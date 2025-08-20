Овчар навъртя един милион километра със стара Skoda Octavia

Исландският овчар Йомюндюр Оулафсон е доказателство, че добрата поддръжка и правилният стил на шофиране могат да превърнат една обикновена кола в легенда. Той е изминал над 1 милион километра със своята Skoda Octavia от първо поколение и е открил, че километражът просто не е проектиран за такъв пробег.
От 2007 година Оулафсон използва Octavia-та си предимно за работа – пътувайки от дома си до овцефермата в Боргарфьордюр. Колата, която преди това е била шофирана от съпругата му, бързо се превръща в негов надежден спътник. Той споделя, че е прекарал безброй часове зад волана, пътувайки по целия остров, включително до отдалечените Западни фиорди.
"Имах няколко коли, но никоя от тях не беше толкова лесна за поддръжка и надеждна. Едва когато започнах да я използвам като служебен автомобил, осъзнах колко страхотна кола е.", спомня си той.
Тайната на дълголетието: Според Оулафсон, ключът към дълголетието на колата е комбинация от здрава конструкция и стриктна поддръжка. Той подчертава, че е изключително важно да се следят малките проблеми, преди да се превърнат в сериозни.
Неговият съвет за всеки, който иска да запази колата си за дълго време, е прост:
Редовна поддръжка.
Използване на висококачествено масло.
Смяна на маслото на всеки 30 000 километра.
Внимателен стил на шофиране, без претоварване на двигателя.
Интересен факт е, че Octavia-та му все още е с оригиналните си двигател, скоростна кутия и дори съединител. Това е особено впечатляващо, като се има предвид, че колата е била подложена на тежки условия – суров исландски климат, чакълести пътища и превозване на овце.
Когато километражът на Octavia-та му достига 999 999, вместо да се счупи, той просто показва шест деветки. Въпреки че таблото не е било подготвено за седемцифрено число, Оулафсон е сияел от гордост.
В крайна сметка той се разделя с легендарната си кола, но остава верен на марката, като си купува нова Skoda Octavia. А старата кола няма да отиде в автоморгата. Тя ще бъде използвана за обучение по механика в гимназия в исландската столица Рейкявик. Това е достоен край за автомобил, който е доказал своята издръжливост и надеждност.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БАИ ШИЛЕ
Коментиран от #3
14:32 20.08.2025
2 таксиджия 🚖
От снимката се вижда, че е бензин. Вероятно 1.6 мпи 101 кс. Това е най-здравият бензинов ВАГ мотор правен някога.
14:35 20.08.2025
3 Дред
До коментар #1 от "БАИ ШИЛЕ":Мести ги чрез електропастири. В Исландия в повечето случаи не ги доят, само добиват вълна и агнета. Основните му грижи са за около месец през агнилната кампания
14:37 20.08.2025
4 Весел Патиланец
Имаше един такъв герой!
14:52 20.08.2025
5 Мда
Коментиран от #11
15:03 20.08.2025
6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
ПЪРВО ПОКОЛЕНИЕ 🚘
И верно ли е с ОРИГИНАЛНИЯ съединител🤔
15:05 20.08.2025
7 Факт
Коментиран от #9
15:08 20.08.2025
8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
1959-1971 година. ❗
Явно се има предвид моделът под шапката на ФВ❗
15:10 20.08.2025
9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #7 от "Факт":9 9 9 9 9 9
15:11 20.08.2025
10 Платен провокатор
15:21 20.08.2025
