Проучване показва, че трябва да държите прозорците на колата си затворени докато я зареждате

19 Август, 2025 12:56 602 4

  • фини прахови частици-
  • зарядни станции-
  • електромобили

Оказва се, че фините прахови частици са сериозни и около станциите за зареждане

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Неотдавнашно проучване, проведено от изследователи от UCLA Fielding School of Public Health, разкри неочаквана екологична проблема, свързана с електрическите автомобили: високи нива на фини прахови частици, или PM2.5, в станциите за бързо зареждане с постоянен ток. Проучването, проведено в 50 станции за бързо зареждане в Лос Анджелис, установи, че въздухът в близост до тези зарядни устройства съдържа значително по-високи концентрации на тези опасни частици в сравнение с други градски райони.

Резултатите показват, че докато нивата на PM2.5 в градската среда в Лос Анджелис обикновено са 7 до 8 микрограма на кубичен метър, а на бензиностанциите са около 12, на станциите за бързо зареждане средната стойност е 15 микрограма, а в някои случаи достига до 200. Най-високите нива са открити в близост до електрическите кутии на зарядните устройства, които преобразуват електроенергията от мрежата в постоянен ток, необходим за зареждането на електромобилите. Според д-р Юан Яо, съавтор на проучването, вероятната причина е „повторното разпръскване на частици“, причинено от вентилаторите вътре в електрическите съоръжения, които се използват за предотвратяване на прегряването на електрониката. Тези вентилатори раздвижват прах, частици от гуми и спирачки, които са се натрупали на земята.

Здравословните рискове, свързани с PM2,5, са сериозни, както обяснява д-р Майкъл Джерет. Частиците са достатъчно малки, за да проникнат дълбоко в белите дробове и да влязат в кръвообращението, което може да доведе до сърдечни или белодробни заболявания. Въпреки че частиците са силно концентрирани в близост до станциите, изследователите отбелязват, че нивата спадат „доста“ само на няколко метра разстояние и не представляват проблем на няколкостотин метра от станцията.

Въпреки тези констатации, изследователите, включително професор Ифан Жу, бяха категорични, че електромобилите все пак представляват значително подобрение в сравнение с автомобилите с двигатели с вътрешно горене. Тя предложи, че едно просто и ефективно решение би било да се добавят въздушни филтри към съоръженията. Междувременно авторите на проучването препоръчват на шофьорите да остават в автомобилите си с включен климатик или да се преместят в по-чиста зона, докато колата им се зарежда.


  • 1 Урсула фон дер Миндер

    1 0 Отговор
    Джендъризмът е голям и опасности дебнат отвсякъде!

    13:21 19.08.2025

  • 2 Левски

    2 0 Отговор
    Факти, вие грамотни ли сте. Нямате ли редактори по правопис?

    13:32 19.08.2025

  • 3 DW смърди

    1 0 Отговор
    "неочаквана екологична проблема"

    Ужасни некадърници сте афффторчетата във ФАКти!

    13:33 19.08.2025

  • 4 Биско Чекмеджето

    0 0 Отговор
    А нашите електрокари едно време даже нямаха и кабини ..........

    13:50 19.08.2025