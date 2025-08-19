Проучване показва, че трябва да държите прозорците на колата си затворени докато я зареждате

Неотдавнашно проучване, проведено от изследователи от UCLA Fielding School of Public Health, разкри неочаквана екологична проблема, свързана с електрическите автомобили: високи нива на фини прахови частици, или PM2.5, в станциите за бързо зареждане с постоянен ток. Проучването, проведено в 50 станции за бързо зареждане в Лос Анджелис, установи, че въздухът в близост до тези зарядни устройства съдържа значително по-високи концентрации на тези опасни частици в сравнение с други градски райони.

Резултатите показват, че докато нивата на PM2.5 в градската среда в Лос Анджелис обикновено са 7 до 8 микрограма на кубичен метър, а на бензиностанциите са около 12, на станциите за бързо зареждане средната стойност е 15 микрограма, а в някои случаи достига до 200. Най-високите нива са открити в близост до електрическите кутии на зарядните устройства, които преобразуват електроенергията от мрежата в постоянен ток, необходим за зареждането на електромобилите. Според д-р Юан Яо, съавтор на проучването, вероятната причина е „повторното разпръскване на частици“, причинено от вентилаторите вътре в електрическите съоръжения, които се използват за предотвратяване на прегряването на електрониката. Тези вентилатори раздвижват прах, частици от гуми и спирачки, които са се натрупали на земята.

Здравословните рискове, свързани с PM2,5, са сериозни, както обяснява д-р Майкъл Джерет. Частиците са достатъчно малки, за да проникнат дълбоко в белите дробове и да влязат в кръвообращението, което може да доведе до сърдечни или белодробни заболявания. Въпреки че частиците са силно концентрирани в близост до станциите, изследователите отбелязват, че нивата спадат „доста“ само на няколко метра разстояние и не представляват проблем на няколкостотин метра от станцията.

Въпреки тези констатации, изследователите, включително професор Ифан Жу, бяха категорични, че електромобилите все пак представляват значително подобрение в сравнение с автомобилите с двигатели с вътрешно горене. Тя предложи, че едно просто и ефективно решение би било да се добавят въздушни филтри към съоръженията. Междувременно авторите на проучването препоръчват на шофьорите да остават в автомобилите си с включен климатик или да се преместят в по-чиста зона, докато колата им се зарежда.