимална скорост от 453,91 км/ч на пистата в Папенбург, затвърждавайки наследството на двигателя W16, който наближава края на производството си. Значителното увеличение на цената на този употребяван модел илюстрира силно спекулативния характер на пазара на колекционери на хиперколи, където собствениците могат бързо да продадат автомобилите си със значителна печалба.


