Овчар навъртя един милион километра със стара Skoda Octavia

Исландският овчар Йомюндюр Оулафсон е доказателство, че добрата поддръжка и правилният стил на шофиране могат да превърнат една обикновена кола в легенда. Той е изминал над 1 милион километра със своята Skoda Octavia от първо поколение и е открил, че километражът просто не е проектиран за такъв пробег.

От 2007 година Оулафсон използва Octavia-та си предимно за работа – пътувайки от дома си до овцефермата в Боргарфьордюр. Колата, която преди това е била шофирана от съпругата му, бързо се превръща в негов надежден спътник. Той споделя, че е прекарал безброй часове зад волана, пътувайки по целия остров, включително до отдалечените Западни фиорди.

"Имах няколко коли, но никоя от тях не беше толкова лесна за поддръжка и надеждна. Едва когато започнах да я използвам като служебен автомобил, осъзнах колко страхотна кола е.", спомня си той.

Тайната на дълголетието: Според Оулафсон, ключът към дълголетието на колата е комбинация от здрава конструкция и стриктна поддръжка. Той подчертава, че е изключително важно да се следят малките проблеми, преди да се превърнат в сериозни.

Неговият съвет за всеки, който иска да запази колата си за дълго време, е прост:

Редовна поддръжка.

Използване на висококачествено масло.

Смяна на маслото на всеки 30 000 километра.

Внимателен стил на шофиране, без претоварване на двигателя.

Интересен факт е, че Octavia-та му все още е с оригиналните си двигател, скоростна кутия и дори съединител. Това е особено впечатляващо, като се има предвид, че колата е била подложена на тежки условия – суров исландски климат, чакълести пътища и превозване на овце.



Когато километражът на Octavia-та му достига 999 999, вместо да се счупи, той просто показва шест деветки. Въпреки че таблото не е било подготвено за седемцифрено число, Оулафсон е сияел от гордост.

В крайна сметка той се разделя с легендарната си кола, но остава верен на марката, като си купува нова Skoda Octavia. А старата кола няма да отиде в автоморгата. Тя ще бъде използвана за обучение по механика в гимназия в исландската столица Рейкявик. Това е достоен край за автомобил, който е доказал своята издръжливост и надеждност.