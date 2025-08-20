Овчар навъртя един милион километра със стара Skoda Octavia

Новини
От 2007 година Оулафсон използва Octavia-та си предимно за работа

Исландският овчар Йомюндюр Оулафсон е доказателство, че добрата поддръжка и правилният стил на шофиране могат да превърнат една обикновена кола в легенда. Той е изминал над 1 милион километра със своята Skoda Octavia от първо поколение и е открил, че километражът просто не е проектиран за такъв пробег.

От 2007 година Оулафсон използва Octavia-та си предимно за работа – пътувайки от дома си до овцефермата в Боргарфьордюр. Колата, която преди това е била шофирана от съпругата му, бързо се превръща в негов надежден спътник. Той споделя, че е прекарал безброй часове зад волана, пътувайки по целия остров, включително до отдалечените Западни фиорди.

"Имах няколко коли, но никоя от тях не беше толкова лесна за поддръжка и надеждна. Едва когато започнах да я използвам като служебен автомобил, осъзнах колко страхотна кола е.", спомня си той.

Тайната на дълголетието: Според Оулафсон, ключът към дълголетието на колата е комбинация от здрава конструкция и стриктна поддръжка. Той подчертава, че е изключително важно да се следят малките проблеми, преди да се превърнат в сериозни.

Неговият съвет за всеки, който иска да запази колата си за дълго време, е прост:

Редовна поддръжка.

Използване на висококачествено масло.

Смяна на маслото на всеки 30 000 километра.

Внимателен стил на шофиране, без претоварване на двигателя.

Интересен факт е, че Octavia-та му все още е с оригиналните си двигател, скоростна кутия и дори съединител. Това е особено впечатляващо, като се има предвид, че колата е била подложена на тежки условия – суров исландски климат, чакълести пътища и превозване на овце.

Когато километражът на Octavia-та му достига 999 999, вместо да се счупи, той просто показва шест деветки. Въпреки че таблото не е било подготвено за седемцифрено число, Оулафсон е сияел от гордост.

В крайна сметка той се разделя с легендарната си кола, но остава верен на марката, като си купува нова Skoda Octavia. А старата кола няма да отиде в автоморгата. Тя ще бъде използвана за обучение по механика в гимназия в исландската столица Рейкявик. Това е достоен край за автомобил, който е доказал своята издръжливост и надеждност.


  • 1 БАИ ШИЛЕ

    12 4 Отговор
    ШКОДАТА Е ЗДРАВА КОЛА АМА ТОЗИ КОГА Е ПАСЪЛ ОВЦЕТЕ

    Коментиран от #3

    14:32 20.08.2025

  • 2 таксиджия 🚖

    3 1 Отговор
    Хехехехе най-важното изпусна бе - двигателя какъв е!? 🤭😀

    От снимката се вижда, че е бензин. Вероятно 1.6 мпи 101 кс. Това е най-здравият бензинов ВАГ мотор правен някога.

    14:35 20.08.2025

  • 3 Дред

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "БАИ ШИЛЕ":

    Мести ги чрез електропастири. В Исландия в повечето случаи не ги доят, само добиват вълна и агнета. Основните му грижи са за около месец през агнилната кампания

    14:37 20.08.2025

  • 4 Весел Патиланец

    6 0 Отговор
    рег. Номер: OB4444AP
    Имаше един такъв герой!

    14:52 20.08.2025

  • 5 Мда

    2 3 Отговор
    Съвременните тъпиполитици и пишман-екологисти трябва да проумеят, че много по-екологично е да се поддържа стара кола в добро състояние, отколкото да се заменя с нова, та дори и електрическа ! Стига демагогска еко-пропаганда !!

    Коментиран от #11

    15:03 20.08.2025

  • 6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 0 Отговор
    Ами ПЪРВО, това не е Шкода Октави
    ПЪРВО ПОКОЛЕНИЕ 🚘
    И верно ли е с ОРИГИНАЛНИЯ съединител🤔

    15:05 20.08.2025

  • 7 Факт

    0 0 Отговор
    99999

    Коментиран от #9

    15:08 20.08.2025

  • 8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 0 Отговор
    🚘Първата Skoda Octavia е произведена през...
    1959-1971 година. ❗
    Явно се има предвид моделът под шапката на ФВ❗

    15:10 20.08.2025

  • 9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Факт":

    9 9 9 9 9 9

    15:11 20.08.2025

  • 10 Платен провокатор

    1 0 Отговор
    Със смяна на масло на 30 хиляди, ще изкара 1 милион на кукуво лято.

    15:21 20.08.2025

  • 11 Коментиращ

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Мда":

    Точно така.

    Проблемът е, че същите тия "еколози" са на хранилка при хора като Шорош, та прокарват политиките му, на стария континент, с каквито намерят методи.

    Тръмп си търгува с Русия, а евро-шорошите подготвят поредния пакет санкции?!
    Това е показателно, че целта е да се счупи европейската икономика, щото 40 трилиона външен дълг се връщат мн трудно!

    15:29 20.08.2025